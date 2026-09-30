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দাদু-নাতির একই দিনে জন্মদিন ! বুম্বাকে শুভেচ্ছা বিশ্বজিতের, বললেন...

Biswajit Chatterjee Bday Wishes for Son Prosenjit: "আমার আদরের বুম্বা আরও বড় হোক। বারবার এই দিন আসুক।" ছেলের জন্মদিনে আবেগে ভাসলেন বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়।

biswajit-chatterjee-wishes-son-prosenjit-chatterjee-on-his-birthday
খোশ মেজাজে বিশ্বজিৎ-প্রসেনজিৎ (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 30, 2026 at 9:49 AM IST

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কলকাতা, 30 সেপ্টেম্বর: আজকের দিনটা সিনেপ্রেমী বাঙালির কাছে দিনটি একটু বেশিই বিশেষ। কারণ আজ তাঁদের প্রিয় 'বুম্বাদা' অর্থাৎ অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন। কততম জন্মদিন? সেই হিসেব অবশ্য কেউ করতে চান না। বয়স যেন তাঁর পিছনে ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত। বাংলা ছবির পর্দায় তিনি এখনও চিরযুবা, চিরসবুজ। দীর্ঘ অভিনয়জীবনে তাঁর জীবনীশক্তি, অক্লান্ত পরিশ্রম, নিষ্ঠা, দায়িত্ববোধ এবং অভিনয়ের বৈচিত্র্য বারবার মুগ্ধ করেছে দর্শককে। তাই তাঁকে নিয়ে যতই বলা হোক, যেন কমই পড়ে।

প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিনে তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে মুম্বই থেকে টেলিফোনে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্তকে অভিনেতা বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় বললেন, "আজ 30 সেপ্টেম্বর। আজকের দিনটা খুব মাহাত্ম্যপূর্ণ। কারণ আজ আমার বাবা ড. ক্যাপ্টেন রঞ্জিৎ কুমারেরও জন্মদিন। আবার আমার ছেলে পদ্মশ্রী প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়েরও জন্মদিন। দাদু-নাতির একই দিনে জন্মদিন।" বাবার কথা স্মরণ করে বিশ্বজিৎ আরও বলেন, "বাবাকে প্রণাম জানিয়েছি। উনি যেখানেই থাকুন, যেন ভালো থাকেন। ওঁর আশীর্বাদ ছাড়া তো বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় হওয়া সম্ভব ছিল না।"

biswajit-chatterjee-wishes-son-prosenjit-chatterjee-on-his-birthday
বিশ্বজিতের কোলে প্রসেনজিৎ (সংগৃহীত)
biswajit-chatterjee-wishes-son-prosenjit-chatterjee-on-his-birthday
বিশ্বজিতের বাবা ক্যাপ্টেন ড. রঞ্জিৎ কুমার চট্টোপাধ্যায় (ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মি) (সংগৃহীত)

বুম্বার জন্মদিন তাঁর কাছেও যে অত্যন্ত আনন্দের, তা স্পষ্ট বিশ্বজিতের কথায়। তিনি বলেন, "আপনাদের প্রিয় বুম্বারও আজ জন্মদিন। আজ বড় আনন্দের দিন আমার। বুম্বা অনেক সফল। ওর পদ্মশ্রী প্রাপ্তি আমার এবং আমার পরিবারের কাছে একটা বড় প্রাপ্তি। আনন্দ দিয়েছে, সম্মানিত করেছে। ওর স্বাস্থ্য, শান্তি এবং সাফল্য কামনা করি। আশীর্বাদ দিই ওকে।"
প্রসেনজিৎ বাংলা ইন্ডাস্ট্রির প্রতি যে দায়বদ্ধতা নিয়ে কাজ করে চলেছেন, সেকথাও উঠে আসে বিশ্বজিতের কথায়। তাঁর কথায়, "এরকম ছেলে কম হয়। ও বাংলাকে ভালোবাসে। তাই মুম্বইয়ের ছবি ছেড়ে বাংলায় টলিউডকে ফুলে-ফলে ভরিয়ে দিতে চায় বুম্বা। এটা প্রশংসনীয়।"

biswajit-chatterjee-wishes-son-prosenjit-chatterjee-on-his-birthday
ভালোবাসার মুহূর্ত (সংগৃহীত)
biswajit-chatterjee-wishes-son-prosenjit-chatterjee-on-his-birthday
বাবা-ছেলে (সংগৃহীত)

ছেলের কাজের ধরন নিয়েও গর্বিত বিশ্বজিৎ। তিনি বলেন, "বুম্বা যে কাজে হাত দেয়, ও সেই কাজের মধ্যে ডুবে যায়। এটাই ওর বিশেষত্ব। যে কোনও দায়িত্ব নেয় এবং সেই কাজে সাফল্য দেওয়ার চেষ্টা করে। গঠনমূলক কাজ করতে চায়। যে কাজ মানুষের মনে হয় খুব কঠিন, ও সেটা করে।" শেষে ছেলের প্রতি নিজের আশীর্বাদের কথাও জানান বিশ্বজিৎ। তাঁর কথায়, "আমার হাত ওর মাথার উপর থাকবে যতদিন আমি আছি। ওকে সাহস জোগাব। আমার আদরের বুম্বা আরও বড় হোক। বারবার এই দিন আসুক। এগিয়ে যাও। মানুষ তোমার পাশে আছে। বাংলার মানুষ তোমার পাশে আছে।"

biswajit-chatterjee-wishes-son-prosenjit-chatterjee-on-his-birthday
বাবা-ছেলের বিশেষ মুহূর্ত (সংগৃহীত)

একই দিনে বাবা ও ছেলের জন্মদিন-বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে তাই 30 সেপ্টেম্বর নিছক একটি তারিখ নয়, বরং আবেগ, স্মৃতি ও গর্বের এক বিশেষ দিন। আর বুম্বাদা'র জন্মদিনে তাঁর এই আশীর্বাদ যেন বাংলা ছবির অন্যতম জনপ্রিয় তারকার দীর্ঘ যাত্রাপথের প্রতি এক প্রজন্মের ভালোবাসারই প্রতিফলন।

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