ETV Bharat / entertainment

নেতাজি শ্রীকৃষ্ণর অবতার ! ছবির টিজার নিয়ে আর কী কী বললেন বিশ্বজিৎ?

42 বছর পর ফিরছেন পরিচালনায় । ছবির কাজ কতদূর এগোল ? ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্তকে মুম্বই থেকে জানালেন বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় ।

Biswajit Chatterjee
বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 16, 2026 at 5:58 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা/মুম্বই, 16 অগস্ট: 80তম স্বাধীনতা দিবসে প্রকাশ্যে এসেছে 'অগ্নিযুগ: দ্য ফায়ার' ছবির অফিসিয়াল টিজার । ছবিটি পরিচালনা করছেন বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় ৷ স্বাধীনতার ইতিহাস সম্বল করে এই ছবি তৈরি করছেন তিনি । পরিচালক হিসেবে বিশ্বজিৎ পর্দায় ফিরছেন 42 বছর পর ৷ এর আগে তাঁর পরিচালিত 'শোরগোল' 1984 সালে মুক্তি পায় ৷

মুম্বই থেকে ভিডিয়ো বার্তায় তিনি ইটিভি ভারতকে বলেন, "স্বাধীনতার বহু ইতিহাস আমাদের অজানা । বহু ইতিহাস আমরা ভুল জানি । কারণ ঐতিহাসিকরা ভুল তথ্য জানিয়েছেন আমাদের । তাঁরা অনেকেই ইংরেজদের অধীনে ছিলেন । তাই তাঁরা ইতিহাস বিকৃত করেছেন । কথা দিলাম, এই ছবি থেকে মানুষ এমন বেশকিছু কথা জানবে যা নিয়ে তাঁদের ধারণা অন্যরকম ছিল । অনেকদিনের গবেষণার ফসল হতে চলেছে এই ছবি ।"

নেতাজি শ্রীকৃষ্ণরই এক অবতার, ছবির টিজার নিয়ে আরও কী বললেন বিশ্বজিৎ? (ইটিভি ভারত)

তাঁর কথায়, "শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রতি জন্মেই পৃথিবীতে আসেন এমন সব অবতারে যাঁরা মানবজাতিকে রক্ষা করার কাজে ব্রতী হন । নেতাজি সুভাষচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণরই এক অবতার । তিনি এসেছিলেন ভারতবাসীকে রক্ষা করতে । স্বাধীনতা নিয়ে অনেক তথ্যই ভুল লেখা হয়েছে । সেগুলো এবার শুধরে নেওয়ার পালা । বহু ঘটনা আমার নিজের চোঝে দেখা ৷ আমি 1942 দেখেছি, 1946-এর অশান্তি কলকাতায় বসে দেখেছি ৷ আমার সেই সব অভিজ্ঞতা আমি দেশবাসীর কাছে ফিল্মের মাধ্যমে জানাতে চাই । সযত্নে রেখে যেতে চাই আগামীর জন্য ৷ ছবিটা উৎসর্গ করব আমার 140 কোটি ভারতবাসীকে ।"

তিনি আরও বলেন, "অগ্নিযুগ: দ্য ফায়ার তৈরি করতে গিয়ে দু'জন খুব কাছের মানুষকে হারিয়েছি ৷ একজন ধর্মেন্দ্র । আমার খুব কাছের মানুষ । বন্ধু এবং ভাইয়ের মতো ৷ আরেকজন মহাত্মা গান্ধির চরিত্রে যিনি অভিনয় করছেন সেই অভিনেতা মানে সঞ্জয়জি ৷ গত বছর গান গেয়ে গিয়েছেন আমার দুর্গাপুজোয় ৷ এখন তিনি নেই । এটাই পৃথিবীর নিয়ম ৷ তার মধ্যেও আমাদের কাজ করে যেতে হবে । কাজ চলছে চেষ্টা চলছে তাড়াতাড়ি যাতে সকলের কাছে নিয়ে আসতে পারি এই ছবি । এটা কোনও অর্ডিনারি ফিল্ম না ৷ এটা আমার মিশন ৷ 140 কোটি ভারতবাসীর কাছে সত্য তুলে ধরা আমার স্বপ্ন ।"

বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আমি প্রার্থনা করি 140 কোটি ভারতীয় নাগরিক যেন ভালো থাকে ৷ ভারত যেন বিশ্বের দরবারে সেরা হতে পারে । দেশের জন্য আজ আমি এই ছবি করছি ৷ আমি ছবির মাধ্যমেই পরিচিত । আমি যেখানেই যাই আদর ভালোবাসা সম্মান পাই ৷ তাই সত্য তুলে ধরা আমার দায়বদ্ধতার মধ্যেই পড়ে ।"

তিনি জানান, ছবিতে ব্রিটিশ আর্মিতে কর্মরত এক মুসলিমের গল্প বলা হবে । সে ব্রিটিশদের অধীনে কাজ করত । তাকে ভারতীয় কুকুর বলায় সে পাগল হয়ে যায় । সে পালায় । এই চরিত্রে জ্যাকি শ্রফ । ব্রিটিশের গুলি খেয়ে সে মারা যায় । এই ছবিতে উঠে আসবে ভগৎ সিংয়ের কথাও । উঠে আসবে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাইট উপাধি প্রত্যাহারের ঘটনাও উঠে থাকছে ছবিতে । উঠে আসবে আজাদ হিন্দ ফৌজের ঘটনাও । 1948 সালে স্বাধীনতা আসার কথা ছিল । কিন্তু এসে যায় 1947 সালেই । সেই সব দিকও উঠে আসবে ।

ছবিতে অভিনয় করছেন অনুপম খের, ধর্মেন্দ্র, মধু, জ্যাকি শ্রফ । রয়েছেন রাশিয়ান এবং নেপালি অভিনেতারাও । রয়েছেন দক্ষিণী অভিনেতা গণেশ ভেঙ্কটরমন এবং সম্ভবী । জীবনের 538তম ছবিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চরিত্রে অভিনয় করতে চলেছেন অনুপম খের । লালা লাজপৎ রায়ের চরিত্রে দেখা যাবে ধর্মেন্দ্রকে ৷ ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী সায়গলের চরিত্রে অভিনয় করছেন মধু । বহুভাষিক এই ছবিটিতে দেশের বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি থেকে অভিনেতা বেছে নিয়েছেন পরিচালক । ছবির প্রযোজক বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী ইরা চট্টোপাধ্যায় । গানের দিকটা সামলাবেন সুনীল কাপুর এবং সুধীর কাপুর । বিভিন্ন ভাষায় মুক্তি পাবে এই ছবি ।

গান থেকে শাড়ি, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ থেকে শচীন কর্তা- আড্ডায় লোপামুদ্রা

TAGGED:

BISWAJIT CHATTERJEE FILM
AGNIYUG THE FIRE TEASER
অগ্নিযুগ দ্য ফায়ার
বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়
BISWAJIT CHATTERJEE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.