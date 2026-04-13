Special: প্রাণবন্ত মানুষ ছিলেন, ওপি নায়ারের জন্মদিনে বলডান্সও করেছি আশা'জির সঙ্গে

Special: প্রাণবন্ত মানুষ ছিলেন, ওপি নায়ারের জন্মদিনে বলডান্সও করেছি আশা'জির সঙ্গে
বিশ্বজিৎ অভিনীত-প্রযোজিত ও পরিচালিত একাধিক ছবির গান আশা ভোঁসলের কণ্ঠে। এক কিংবদন্তিকে ঘিরে স্মৃতির সরণীতে হাঁটলেন আরেক কিংবদন্তি ব্যক্তিত্ব। শুনলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্ত।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 13, 2026 at 2:32 PM IST
কলকাতা, 13 এপ্রিল: আশা ভোঁসলেকে দিয়ে আসন্ন হিন্দি ছবি 'অগ্নিযুগ: দ্য ফায়ার'-এর আইটেম নম্বর গাওয়াবেন ভেবেছিলেন অভিনেতা, পরিচালক, প্রযোজক বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়। সেই বাসনা অধরাই থেকে গেল বিশ্বজিতের। দুবাই থেকে ফিরে বিশ্বজিতের নতুন ছবির জন্য গান গাওয়ার কথা ছিল আশা ভোঁসলের। তবে, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় অভিনীত, প্রযোজিত ও পরিচালিত সব ছবিতেই গান গেয়েছেন আশা।
বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "সঙ্গীত জগতের মহান শিল্পী আশা ভোঁসলে। ভারতীয় সঙ্গীতজগতের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল আশা'জি চলে যাওয়ায়। আমার মনে হয় না ভারতীয় সঙ্গীত দুনিয়ায় লতা ও আশা এঁদের মতো কেউ এসেছে একসঙ্গে। আগামীদিনেও কেউ আসার সম্ভাবনা আছে বলেও মনে হয় না। ওঁদের সঙ্গীত ক্যারিশ্মা নিয়ে কিছু বলব না, দুজনেই লেজেন্ড ছিলেন। কে ভালো কে মন্দ বলা মুশকিল। দুজনের আলাদা রকমের স্টাইল ছিল। আশা'জি নানাভাবে গলা চেঞ্জ করে গাইতেন। লতা'জির একটা নিজস্ব স্টাইল ছিল।"
তাঁর কথায়, "আশা জি'র সঙ্গে আমার পরিচয় মুম্বইতে আসার পরেই। 'বিশ সাল বাদ' যেদিন রিলিজ হয় সেদিন থেকেই আমাদের আলাপ। প্রিমিয়ারে আমার এক পাশে লতা আরেক পাশে আশা বসেছিলেন। হেমন্ত দা প্রযোজক ছিলেন ছবিটার। দুই বোনেরই খুব ভালো লেগেছিল ছবিটা। লতা'জি হিরোকে মানে আমাকে নিয়ে তাঁর বাড়িতে যাওয়ার কথা বললেন হেমন্ত দা'কে। আমি গিয়েছিলাম। মনে রাখার মতো ছিল দিনটা। পাশাপাশি দুটি ফ্ল্যাটে থাকতেন লতা'জি আর আশা'জি।"
স্মৃতির পাতা ঘেঁটে অভিনেতা বলেন, "সেদিনের আলাপের পর আমার অজস্র ছবিতে আশা ভোঁসলে গান গেয়েছেন। আমার নিজের যে প্রযোজনা, পরিচালনার প্রত্যেক ছবিতেই বেশি গান আশা'জির। আমার বাংলা 'রক্ততিলক', 'কহেতে হ্যায় মুঝকো রাজা', সবেতেই গেয়েছেন উনি। আরেকটা কথাও না বললে চলবে না আমার ছবির বেশিরভাগ সুরই তো ওপি নায়ার করতেন। শঙ্কর-জয়-কিষণও করেছেন। তবে, ওপি নায়ার বেশি। ওপি নায়ারের সঙ্গে খুব ক্লোজ ছিলেন আশা'জি। খুব ভালো বোঝাপড়া ছিল ওঁদের। আশা ছাড়া কাউকে দিয়ে গানই গাওয়াতেন না ওপি নায়ার। লতা'জি একবার