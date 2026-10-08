'মহালয়া' মানে মা এসে গিয়েছেন- বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়

'মহালয়া' মানে মা এসে গিয়েছেন- বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়
Biswajit Chatterjee on Mahalaya: "মহালয়ার অনুষ্ঠানে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর কাছে সবাই নিষ্প্রভ।" প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্তকে মুম্বই থেকে মহালয়ার অনুভূতি ব্যক্ত করলেন বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 8, 2026 at 9:59 AM IST
কলকাতা, 8 অক্টোবর: মহালয়ার ভোর আসলে শুধু দেবীপক্ষের সূচনা নয়, বাঙালির স্মৃতির দরজাও খুলে দেয়। পুরনো পুজোর দিন, নতুন জামাকাপড়, কাশফুল, শিউলি, ঢাকের আওয়াজ-সবকিছু যেন একসঙ্গে ফিরে আসে। তাই বছর বদলায়, প্রজন্ম বদলায়, মহালয়া শোনার মাধ্যম বদলায়, কিন্তু মহালয়ার ভোরের সেই টান আজও বাঙালির মনে একই রকম থেকে যায়। ঠিক যেভাবে কিংবদন্তি অভিনেতা বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে 'মহালয়া'র ভোর মানেই বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।
অভিনেতা বলেন, "সেই সময় রেডিয়ো ছাড়া আর কিছুই ছিল না। মহালয়া আসার বেশ কয়েক দিন আগে থেকেই যেন একটা আলাদা অনুভূতি তৈরি হত। অন্ধকার থাকতে ঘুম থেকে উঠে রেডিয়োর সামনে বসে পড়তাম। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে মহালয়া শোনার সেই অভিজ্ঞতা আজও ভোলার নয়। মহালয়ার প্রতি একটা আলাদা আকর্ষণ বোধহয় সবারই ছিল। কোনওভাবেই মহালয়া মিস করা যেত না।"
বর্ষীয়ান অভিনেতার কথায়, "সেই সময় কী যে উত্তেজনা, কী যে অনুভূতি-তা বলে বোঝানো যাবে না। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণী কুমার, সুপ্রীতি ঘোষ, উৎপলা সেন-কত নাম বলব! তাঁদের কণ্ঠে মহালয়া শোনা ছিল বাঙালির কাছে অন্যতম আকর্ষণ।"
রেডিয়োর মহালয়া প্রসঙ্গে বর্ষীয়ান অভিনেতা আরেকটি দিকের কথা উল্লেখ করে বলেন, "আকাশবাণী একসময় মহানায়ক উত্তম কুমারকে দিয়ে মহালয়াকে আধুনিকভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মানুষ সেই পরিবর্তন গ্রহণ করেনি। সেই উদ্যোগ সফল হয়নি। পরে আবার বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠেই ফিরে আসে মহালয়া।" তিনি আরও বলেন, "যে মহালয়া শোনেনি, সে জীবনের অনেক কিছুই মিস করে গিয়েছে। তখন কেউ মহালয়া মিস করত না। একটা ছোট্ট রেডিয়োর সামনে গোটা পরিবার বসে থাকত। মহালয়ার সঙ্গে তর্পণেরও একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। এদিন পিতৃ পুরুষদের উদ্দেশ্যে জল নিবেদন করা হয়। এই কারণেও এই দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অনেকের কাছে।"
অভিনেতার কথায়, "এখন অবশ্য টেলিভিশনের পর্দায় মহালয়া দেখা যায়। সময়ের সঙ্গে মাধ্যম বদলেছে, আয়োজনেও এসেছে নানা পরিবর্তন। তবে আমার কাছে মহালয়া মানেই বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠ। তাঁর সামনে যেন সবাই নিষ্প্রভ। সেই সময়ের মহালয়ার যে ক্রেজ, সেই উন্মাদনা হয়তো এখন কিছুটা কমে গিয়েছে। আসলে মহালয়া মানেই শুধু একটি অনুষ্ঠান নয়। মহালয়া মানে মা এসে গিয়েছেন।"