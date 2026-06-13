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প্রসেনজিৎকে আঁকলেন বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, কী বললেন পিতা-পুত্র ?

অভিনেতা বলেন, "আমার এই ছবিটা নিয়ে খুব চর্চা হচ্ছে শুনছি। বুম্বার এই ছবির টিজারটা আমার মেয়েই আমাকে প্রথম দেখায়। কার্টুনিস্ট বিশ্বজিৎকে চিনত অনেকে। "

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কী বললেন পিতা-পুত্র ? (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 13, 2026 at 11:20 AM IST

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কলকাতা, 13 জুন: আজই মুক্তি পাচ্ছে ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত পরিচালিত, যীশু সেনগুপ্ত এবং সৌরভ দাস প্রযোজিত প্রথম বাংলা ছবি 'অভিমান'-এর ট্রেলার। মুখ্য চরিত্রে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, যীশু সেনগুপ্ত, শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। এই ছবিতে রকস্টার আকাশ চ্যাটার্জির চরিত্রে দেখা যাবে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে। ছবিতে তাঁর ইমেজ, তাঁর লুক দেখে চোখ ধাঁধিয়ে গেছে সকলের। এমনকী স্বয়ং তাঁর বাবা বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়েরও।

প্রথমে ছেলেকে চিনতেই পারেননি তিনি, এ কথা ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে নিজেই জানিয়েছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় নাকি বলেছিলেন, "এটা তুমি?" আর এবার ছেলের সেই আকাশ চ্যাটার্জি লুকের পেনসিল স্কেচ করলেন বিশ্বজিৎ। আর তাতে সাড়া পড়েছে নেটপাড়ায়। ইটিভি ভারত যোগাযোগ করে তাঁর সঙ্গে। কিংবদন্তি অভিনেতা বলেন, "আমার এই ছবিটা নিয়ে খুব চর্চা হচ্ছে শুনছি। বুম্বার এই ছবির টিজারটা আমার মেয়েই আমাকে প্রথম দেখায়। আমি চিনতে পারিনি বুম্বাকে। হাতে গিটার, মাথায় ক্যাপ। ভেবেছিলাম হলিউডের কেউ। মেয়েকে জিজ্ঞেস করি কে ইনি? মেয়েই বলে, 'দাদা'।"

তিনি আরও বলেন, "বুম্বার লুকটা আমার মাথাতে ছিল। আমি একটা সময়ে খুব আঁকতাম। ফিল্মে আসার আগে আঁকা নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম। নানা রকম মিডিয়ামে আঁকতাম। যেমন- চারকোল, পেনসিল, ওয়াটার কালার। আমি আঁকা শিখিনি কখনও। ভালো লাগত তাই আঁকতাম। আমার আর্ট জলেজে ভর্তি হওয়ারও কথা ছিল। এখনও সময় পেলে আঁকি। ইন্টারেসটিং কিছু দেখলে আঁকি। কার্টুনিস্ট বিশ্বজিৎকে চিনত অনেকে। একদিন হঠাতই বুম্বার এই ছবিটা পেনসিলে এঁকে ফেলি। দেখে দেখে আঁকিনি। মাথাতেই ছিল ওর লুকটা। আঁকলাম, ছেলেকে দিলাম। ওর ভালো লেগেছে। তাই আমিও খুশি। আমি দেখে দেখে আঁকি না। মাথায় যেটুকু থাকে সেটা থেকেই আঁকি।"

বাবার আঁকা ছবি সামাজিক মাধ্যমে ভাগ করে নিয়ে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় লেখেন, "বাপির আঁকা এই ছবিটা, আমার অভিনীত একটি চরিত্রের প্রতিচ্ছবি শুধু নয়, এর মধ্যে লুকিয়ে আছে একজন বাবার চোখে তার ছেলেকে নতুন করে আবিষ্কার করার গল্প। 'অভিমান'-এর টিজার দেখে বাপি বলেছিলেন, "তোকে চিনতেই পারিনি।" একজন অভিনেতার কাছে এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কী হতে পারে, যখন তার নিজের বাবাও তার অভিনয়ে এক নতুন মানুষকে খুঁজে পান।
বাপির তুলির আঁচড়ে, তাঁর অনুভূতিতে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করি। আমার কাজ তাঁর হৃদয় ছুঁয়েছে, এই ভালোবাসা, আশীর্বাদ আর বিশ্বাস আমার কাছে অমূল্য।"

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প্রসেনজিৎ বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়
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