রিফিউজ করেছিলেন বলে কোনওদিনই তাঁকে দিয়ে গান গাওয়াননি ওপি নায়ার। এরপর আশা'জির সঙ্গেও বন্ধুত্বে ফাটল ধরে ওপি নায়ারের। আমারই বন্ধু পঞ্চমের সঙ্গে প্রেম আর বিয়ে হয় আশা'জির। আশা খুব প্রাণোচ্ছল মানুষ ছিলেন। খুব স্মার্ট, বলা কওয়া মানুষ ছিলেন। সবার সঙ্গে মিশে যেতে পারতেন। শিল্পী হিসেবে আশা অনবদ্য। সব ধরনের গান গাইতে পারতেন। আমরা বলতাম 'কনি ফ্রান্সিস অফ ইন্ডিয়া'।"
বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলতে থাকেন, "আশা'জিকে আমার ছবির গানের রেকর্ডিং-এ এসে বলতে শুনেছি, 'বিশ্বজিৎ আমাকে সিচুয়েশনটা বোঝাও। কী চাইছ তুমি সিনটাতে। নাহলে আমি গাইতে পারি না।' উনি আগে গানগুলো ভালো করে বুঝতেন। সিচুয়েশন বুঝে এক্সপ্রেশন দিতেন। সুরকার সুর দেওয়ার পরেও যেটাকে ইম্প্রোমাইজ করতেন। জাত শিল্পী ছিলেন আশা ভোঁসলে। সিন্সিয়ারিটি ছিল দেখার মতো। সরস্বতীর আশীর্বাদধন্যা ছিলেন এই দুই বোন। আজ থেকে 24 বছর আগে যখন দুর্গাপুজো শুরু করি প্রভুপুঞ্জে গেছিলাম ওঁদের ঠিকানায়। লতা'জি এবং আশা'জি দুজনেই শুভেচ্ছা বার্তা লিখে দিয়েছিলেন, সঙ্গে ছবি।"
স্মৃতি হাতড়ে তিনি আরও বলেন, "আশা'জির সঙ্গে এরপর আরও একবার দুর্গাপুজোর আগে দেখা হয় কোনও এক রেকর্ডিং স্টুডিয়োতে। বললেন এবার মায়ের দর্শন করতে আসব। কিন্তু ওনার মেয়ে বর্ষা তার মাঝেই আত্মহত্যা করল। তাই আর আসা হয়নি ওনার। তার পরেও অনেক রেকর্ডিং করেছেন আশা ভোঁসলে। লাইভ শো করেছেন পৃথিবীর বহু জায়গায়। খুব খোলামেলা মেজাজের ছিলেন। ওপি নায়ারের জন্মদিনে একবার কোমর জড়িতে বলড্যান্সও করেছি আমি।"
অভিনেতার আফসোস, "আমার আসন্ন ছবিতে গান গাওয়ার কথা ছিল ওঁর। বলেছিলেন দুবাই থেকে ফিরে গাইবেন। আইটেম নম্বর গাওয়াব ভেবেছিলাম। আশা ভোঁসলেকে দিয়ে রেকর্ডিং করানোর জন্য অনেক ধৈর্যের প্রয়োজন। নানা কারণে আর গানটা গাওয়া হল না আমার এই ছবিটাতে ওঁর।" তিনি বলেন, "আরেকটা কথা বলে রাখি, ওঁর ছেলের নাম হেমন্ত। কেন জানেন? ওঁদের পরিবারের সবাই হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের ভক্ত। তাই ছেলের নাম আশা ভোঁসলে রেখেছিলেন হেমন্ত। এটা জানার পর আমারও খুব ভালো লেগেছিল। কেননা আমাকে মুম্বইতে এনেছেন হেমন্ত দা'ই।..."
শোকের মাঝেও অভিনেতার গলায় কোথাও একটা তৃপ্তির সুর। বলেন, " আমি গানও গেয়েছি ওঁর সঙ্গে। বার্মিংহামে আমি প্রোগ্রাম করেছিলাম আশা'জির সঙ্গে। যেমন লতাজির সঙ্গে মেমলেটে গেয়েছিলাম। চিরকাল মনে থাকবে ওই দিনদুটি। পঞ্চমকে এরপর আশা ভোঁসলে বলেছিলেন, বিশ্বজিৎ এত ভালো গান গায়, ওকে দিয়ে তুমি গান গাওয়াও। কিন্তু আমিই ব্যাক আউট করেছিলাম। প্লে ব্যাক বম্বেতে করতে চাইনি আমি কখনও। সেই সাহসই ছিল না আমার। আজও নেই। যেখানে মহম্মদ রফি, কিশোর কুমার, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে আছেন সেখানে বিশ্বজিৎ প্লেব্যাক করতে যাবে না কখনও।"