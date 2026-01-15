BMC Elections 2026: মুম্বইয়ে উন্নয়নের আশা, ভোটদান অক্ষয় কুমার-গুলজার-টুইঙ্কল-জনের

BMC Elections 2026: মুম্বইয়ে উন্নয়নের আশা, ভোটদান অক্ষয় কুমার-গুলজার-টুইঙ্কল-জনের
ভোট দেওয়ার পর কী বলছেন তারকারা ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 15, 2026 at 12:40 PM IST
হায়দরাবাদ, 15 জানুয়ারি: মহারাষ্ট্রের 29 মিউনিসিপল কর্পোরেশনে চলছে ভোগগ্রহণ পর্ব (Bmc election 2026) ৷ সকাল থেকে লাইন দিয়ে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন সাধারণ মানুষ থেকে বলিউডের তারকরা ৷
জনপ্রিয় গীতিকার গুলজার এদিন সকাল সকাল পৌঁছে যান পোলিং স্টেশনে ৷ ভোটাধিকার প্রয়োগ করে তিনি বলেন, "আমাদের শিকড় এখানে রয়েছে ৷ আর ভোট দান সেই শিকড় তথা গণতন্ত্রকে শক্ত করে ৷ তাই নিজের দায়িত্ব সম্পন্ন করা উচিত ৷" বিভিন্ন জায়গায় ভোটিং লাইনে দেখা গিয়েছে বলিউডের একাধিক তারকাকে ৷ অক্ষয় কুমার থেকে শুরু করে জন আব্রাহাম, সুনীল শেঠ্ঠী, বিশাল দদলানি, দিব্যা দত্তা, নানা পাটেকর, টুইঙ্কল খান্না, কিরণ রাও, জুনেইদ খান, হেমা মালিনী-সহ আরও অনেককে ৷
#WATCH Mumbai: After casting his vote for the BMC elections, Singer Kailash Kher says, " the people of mumbai are very responsible, they fulfil their duty, we just have to carry forward this tradition... every person should step out of their home and vote..." pic.twitter.com/HQe44hURBN— ANI (@ANI) January 15, 2026
ভোট দেওয়ার পর নানা পাটেকর সংবাদমাধ্যমে বলেন, "ভোট দেওয়া অর্থ আমাদের অস্তিত্ব আছে তার প্রমাণ ৷ আমি 3-4 ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে এসেছি, নিজের ভোট দিতে ৷ আমি সকলের কাছে অনুরোধ করব, নিজের দায়িত্ব পূর্ণ করতে ৷" অভিনেত্রী টুইঙ্কল খান্না জানান, "ভোট দেওয়ার অর্থ তোমার হাতে একটা কন্ট্রোল করার ক্ষমতা রয়েছে ৷ আমি ভোট দিই আশা ও অভ্যাসের জন্য ৷" গান্ধি শিক্ষা ভবন পোলিং স্টেশনে সকালে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন অক্ষয় কুমার ৷ তিনি বলেন, "বিএমসির ভোট গ্রহণ পর্ব ৷ আমি সকলের কাছে অনুরোধ করব, ভোট দেওয়ার জন্য ৷ যাতে আগামীর জন্য সঠিক নেতা নির্বাচিত হয় ৷"
#WATCH | Mumbai: Famous Bhajan singer Anup Jalota says, " i have always cast my vote. voting is our responsibility. if we do not vote, we should not complain about the government's work... people can give their vote to anyone; however, they must think before voting for someone...… https://t.co/ZkwKbSUvWZ pic.twitter.com/V4uJZQGysP— ANI (@ANI) January 15, 2026
ভোট দেওয়ার পর অভিনেত্রী দিব্যা দত্তা বলেন, "এটা আমাদের অধিকার ৷ আমার এই দিনটাকে ছুটির দিন বলে ভাবা উচিত নয় ৷ বরং বাড়ির বাইরে এসে ভোট দেওয়া উচিত ৷ আমাদের দূষণ, বেকারত্বের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ভাবা উচিত ৷ আর সঠিক নেতা যাতে মুম্বইবাসীর দাবি শুনতে পায়, তার জন্য ভোট দেওয়া উচিত ৷" বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোট দিতে যেতে দেখা যায় অনুপ জলোটা, জোয়া আখতার, কৈলাস খের, আয়াজ খান, সানায়া মালহোত্রাকে ৷
#WATCH | Mumbai | Actor Junaid Khan and his family show their inked finger after casting their vote for the BMC elections.— ANI (@ANI) January 15, 2026
Actor Junaid Khan says, " please come and vote, it is very important and everyone should come and vote." pic.twitter.com/pUKZ6KPKVP
#WATCH | Mumbai: After casting his vote for the BMC Elections, lyricist Gulzar said, " we are rooted in our homeland, and your vote is to nurture those roots and to nurture democracy, so be sure to fulfil this duty..." pic.twitter.com/4Qd1p1NyIz— ANI (@ANI) January 15, 2026
স্টেট ইলেকশন কমিশন অনুযায়ী, মোট 3.48 ভোটার রয়েছেন ৷ যাদের ভোটে নির্বাচনে দাঁড়ানো 15 হাজার 908 জনের ভাগ্য নির্ধারিত হবে ৷ 2 হাজার 869টি আসনের জন্য এই ভোটগ্রহণ চলছে 29টি কর্পোরেশনের 893টি ওয়ার্ডে ৷ সকাল সাড়ে 7টা থেকে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ পর্ব ৷ 16 তারিখ রয়েছে ভোচ গণনা পর্ব ৷ ভারতীয় জনত পার্টি ও শিব সেনা এই ভোটে জুড়েছে একসঙ্গে ৷ অন্যদিকে, ন্যাশনলিস্ট কংগ্রেস পার্টি লড়াই করছে একা ৷