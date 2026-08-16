নেতাজি শ্রীকৃষ্ণর অবতার ! ছবির টিজার নিয়ে আর কী কী বললেন বিশ্বজিৎ?

নেতাজি শ্রীকৃষ্ণর অবতার ! ছবির টিজার নিয়ে আর কী কী বললেন বিশ্বজিৎ?
42 বছর পর ফিরছেন পরিচালনায় । ছবির কাজ কতদূর এগোল ? ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্তকে মুম্বই থেকে জানালেন বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় ।
Published : August 16, 2026 at 5:58 PM IST
কলকাতা/মুম্বই, 16 অগস্ট: 80তম স্বাধীনতা দিবসে প্রকাশ্যে এসেছে 'অগ্নিযুগ: দ্য ফায়ার' ছবির অফিসিয়াল টিজার । ছবিটি পরিচালনা করছেন বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় ৷ স্বাধীনতার ইতিহাস সম্বল করে এই ছবি তৈরি করছেন তিনি । পরিচালক হিসেবে বিশ্বজিৎ পর্দায় ফিরছেন 42 বছর পর ৷ এর আগে তাঁর পরিচালিত 'শোরগোল' 1984 সালে মুক্তি পায় ৷
মুম্বই থেকে ভিডিয়ো বার্তায় তিনি ইটিভি ভারতকে বলেন, "স্বাধীনতার বহু ইতিহাস আমাদের অজানা । বহু ইতিহাস আমরা ভুল জানি । কারণ ঐতিহাসিকরা ভুল তথ্য জানিয়েছেন আমাদের । তাঁরা অনেকেই ইংরেজদের অধীনে ছিলেন । তাই তাঁরা ইতিহাস বিকৃত করেছেন । কথা দিলাম, এই ছবি থেকে মানুষ এমন বেশকিছু কথা জানবে যা নিয়ে তাঁদের ধারণা অন্যরকম ছিল । অনেকদিনের গবেষণার ফসল হতে চলেছে এই ছবি ।"
তাঁর কথায়, "শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রতি জন্মেই পৃথিবীতে আসেন এমন সব অবতারে যাঁরা মানবজাতিকে রক্ষা করার কাজে ব্রতী হন । নেতাজি সুভাষচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণরই এক অবতার । তিনি এসেছিলেন ভারতবাসীকে রক্ষা করতে । স্বাধীনতা নিয়ে অনেক তথ্যই ভুল লেখা হয়েছে । সেগুলো এবার শুধরে নেওয়ার পালা । বহু ঘটনা আমার নিজের চোঝে দেখা ৷ আমি 1942 দেখেছি, 1946-এর অশান্তি কলকাতায় বসে দেখেছি ৷ আমার সেই সব অভিজ্ঞতা আমি দেশবাসীর কাছে ফিল্মের মাধ্যমে জানাতে চাই । সযত্নে রেখে যেতে চাই আগামীর জন্য ৷ ছবিটা উৎসর্গ করব আমার 140 কোটি ভারতবাসীকে ।"
তিনি আরও বলেন, "অগ্নিযুগ: দ্য ফায়ার তৈরি করতে গিয়ে দু'জন খুব কাছের মানুষকে হারিয়েছি ৷ একজন ধর্মেন্দ্র । আমার খুব কাছের মানুষ । বন্ধু এবং ভাইয়ের মতো ৷ আরেকজন মহাত্মা গান্ধির চরিত্রে যিনি অভিনয় করছেন সেই অভিনেতা মানে সঞ্জয়জি ৷ গত বছর গান গেয়ে গিয়েছেন আমার দুর্গাপুজোয় ৷ এখন তিনি নেই । এটাই পৃথিবীর নিয়ম ৷ তার মধ্যেও আমাদের কাজ করে যেতে হবে । কাজ চলছে চেষ্টা চলছে তাড়াতাড়ি যাতে সকলের কাছে নিয়ে আসতে পারি এই ছবি । এটা কোনও অর্ডিনারি ফিল্ম না ৷ এটা আমার মিশন ৷ 140 কোটি ভারতবাসীর কাছে সত্য তুলে ধরা আমার স্বপ্ন ।"
বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আমি প্রার্থনা করি 140 কোটি ভারতীয় নাগরিক যেন ভালো থাকে ৷ ভারত যেন বিশ্বের দরবারে সেরা হতে পারে । দেশের জন্য আজ আমি এই ছবি করছি ৷ আমি ছবির মাধ্যমেই পরিচিত । আমি যেখানেই যাই আদর ভালোবাসা সম্মান পাই ৷ তাই সত্য তুলে ধরা আমার দায়বদ্ধতার মধ্যেই পড়ে ।"
তিনি জানান, ছবিতে ব্রিটিশ আর্মিতে কর্মরত এক মুসলিমের গল্প বলা হবে । সে ব্রিটিশদের অধীনে কাজ করত । তাকে ভারতীয় কুকুর বলায় সে পাগল হয়ে যায় । সে পালায় । এই চরিত্রে জ্যাকি শ্রফ । ব্রিটিশের গুলি খেয়ে সে মারা যায় । এই ছবিতে উঠে আসবে ভগৎ সিংয়ের কথাও । উঠে আসবে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাইট উপাধি প্রত্যাহারের ঘটনাও উঠে থাকছে ছবিতে । উঠে আসবে আজাদ হিন্দ ফৌজের ঘটনাও । 1948 সালে স্বাধীনতা আসার কথা ছিল । কিন্তু এসে যায় 1947 সালেই । সেই সব দিকও উঠে আসবে ।
ছবিতে অভিনয় করছেন অনুপম খের, ধর্মেন্দ্র, মধু, জ্যাকি শ্রফ । রয়েছেন রাশিয়ান এবং নেপালি অভিনেতারাও । রয়েছেন দক্ষিণী অভিনেতা গণেশ ভেঙ্কটরমন এবং সম্ভবী । জীবনের 538তম ছবিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চরিত্রে অভিনয় করতে চলেছেন অনুপম খের । লালা লাজপৎ রায়ের চরিত্রে দেখা যাবে ধর্মেন্দ্রকে ৷ ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী সায়গলের চরিত্রে অভিনয় করছেন মধু । বহুভাষিক এই ছবিটিতে দেশের বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি থেকে অভিনেতা বেছে নিয়েছেন পরিচালক । ছবির প্রযোজক বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী ইরা চট্টোপাধ্যায় । গানের দিকটা সামলাবেন সুনীল কাপুর এবং সুধীর কাপুর । বিভিন্ন ভাষায় মুক্তি পাবে এই ছবি ।
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