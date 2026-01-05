'হয়তো বাংলা সিনেমায় আমার কোনও অবদান নেই' ! কোন আক্ষেপ বিশ্বজিতের ?

'হয়তো বাংলা সিনেমায় আমার কোনও অবদান নেই' ! কোন আক্ষেপ বিশ্বজিতের ?
'পুনে ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল' (PIFF)-এ সম্মানিত করা হবে অভিনেতা-পরিচালক বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 5, 2026 at 3:46 PM IST
কলকাতা, 5 ডিসেম্বর: ভারতীয় সিনেমায় অসামান্য অবদানের জন্য আসন্ন 24তম 'পুনে ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল' (PIFF)-এ সম্মানিত করা হবে অভিনেতা-পরিচালক বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে (Biswajit Chatterjee)। ইটিভি ভারতকে নিজেই এই সুখবরটি দিয়েছেন অভিনেতা। আগামী 15-22 জানুয়ারি চলবে এই ফেস্টিভ্যাল। মহারাষ্ট্র সরকারের দেওয়া এই পুরস্কার তিনি ছাড়াও, এই বিভাগে সম্মানিত করা হবে প্রথিতযশা অভিনেত্রী ফরিদা জালাল, মারাঠি অভিনেত্রী আশা কালে-কে।
বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ইটিভি ভারত যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, "যে কোনও পুরস্কাপ্রাপকই খুশি হন এরকম খবরে। আমিও খুশি। ইন্ডিয়ান সিনেমার জনক দাদাসাহেব ফালকের মাটিতে সম্মান পাচ্ছি অল ইন্ডিয়া অ্যাক্টর হিসেবে, এর চেয়ে বেশি আর কী হতে পারে!"
উল্লেখ্য, হিন্দি চলচ্চিত্রের পাশাপাশি বাংলা চলচ্চিত্রেও তাঁর অবদান কিছু কম নয়। 'মায়ামৃগ', 'মণিহার', 'চৌরঙ্গী', 'দুই ভাই' থেকে 'আমি সিরাজের বেগম', 'বাবা তারকনাথ', 'শেষ পর্যন্ত', 'গড় নসিমপুর', 'কুহেলি' সহ একাধিক ছবিতে অভিনয়ের দৌলতে বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় বাঙালির মনে চিরকালের জন্য বসত গড়ে বসে রয়েছেন। অথচ 'কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব'-এ একটিবারও দেখা মেলে না তাঁর। এই প্রসঙ্গ তুললে তিনি ইটিভি ভারতকে বলেন, " কলকাতার মানুষ আমাকে চায়। কিন্তু আমি আমন্ত্রণ পাই না, তাই যাই না। হয়তো আয়োজকদের চোখে বিশ্বজিতের বাংলা সিনেমাতে কোনও অবদান নেই।"
প্রসঙ্গত, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় অভিনীত প্রথম ছবি ছিল 'ডাকহরকরা'। এই বাংলা ছবিটিতে তিনি একজন বিপ্লবীর চরিত্রে অভিনয় করেন। এরপর একে একে 'কংস' থেকে শুরু করে 'কুহেলি', 'বাবা তারকনাথ', 'মণিহার' সহ অগণিত বাংলা ছবি এবং 'বিশ সাল বাদ', 'ফির কব মিলোগি', 'তামান্না', জিম্মেদার' সহ অজস্র হিন্দি ছবি রয়েছে এই বঙ্গতনয়ের ঝুলিতে। অভিনয়ের পাশাপাশি বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীত সফরের কথাও অজানা নয় কারোর। বাংলা, হিন্দি মিলিয়ে 250-র বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন । করেছেন পরিচালনাও । 89 বছর বয়সেও দর্শককে উপহার দিতে চলেছেন হিন্দি ছবি 'অগ্নিযুগ: দ্য ফায়ার'।