'মেয়ে পায়েল চলে যাওয়ার পর থেকেই...'- জয়ন্তর মৃত্যুর খবর পেয়ে রাতেই দেখা করেন মৌসুমীর সঙ্গে, কী বলছেন বিশ্বজিৎ ?

'মেয়ে পায়েল চলে যাওয়ার পর থেকেই...'- জয়ন্তর মৃত্যুর খবর পেয়ে রাতেই দেখা করেন মৌসুমীর সঙ্গে, কী বলছেন বিশ্বজিৎ ?
Biswajit on Jayanta: অভিনেতা বলেন, "আজ মৌসুমী সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত। মেঘা ছাড়া কেউ নেই ওর। সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা নেই। কাল রাতে বারবার ঘুম ভেঙে গিয়েছে আমার।"
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2026 at 11:56 AM IST
কলকাতা, 14 নভেম্বর: প্রয়াত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের পুত্র তথা মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়ের স্বামী সর্বোপরি প্রযোজক-অভিনেতা জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়। বন্ধু ও পরিবারের কাছে 'বাবু'নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর প্রযোজিত চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে 'মজাক' (1975) ও 'দো লড়কে দোনো কড়কে' (1979)। এছাড়া তিনি টেলিভিশন ধারাবাহিক 'তালাশ' (1992)-এর সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তিনি প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের 'বিবি অউর মকান' (1966) চলচ্চিত্রের সঙ্গীত বিভাগেও কাজ করেছিলেন। এহেন 'বাবু'কে ছোটবেলা থেকেই দেখেছেন অভিনেতা বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়।
উল্লেখ্য, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে তাঁর সখ্যতার কথা অজানা নয় কারোর। জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়কে ছোট থেকেই দেখেছেন বর্ষীয়ান অভিনেতা বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়। ভবানীপুরের বাড়িতে জয়ন্তর পৈতেতেও গিয়েছেন তিনি। জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর খবরে মন ভেঙেছে তাঁর। পরদিন রাতেই জয়ন্ত মুখোপাধ্যায় এবং মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়ের মুম্বইতে গীতাঞ্জলির ঠিকানায় পৌঁছে যান তিনি।
ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্তকে কান্নাভেজা গলায় অভিনেতা বলেন, "আমি দুপুরে বিশ্রাম করে ওঠার পর শুনলাম যে আমাদের হেমন্ত দা'র ছেলে জয়ন্ত, যাকে আমরা সবাই বাবু নামে চিনি সে এই জগতে আর নেই। 12 নভেম্বর সন্ধেবেলা হঠাৎ চলে গিয়েছে সে। খবর পেলাম সেই রাতের মধ্যেই অন্তেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে ওর। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমার একটা কাজ সেরে রাতের দিকে গীতাঞ্জলিতে যাই মৌসুমীর সঙ্গে দেখা করতে। মৌসুমী-জয়ন্তর মেয়ে মেঘা দরজা খুলে দিল। মৌসুমীকেও ডেকে আনল মেঘা। আমি সেই 'বালিকা বধূ' থেকে চিনি মৌসুমীকে। দেখলাম এত বড় ধাক্কার পরেও নিজেকে সামলে নিয়েছে মৌসুমী। আমার সঙ্গে নর্মালভাবেই কথা বলল।"
বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় আরও বলেন, "মৌসুমী বলল, ও খুব ভুগছিল। ধনতেরাসের দিন হাসপাতাল থেকে ফিরল। দিওয়ালিও কাটাল। হঠাৎ 12 তারিখে শরীর খারাপ হয়। নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছিল। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই চলে যায়।" অভিনেতা বলেন, "মৌসুমীর মুখেই শুনলাম মেয়ে পায়েল চলে যাওয়ার পর থেকেই চলে যেতে চেয়েছিল জয়ন্ত। দেখা করতে চেয়েছিল মেয়ের সঙ্গে। মৌসুমী বলল, বিশ্বজিৎ কাকু খুব সুন্দরভাবে চলে গেছে জয়ন্ত।"
বিশ্বজিতের কথায়, যে ছোট্ট ইন্দুকে চিনতাম তাকে এই কঠিন দিনেও শক্ত দেখে অবাক হলাম। মৌসুমীর আসল নাম তো ইন্দিরা ছিল। তরুণবাবু (তরুণ মজুমদার) ওর নাম রাখেন মৌসুমী। সেই নামেই বিখ্যাত হল ইন্দু। কলকাতা ও মুম্বইতে দাপিয়ে কাজ করেছে। শক্তি সামন্ত নিয়ে আসেন ওকে মুম্বইতে।
অভিনেতা আরও বলেন, "মুম্বইতে গীতাঞ্জলি পিকচার্স এর 'বিশ সাল পহেলে' ছবিতে বাবু হিরো হয় রিতেশ নামে। নামডাকও হয়। এরপর কত ঘটনা ঘটে গিয়েছে। কোনটা রেখে কোনটা বলি? আজ মৌসুমী সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত। মেঘা ছাড়া কেউ নেই ওর। সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা নেই ওকে আমার। কাল রাতে বারবার ঘুম ভেঙে গিয়েছে আমার। বাবু ছিল সুন্দর ছেলে। কী ভালো ব্যবহার ছিল ওর। খুব অমায়িক। বাবুর কাকার আমি বন্ধু হলেও আমাকে কাকা নয়, বিশ্বজিৎ দা বলেই ডাকত বাবু। আর আমার বউকে বৌদি ডাকত। মৌসুমী আরও শক্ত হোক। সামনে ওদের কঠিন পরীক্ষা। ভালোবাসা জানাই বাবুকে। নিজের বাবা মা, কন্যার কাছে চলে গিয়েছে। শান্তিতে, আনন্দে থাকুক সেখানে।"