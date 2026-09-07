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'এমন কলকাতা আমি আগে দেখিনি'- 'উত্তম ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল' ঘিরে বিভোর বিশ্বজিৎ

মহানায়কের স্মৃতিতে ডুব দিয়ে অভিনেতা বলেন, "বুম্বার অন্নপ্রাশনে সানাইয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন উত্তম দা। বুম্বার পৈতের দিন তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিলেন গৌরী বৌদি।"

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'উত্তম ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল' ঘিরে আবেগঘন বিশ্বজিৎ (ফাইল/ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 7, 2026 at 11:15 AM IST

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কলকাতা, 7 সেপ্টেম্বর: মহাসমারোহে সম্পন্ন হল 'উত্তম ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'। বাংলার শিল্পীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বর্ণময় করে তোলে এই উৎসব। বাঙালির উৎসবের তালিকায় সংযুক্ত হল এই আরও একটি উৎসব। মুম্বই থেকে উড়ে এসেছেন বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়। শুরু থেকে শেষ 'উত্তম ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল' উপভোগ করলেন তিনি। পাশাপাশি এই অনুষ্ঠানে জ্যেষ্ঠপুত্র প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্বদানে গর্বিত তিনি। বললেন, "আমার ছেলে উত্তম দা'কে ঘিরে এই গোটা অনুষ্ঠানটা লিড করছে। এর জন্য আমি গর্বিত।"

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "রাস্তা দিয়ে যখন আসছিলাম দেখলাম গোটা শহরটাই 'উত্তমময়'। এমন কলকাতা আমি আগে দেখিনি। একবারও মনে হচ্ছে না উত্তম দা নেই। এর জন্য আমি ধন্যবাদ জানাবো নতুন সরকারকে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে। আমার ছেলে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করছে মানে অনুষ্ঠানটাকে লিড করছে এর জন্য আমার গর্ব হচ্ছে। আমাকে বড় ভালোবেসে এখানে ডাকা হয়েছে। আমি একা নয়, আমার স্ত্রী, কন্যাও এসেছে।" ইটিভি ভারত জানতে চায়, মহানায়কের মধ্যে রাজনীতির প্রতি আগ্রহ ছিল কি না। তিনি বলেন, "একেবারেই না। উনি মানুষের সেবা করতেন। কিন্তু কাউকে জানাতেন না।"

বিশ্বজিৎ আরও বলেন, "কলকাতায় আমার জন্ম। এটা আমার প্রাণের শহর। এখানেই কেরিয়ার শুরু করি। পরে হেমন্ত দা আমাকে নিয়ে যান মুম্বই। উত্তম দা আমার দাদা ছিলেন। ভালোবাসা থেকে মনোমালিন্য সবই হয়েছে আমাদের। সেই অধিকারটা ছিল আমাদের দুজনের প্রতি দুজনের ৷ বাংলা ফিল্মের প্রতি আমার টান আজও অটুট। আমার নাড়ির টান। 'বিশ সাল বাদ'-এর পর থেকে মহারাষ্ট্রে কেরিয়ার গড়ে উঠলেও আমি আমার জন্মভূমি বাংলাকে ভুলিনি কখনও। যখনই এখানে কোনও প্রোগ্রাম হয়েছে আমি ছুটে এসেছি।"

অভিনেতার কথায়, "আগে এই শহরে প্রায়ই নানা অনুষ্ঠান হত। একবার তালাক মেহমুদকেও নিয়ে এসেছিলাম আমি। ক্রিকেট ম্যাচ করেছি এখানে। একবার কিশোর কুমারকে এখানে গান গাওয়ার জন্য বলি। আমি আগেই জানিয়ে দিয়েছিলাম টাকা ছাড়া গান গাইতে হবে। উনি বলেন, কেন গাইব? আমি বলি, মানুষের জন্য গাইতে হবে। সবাই জানেন কিশোর কুমার টাকা ছাড়া কথা বলেন না। এহেন কিশোর কুমারকে আমি এখানে নিয়ে আসতে পেরেছিলাম। তবে, শর্ত দিয়েছিলেন আমাকে। শর্তটা ছিল উনি স্টেজে গান গাইবেন পিয়ানো নিয়ে। আমি রাজি হই এবং জোগাড়ও করাই।"

মহানায়কের স্মৃতিতে ডুব দিয়ে বলেন, "বুম্বার অন্নপ্রাশনে সানাইয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন উত্তম দা। ওর পৈতের দিন উত্তম দা'র পরিবার এসেছিল আমার বাড়িতে। বুম্বাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিলেন গৌরী বৌদি। এরকম ছিল আমাদের সম্পর্ক। তাই ওনার জন্মশতবর্ষ পালন নিজের চোখে দেখার সুযোগ পেয়ে আসব না, তা তো হয় না। খুব খুশি আমি।"

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BISWAJIT CHATTERJEE ON MAHANAYAK
UTTAM KUMAR FILM FESTIVAL
UTTAM KUMAR MOVIES
বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় উত্তম কুমার
BISWAJIT CHATTERJEE ON UTTAM KUMAR

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