ফুটবল বিশ্বকাপ: নাড়া বেঁধে স্টুডিয়োয় খেলা দেখার স্মৃতিতে ডুব চৈতীর, কী বললেন বিশ্বজিৎ

ফুটবল বিশ্বকাপ: নাড়া বেঁধে স্টুডিয়োয় খেলা দেখার স্মৃতিতে ডুব চৈতীর, কী বললেন বিশ্বজিৎ
ব্রাজিল, আর্জেন্তিনা নাকি পর্তুগাল, নাকি অন্য কোনও দেশ, ফুটবল বিশ্বকাপ উঠবে কার হতে? সেদিকে তাকিয়ে ক্রীড়াপ্রেমীরা ৷ বিশ্বকাপের উন্মাদনা চরমে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ঘরের অন্দরেও ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 14, 2026 at 5:17 PM IST
কলকাতা, 14 জুন: শুরু হয়ে গিয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম স্পোর্টস টুর্নামেন্ট, ফুটবল বিশ্বকাপ । 2026 সালের ফিফা বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে গোটা বিশ্ব আজ ফুটবল জ্বরে আক্রান্ত । দিনে কাজ সেরে ঘুম এবং রাত জুড়ে রোনাল্ডো আর মেসি- আপাতত এই ছকেই দিন বেঁধেছে বিশ্ববাসী । ফুটবল বিশ্বকাপ শুধু একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নয়, এটি বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ সাংস্কৃতিক উৎসবও বটে । মাঠের লড়াইয়ের পাশাপাশি বিশ্বকাপের উত্তেজনা ছড়িয়ে থাকে বিনোদন জগতেও ।
অভিনেতা, অভিনেত্রী, গায়ক, পরিচালক থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রের তারকারাও নিজেদের পছন্দের দলের হয়ে গলা ফাটান । কেউ ছোটবেলা থেকে ব্রাজিলের সমর্থক, কেউ আবার আর্জেন্তিনার জার্সি গায়ে চাপিয়ে খেলা দেখেন । অনেকেই নির্দিষ্ট কোনও খেলোয়াড়ের ভক্ত । ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, লিওনেল মেসি, কিলিয়ান এমবাপে, জুড বেলিংহ্যাম কিংবা ভিনিসিয়াস জুনিয়রের খেলা নিয়ে তাঁদের উৎসাহ সাধারণ দর্শকদের মতোই ।
বিশ্বকাপ ঘিরে সেলেবদের স্মৃতিও কম নয় । কারও কাছে এটি পরিবারের সঙ্গে খেলা দেখার স্মৃতি, কারও কাছে বন্ধুদের সঙ্গে রাত জেগে ম্যাচ উপভোগ করার গল্প । সামাজিক মাধ্যমেও বিশ্বকাপের সময় তাঁদের পোস্ট, ভবিষ্যদ্বাণী এবং প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবে নজর কাড়ে । শুটিংয়ের টাইট শিডিউল সামলেও খেলা দেখেন না এমন তারকাও কমই আছেন ।
ইটিভি ভারতের কাছে নিজেদের ফুটবল ম্যানিয়ার কথা উজাড় করে দিলেন বর্ষীয়ান অভিনেতা বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও অভিনেত্রী চৈতী ঘোষাল । দু'জনে দুই প্রজন্মের শিল্পী । দু'জনের পরিচালনাতেই আসছে দুটি ভিন্ন ছবি । একদিকে বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'অগ্নিযুগ: দ্য ফায়ার', অন্যদিকে চৈতী ঘোষালের পরিচালনায় 'নেভার মাইন্ড' । ছবি নিয়ে ব্যস্ততা থাকলেও বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়েও আছে দারুণ উন্মাদনা, সে কথাই জানালেন দুই প্রজন্মের দুই শিল্পী ।
অভিনেতা বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আমি বরাবর ফুটবল ভালোবাসি । কলকাতার মাঠে চুটিয়ে খেলা দেখতাম একসময় । বরাবর মোহনবাগানের সাপোর্টার আমি । চুনী, পিকে সবাই আমার বন্ধু । আর ওয়ার্ল্ড কাপ তো দেখিই বরাবর । কিন্তু এত বেশি রাতে খেলাগুলো দেখানো হয় যে আজকাল একটু অসুবিধাই হয় দেখতে । এখন অত রাত অবধি জাগতে পারি না । আমি আর্জেন্তিনার সমর্থক । তবে, একটা সময়ে ব্রাজিলের ভক্ত ছিলাম, যখন পেলে খেলত । আর্জেন্তিনা, ফ্রান্স, পর্তুগালের খেলা সাধারণত মিস করি না লাইভ দেখার । আর বাকিদের খেলার হাইলাইটস দেখি । আমিও মেসির ভক্ত । বিশ্বের ফুটবল ইতিহাসে ওর মতো ফুটবলার খুব কম আছে । আমি চাই আর্জেন্তিনা ফুটবল বিশ্বকাপ জিতুক ।"
এদিকে অভিনেত্রী চৈতী ঘোষালের কথায়, "ফুটবলের প্রতি আমাদের বাড়ির লোকের অসীম ভালোবাসা । আর ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল আমার কাছে একটা বড় ইভেন্ট । বেশ কয়েকবছর আগের কথা খুব মনে পড়ছে আজ । আমরা টেকনিশিয়ানরা স্টুডিয়োতে ওয়ার্ল্ড কাপের সময় নাড়া বেঁধে টিভি লাগিয়ে খেলা দেখতাম । যে যখন ফ্রি হতো এসে দেখে নিত । কোল্ড ড্রিঙ্ক খেতাম । খুব মজা হত । এরকম ছিল আমাদের সেই সময়ের স্টুডিয়ো পাড়া । আর গোল হলে চিৎকার করে নিজেদের শুটিং নিজেরাই পন্ড করে দিতাম । আবার টেক হত । এরকম একটা পরিবেশ ছিল তখন । সবাই মিলেমিশে কাজ করতাম ।"
তিনি আরও বলেন, "আগের ওয়ার্ল্ড কাপেও বাড়িতে মজা করেছি । এবারেও খেলা দেখা চলবে ভরপুর । আমার অল টাইমস ফেভারিট আর্জেন্তিনা । বাড়ির ছাদে আর্জেন্তিনার ফ্ল্যাগ টাঙাই আমরা । আগের ওয়ার্ল্ড কাপটা ছিল স্বপ্নের মতো । এবারেও আশা রাখি আর্জেন্তিনাই জিতবে । আমার ছেলে বাবি (অমর্ত্য) ইংল্যান্ডের ফ্যান । খেলা নিয়ে আমার ফাইট হয় ওর সঙ্গে । ছোট থেকে বাবি বেকহ্যামের ফ্যান । পাশাপাশি মেসি, রোনাল্ডোরও ফ্যান । 'ময়দান' ছবিতে বাবি (অমর্ত্য) চুনী গোস্বামীর চরিত্রে অভিনয়ও করেছে ।"