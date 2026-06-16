মেজদা যুগাবতার ! হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিনে স্মৃতিতে ডুব বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের

মেজদা যুগাবতার ! হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিনে স্মৃতিতে ডুব বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের 106তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে স্মরণ করতে গিয়ে আবেগে ভাসলেন বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় ৷ শুনলেন ইটিভি ভারতের নবনীতা দত্তগুপ্ত ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 16, 2026 at 8:10 PM IST
কলকাতা, 16 জুন: আজ কিংবদন্তি গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের 106তম জন্মবার্ষিকী ৷ এই বিশেষ দিনে তাঁকে স্মরণ করে স্মৃতির সরণিতে ডুব দিলেন তাঁর একসময়ের সহযোদ্ধা প্রবীণ অভিনেতা বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় ৷ ইটিভি ভারতের কাছে তিনি তুলে ধরলেন হেমন্তের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত রসায়নের কথা ৷
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে অভিনেতা বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পর্ক শুধু শিল্পীর সঙ্গে শিল্পীর নয় ৷ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছিলেন বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের অভিভাবকসম । মুম্বইয়ে নিজের অভিনয়জীবন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাঙালি এই গায়কের উৎসাহ, পরামর্শ এবং সহযোগিতা বিশ্বজিতের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, তা একাধিকবার বলেছেন অভিনেতা স্বয়ং । হেমন্ত কুমার প্রযোজিত ও সঙ্গীত পরিচালিত একাধিক হিন্দি ছবিতেও বিশ্বজিৎ অভিনয়ের সুযোগ পান, যা তাঁর বলিউড যাত্রাকে আরও মজবুত করে । হিন্দি ছবিতে এই অভিনেতাকে ব্রেক দিয়েছিলেন স্বয়ং হেমন্ত । ছবির নাম 'বিশ সাল বাদ'।
বিশ্বজিৎ বহুবার স্মৃতিচারণ করে বলেছেন, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে তিনি শুধু গান বা সুরের দীক্ষাই নেননি, শিখেছিলেন শিল্পী-জীবনের শৃঙ্খলা ও পেশাদারিত্বও । মুম্বইয়ে নতুন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে হেমন্ত কুমার তাঁর অন্যতম ভরসা ছিলেন । পর্দাতেও এই যুগলবন্দি ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয় । হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গভীর, মায়াময় কণ্ঠে গাওয়া বহু গানেই ঠোঁট মিলিয়েছেন বিশ্বজিৎ । ফলে দর্শকদের কাছে এক সময় হেমন্তর কণ্ঠ এবং বিশ্বজিতের পর্দার উপস্থিতি যেন এক অবিচ্ছেদ্য জুটি হয়ে উঠেছিল ।
হেমন্তের কণ্ঠ বিশ্বজিতের রোম্যান্টিক ও মার্জিত নায়কসুলভ ব্যক্তিত্বকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছিল তা বলাই বাহুল্য । এই সঙ্গীতশিল্পীকে স্মরণ করতে গিয়ে বিশ্বজিৎ প্রায়ই বলেন, তাঁর জীবনের বহু সাফল্যের নেপথ্যে এই শিল্পীর অবদান রয়েছে । তাই হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তাঁর কাছে শুধু একজন মহান গায়ক নন, একজন পথপ্রদর্শক এবং আজীবনের প্রেরণা ।
ইটিভি ভারতের কাছে সেই সব স্বর্ণযুগের কথা তুলে ধরলেন বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় । তিনি বলেন, "বাংলায় সকলের প্রিয় হেমন্ত মুখোপাধ্যায় । আর সারা ভারত তথা বিশ্বে উনি হেমন্ত কুমার । আমার কাছে উনি শুধুই 'মেজদা'। তো মেজদার আজ জন্মদিন । তাঁর প্রতি অনেক শ্রদ্ধা জানাই । চিরকাল সকলের কাছে অমর হয়ে থাকবেন তিনি ।"
