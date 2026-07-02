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হাসপাতালে ভর্তি বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, কী হয়েছে প্রবীণ অভিনেতার ?

অভিনেতার বঙ্গ বিজেপির অনুষ্ঠানে আসায় অনিশ্চয়তা রয়েছে ৷ কবে ছাড়া পাচ্ছেন হাসপাতাল থেকে ?

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হাসপাতালে ভর্তি বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 2, 2026 at 1:46 PM IST

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কলকাতা, 2 জুলাই: মুম্বইয়ের হাসপাতালে ভর্তি বর্ষীয়ান অভিনেতা বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়। জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই বয়সজনিত কারনে চোখের সমস্যায় ভুগছিলেন ৷ অবশেষে, চোখের ছানি অপারেশন হয়েছে প্রবীণ এই অভিনেতার ৷ কিছুদিন আগেই অভিনেতা ইটিভি ভার‍তের প্রতিনিধিকে বলেছিলেন, "চোখে সমস্যা হচ্ছে। অপারেশন করাতে হবে।"

তাঁর বাঁ চোখের ছানি অপারেশন হয়েছে। তবে, তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে বলেই সূত্রের খবর। চিকিৎসক বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন তাঁকে। চলতি মাসেই তাঁর কলকাতায় আসার কথা ছিল। কিন্তু এই অস্ত্রোপচারের কারণে এই সফর বাতিল হতে পারে বলে আশঙ্কা স্বয়ং অভিনেতার। মঙ্গলবারই হাসপাতালে অস্ত্রোপচার হয়েছে তাঁর। বুধবার জানা গিয়েছে, অস্ত্রোপচারের পর তাঁর শারীরিক অবস্থার স্থিতিশীল রয়েছে। তাঁকে আপাতত 15 দিন বিশ্রামে থাকতে বলেছেন চিকিৎসকরা। এই মুহূর্তে কোনও কাজও করতে নিষেধ করা হয়েছে তাঁকে।

উল্লেখ্য, 12 জুলাই বাংলার প্রবীণ অভিনেতাদের সংবর্ধনা দিতে চলেছে বঙ্গ বিজেপি। সেই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল অভিনেতা বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়কেও। এই অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য তাঁরও কলকাতার আসার কথাও ছিল। কিন্তু শেষ অবধি সব সামলে তিনি আসতে পারবেন কিনা সেটাই প্রশ্নের। কেননা পনেরো দিন বিশ্রামে থাকার নির্দেশ রয়েছে চিকিৎসকের তরফে।

প্রসঙ্গত, বঙ্গে বিজেপি সরকার আসার পর তাঁর খুশি হওয়ার কথা জানিয়েছেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে। কথায় কথায় তিনি ফিরে গিয়েছিলেন পুরনো স্মৃতিতে। উল্লেখ্য, তিনিও বিজেপি কর্মী একসময়ের। তিনি বলেন, "বিশ সাল বাদ' রিলিজ হওয়ার পর থেকেই আমি মহারাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে যাই। এরপর অটলজি'র সময় থেকে আমি সক্রিয় রাজনীতি শুরু করি। অটল'জির সময় থেকেই আমার রাজনৈতিক চেতনা আসে। আমি বিজেপিতে যোগ দিই। তারপর নানা সময়ে ওঁর হয়ে ক্যাম্পেইন করেছি। বিজেপির জন্য আমি, শত্রুঘ্ন সিনহা, সুষমা স্বরাজ, অরুণ জেটলি সবাই যেতাম। তখন তো রাজারহাট, লেকটাউন কিছুই ছিল না। শুধু মাঠ আর মাঠ। সেখানে খোলা জিপে ঘুরে ঘুরে বিজেপির জন্য ক্যাম্পেইন করেছি, আজও মনে আছে আমার। তখন কলকাতায় বিজেপির তপন সিকদার খুব স্ট্রং ছিলেন। ওঁর জন্যও ক্যাম্পেইন করতে কলকাতায় যেতাম। ঘুরে ঘুরে প্রচার করতাম। কলকাতায় বিজেপি থেকে উনিই জিততেন। মন্ত্রীও হয়েছিলেন উনি।"

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