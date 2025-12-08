'আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেছিল ধরম'- স্মৃতিচারণায় বিশ্বজিৎ, কী লিখলেন সানি-ববি ?

'আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেছিল ধরম'- স্মৃতিচারণায় বিশ্বজিৎ, কী লিখলেন সানি-ববি ?
প্রয়াত ধর্মেন্দ্রর 90তম জন্মদিনে আবেগতাড়িত সকলেই ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 8, 2025 at 3:44 PM IST
কলকাতা, 8 ডিসেম্বর: আজ ধর্মেন্দ্রর (Dharmendra) 90 তম জন্মদিন। আজকের দিনটা প্রাণের বন্ধুর সঙ্গে কাটাতে চেয়েছিলেন বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় (Biswajit Chatterjee)। ধর্মেন্দ্র অভিনীত 'শোলে' পুনরায় বাংলাতে রিলিজ করছে শুনে আপ্লুত বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত আসন্ন ছবি 'অগ্নিযুগ: দ্য ফায়ার'-এ লালা লাজপত রাইয়ের ভূমিকায় রয়েছেন ধর্মেন্দ্র। শুটিং-এর কিছু ছবি ইটিভি ভারতের সঙ্গে ভাগ করে নেন তিনি। এদিন তিনি তাঁর প্রিয় ধরমের স্মৃতিতে ডুব দিয়ে তুলে ধরেন 'ইশক পর জোর নেহি' ছবির কথা।
তিনি বলেন, "ধর্মেন্দ্র একটাই হয়। 'ইশক পর জোর নেহি' ছবির ক্লাইম্যাক্সের শুট করছিলাম। ওই ছবিটাতে আমি, ধর্মেন্দ্র আর সাধনা ছিলাম। যাঁরা ছবিটা দেখেছেন তাঁরা জানেন যে ছবিটা ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনি নিয়ে তৈরি। ক্লাইম্যাক্সের শুটিং করার সময়ে আমাকে জলে ঝাঁপ দিতে হয়। আর বোটের ট্যাঙ্ক থেকে জলে আগুন লেগে যাওয়ার কথা ছিল সেটাই হয়।"
অভিনেতা বলেন, "কথা ছিল আমি জলের মধ্যে মারা যাবো। আমাকে জলে বিপদের মধ্যে দেখে ব্যাকুল হয়ে পড়ে ধর্মেন্দ্র। পরে শুনেছি তখন ও সমস্ত অ্যাকশন মাস্টারকে বলে আমাকে বাঁচাতে। এমনকী, নিজেই ঝাঁপ মারতে চায় আমাকে বাঁচাতে। কিন্তু সেটা হলে তো সিনটাই নষ্ট হয়ে যেত। তাই ওঁকে আটকানো হয়। ও নাকি পাগলের মতো ছটফট করছিল আমাকে বিপদে দেখে। আমি জল থেকে ওঠার পরে আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেছিল ধরম। বলছিল, আর একটু হলেই তুই আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছিলি। তো এই হল ধর্মেন্দ্র। ধর্মেন্দ্র একটাই হয়।"
উল্লেখ্য, ধর্মেন্দ্রর জন্মদিনে, ছেলে সানি থেকে ববি, অভয় থেকে মেয়ে এষা, স্ত্রী হেমা মালিনী সকলেই সোশাল মিডিয়ায় বলিউডের হি-ম্যানের স্মৃতিতে ডুব দিয়েছেন ৷ ধর্মেন্দ্রর 90তম জন্মদিনে দেওল পরিবারে বিরাট শূন্যতা সকলের মনে ৷ সানি দেওল তাঁর বাবাকে মিস করছেন ৷ তিনি লিখেছেন, "আজ আমার বাবার জন্মদিন। বাবা সবসময় আমার সঙ্গে আছেন, আমার মধ্যে আছেন, তোমাকে ভালোবাসি বাবা। তোমাকে মিস করি।"
এষা দেওল তার বাবার জন্য মন ছুঁয়ে যাওয়া বার্তাও শেয়ার করেছেন। তিনি লিখেছেন, "আমার প্রিয় বাবা... আমাদের চুক্তি, সবচেয়ে শক্তিশালী বন্ধন। আমরা সবসময় একসঙ্গে আছি বাবা। স্বর্গ হোক বা পৃথিবী। আমরা এক।"
অভয় দেওল কাকা ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে একটি শৈশবের ছবি পোস্ট করেছেন। ছবিটির পেছনের ঘটনাগুলি স্মরণ করে অভয় লিখেছেন: "1985 বা '86 সালের কথা। আমাকে ভীষণ বকা হয়েছিল তাই আমি বিরক্ত হয়েছিলাম। তিনি আমাকে তার কাছে ডেকে তার পাশে বসিয়ে বললেন, 'আলোর দিকে তাকাও', এবং ফটোগ্রাফারকে এই ছবিটি তুলতে বললেন।" তিনি আরও লেখেন, "আমি সেই মুহূর্তের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি যখন আমার সময় আসবে, যখন আমি তাঁকে আবার এই কথাগুলি বলতে শুনব। আজ তাঁর জন্মদিন।"
ববি লেখেন, "পৃথিবীতে তোমার থেকে বেশি ভালো আর কেউ বাসেনি ৷ কখনও হাসিতে আবার কখনও চোখের জলে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছো ৷ তারকা হওয়ার পরও সকলের হাত ধরে সামনে এগিয়েছো ৷ তুমি সকলের কাছে হি-ম্যান ৷ কিন্তু ছোট থেকেই তুমি আমার হিরো..."