তিনি আরও বলেন, "গোল্ডেন ভয়েস নিয়ে জন্মেছিলেন মেজদা । সেটা ঈশ্বরদত্তই বলব আমি । আমার মা-ও ওঁর ফ্যান ছিলেন । মা'কে বলতে শুনেছি, "একটা নতুন ভয়েস এসেছে, যেটা শুনতে শুনতে ঘুম এসে যায় । অন্যান্য সঙ্গীত শিল্পীরাও জনপ্রিয় ছিলেন তখন । যেমন শচীন দেব বর্মন, কেএল সাইগল, পঙ্কজ মল্লিক । কিন্তু আমার মায়ের পছন্দের ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় । ওঁর প্রথম দিকের গান মায়ের সঙ্গে বসেই শুনেছি । আমিও ওঁর গান গুনগুন করে গাইতাম । বড় হওয়ার পরে আমার আলাপ হয় ওঁর সঙ্গে । সারা দেশ যখন ওঁর কণ্ঠের জাদুতে পাগল, তখম আমি ওঁর সঙ্গে উঠছি, বসছি, খাচ্ছি । খুব কাছের মানুষ হয়ে উঠেছেন আমার । আমাকে খুব ভালোবাসতেন মেজদা ।"
বিশ্বজিৎ আরও বলেন, "আমার বম্বেতে যাওয়াও ওঁর হাত ধরেই । বম্বেতে আমি প্রতিষ্ঠিতও হয়েছি ওঁর জন্যই । 'বিশ সাল বাদ' ছবিতে উনি আমাকে প্রথম কাজ দেন, এ কথা সকলেরই জানা । ওঁর সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক ছিল আমার । আমার বন্ধু অমল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের ছোট ভাই ছিল । সব ভাইয়েরা হেমন্ত দা'কে মেজদা ডাকত, তাই আমিও ডাকতাম ।"
মুম্বইতে থাকাকালীন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিনের স্মৃতি হাতড়ে বিশ্বজিৎ বলেন, মেজদার জন্মদিনে বিশেষ কিছু হত না । কাজেই ব্যস্ত থাকতেন । আমরা বসে থাকতাম ওঁর 'গীতাঞ্জলি' বাড়িতে । ফিরে এসে হয়তো একটু কেক কাটলেন, ব্যস ওই অবধিই । বাড়াবাড়ি ছিল না কোনওকিছুতেই ।
মানুষকে খুব ভালোবাসতেন উনি । আনন্দ করতে ভালোবাসতেন । 'বিশ সাল বাদ'- ফিল্মের সাকসেস-এ পুরো ফ্যামিলি নিয়ে গোয়ায় চলে গেলেন সেলিব্রেট করতে । আমিও গিয়েছিলাম ওঁর পরিবারের সঙ্গে । ওঁর স্ত্রী, ছেলে, শ্যালক, শ্যালিকা সবাই গিয়েছিল । মেজদা খাওয়াতে ভালোবাসতেন । গোয়ায় গিয়ে বলেছিলেন, 'যার যা ইচ্ছা খাও'। সকলকে নিয়ে আনন্দ করতে ভালোবাসতেন মেজদা । সবাই আনন্দ করলে উনি এনজয় করতেন সেটা ।"
বিশ্বজিৎ আরও বলেন, "ওই সময়কার বম্বের সবথেকে বড় রেকর্ডিস্ট আমাকে বলেছিলেন, 'ফিল্মের মিউজিকে যে পুরুষ কণ্ঠ গোটা সিনেমা হলে গমগম করে সেটা হেমন্ত দা'র । ওঁর হলিউডে যাওয়া উচিত ।' আর সত্যিই তো, হলিউডের ছবিতেও ওঁর 'ও নদীরে একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে' গানটি ব্যবহার করা হয়েছে ।"
তিনি না-থেমে আরও বলেন, "এমনও হয়েছে রেকর্ডিং সেরে বাড়ি ফিরে একটা লুঙ্গি আর পঞ্জাবি পরেই সকলকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘুরতে । এতটাই সাধারণ ছিলেন মেজদা । জুহু বিচের ধারে ঘুরে বেড়াতেন । গান গাইতে বললে গানও গেয়ে দিতেন । সঙ্গীতশিল্পী সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বা হেমন্ত কুমার যেরকম খাঁটি সোনা ছিলেন, তেমনই মানুষ হেমন্তও খাঁটি সোনা ছিলেন । আমার অসুখ করলেও মাথায় হাত দিয়ে ওই লম্বা মানুষটি জিজ্ঞেস করতেন 'কেমন আছো'? এমন ভালোবাসা কোথায় পাব ? পরিবার, বন্ধু সকলের জন্য অনেক কিছু করে গিয়েছেন । সকলকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন । চেনা অচেনা সকলকে উপকার করতেন মেজদা । যুগাবতার বললেও ভুল বলা হবে না মেজদা'কে । উনি অমর । আমার মনের মন্দিরে চিরকাল থাকবেন উনি । হেমন্ত মুখার্জি জিন্দাবাদ ।"