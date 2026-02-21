Interview: 'সাউথের গানে নাচ করলে বাংলার ফোক শুনে কেন নয় !' বিশাখ জ্যোতির কাছে 'চড়ক' কেন বড় চ্যালেঞ্জ ?

ETV Bharat / entertainment

কলকাতা, 21 ফেব্রুয়ারি: সুদীপ্ত সেন প্রযোজিত, শিলাদিত্য মৌলিক পরিচালিত হিন্দি ছবি 'চড়ক' (CHARAK) আসছে 6 মার্চ। এক ঝাঁক বাঙালি, বাংলার সংস্কৃতিকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে দিতে চাইছেন এই ছবির মাধ্যমে। যেখানে গানও পালন করছে গুরুত্বপূর্ণ দিক ৷ আর সেই গুরুদায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়েছেন বাংলার ছেলে বিশাখ জ্যোতি মজুমদার (Bishakh Jyoti)। তাঁর সুরে এই ছবিতে গান গেয়েছেন শঙ্কর মহাদেবন। গান গেয়েছেন বিশাখ জ্যোতি স্বয়ং এবং কিঞ্জল চট্টোপাধ্যায়। চড়ক জার্নি নিয়ে ইটিভি ভারতে মন খুলে কথা বললেন সঙ্গীত পরিচালক, গায়ক বিশাখ জ্যোতি৷

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের আর এক নাম 'চড়ক' ৷ ছোটবেলায় চড়কের মেলা নস্ট্যালজিক করে দিত বিশাখকে ৷ তিনি বলেন, "আমি মফস্বলের ছেলে। ছোটবেলাটা পুরোটাই কেটেছে বনগাঁতে। ওখানে ঘটা করে চড়ক পুজো হত, যা আজও বহাল। এই চড়ক পুজো ঘিরে মানুষের মধ্যে আগেও উন্মাদনা ছিল। এখনও আছে।"

তাঁর কথায়, "আমাদের 'চড়ক' ছবিতে যা যা দেখানো হয়েছে তার সবই আমি ছেলেবেলায় বাস্তবে ঘটতে দেখেছি। কাটার উপর ঝাঁপ দেওয়া থেকে শুরু করে উপর থেকে বাতাসা ছড়ানো সবই স্বচক্ষে দেখা। গাজনের গান, চড়কের গান ঢাক বাজিয়ে গাওয়া হত। ঢাক এই কারণেই বাজানো হত কাঁটার উপর ঝাঁপ দেওয়ার কষ্ট যাতে সেভাবে মালুম না হয়। শব্দ মানুষের মধ্যে পেইনকিলারের মতো কাজ করে। পেইনকিলার খেলে হয় যেমন শরীরটা ঝিমিয়ে পড়ে তেমনি অত জোরে ঢাকের শব্দও কেমন অবশ করে দেয় মানুষকে। 20-25 জন মিলে ঢাক বাজানোর রীতি আছে যখন পিঠে বড়শি গাঁথা হয়। যাঁর পিঠে বড়শি গাঁথা হচ্ছে তাঁকে গোল করে ঘিরে বসে কাসর, ঘণ্টা, ঢাক বাজানো হয় প্রচণ্ড শব্দে। অত জোরে যদি একটা মানুষের কানের কাছে বাদ্য বাজানো হয় তাহলে তাঁর কোথাও একটা সেন্স এমনিই অবশ হতে থাকে। তার উপরে লোকমুখে প্রচলিত এই সময় ঐশ্বরিক ঘোর কাজ করে মানুষের মধ্যে। ফলে, সবটাই করা হয় মানুষটির কষ্ট লাঘব করতে।"

বিশাখ জ্যোতি বলতে থাকেন, "চড়ক উৎসবে একটা বিশাল বড় জায়গা জুড়ে আছে বাদ্যযন্ত্র। এর দারুণ গুরুত্ব আছে। বিশেষ করে আমাদের বাংলা ঢাক, পুজোর ঢাক, কাসর, শঙ্খ, মাদল প্রত্যেকটাই ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। মূলত রিদম ইন্সট্রুমেন্ট জরুরি। বাংলায় চড়কের গান বা গাজনের গান যদি আমরা শুনি তাহলে দেখা যাবে লোকগানগুলিতে যে রিদম ব্যবহার করা হয় চড়ক বা গাজনের সঙ্গে তার অনেক মিল। আজ আমি ভীষণ খুশি, ছোট থেকে যা দেখে আর শুনে বড় হয়েছি তা নিয়ে পর্দায় কাজ করার সুযোগ পেলাম। চড়ক উৎসবে আমার মাটির গন্ধ মিশে আছে। আর আমি সেটা অনুভব করি। তাই 'চড়ক' ছবিটাও আমার কাছে খুব স্পেশাল।"

এই পরেই উঠে আসে সিনেমায় গানের ব্যবহারের প্রসঙ্গ ৷ বিশাখ বলেন, "চড়কের গান তৈরি করার আগে আমাকে একটা পরিষ্কার চিত্র দেওয়া হয় প্রোডাকশন টিম থেকে। বলা হয়, ভারতবর্ষে অনেকেই 'চড়ক' কী সেটা জানে না। তাই সকলকে এটা নিয়ে পরিষ্কার ধারণা দেওয়া হবে সিনেমার মাধ্যমে। যেখানে গান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পঞ্জাব-সহ আরও অনেক রাজ্য যেমন জানে না 'চড়ক' কী। তেমনি আমরাও জানি না যেমন 'কান্তারা' আসলে কী। ছবিটা দেখার পর জানতে পেরেছি এটা একটা উৎসব। এই উৎসবে ভরে পড়ে মানুষ। ওভাবে 'চড়ক' নিয়ে যেন মানুষ সবটা জানতে পারে তাই এই ছবি বানাচ্ছেন সুদীপ্ত সেন। ছবির পরিচালনায় শিলাদিত্য মৌলিক। আমাদের দেশের কোণে কোণে এরকম আরও অনেক কালচার আছে। তার মধ্যে চড়ক অন্যতম। আর সেটাকে হিন্দি ছবিতে তুলে ধরার এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। মুম্বইতে বাঙালি প্রযোজক নেই বললেই চলে। সেখানে সুদীপ্ত দা'র এই প্রচেষ্টা দারুণ। এরকম একটা টপিককে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে আসার উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।"

বিশাখ জানান, "আমাকে কাজ শুরুর আগে বলা হয়, ছবির মিউজিক যেন অথেন্টিক, অর্গ্যানিক এবং ইন্টারন্যাশনালি অ্যাপিল যুক্ত হয়। আর মিউজিক আন্তর্জাতিক মানের করতে গেলে সেখানে ওয়েস্টার্ন ইন্সট্রুমেন্টের কথাই সাধারণত মানুষের মাথায় আসে। আমারও এসেছিল। কিন্তু কোনওরকম ওয়েস্টার্ন ইন্সট্রুমেন্টের ব্যবহার করার অনুমতি আমার কাছে ছিল না। বলা ভালো, বারণ ছিল পিয়ানো, গিটারের ব্যবহার। যেহেতু ছবিটা গ্রামীণ তাই মিউজিকও যেন তেমনই হয়। সেটা মাথায় রেখে কাজটা করার নির্দেশ ছিল। ঠিক যেমন আন্তর্জাতিক মানের ছবি 'পথের পাঁচালী' ছিল গ্রামীণ ছবি। এর সাউন্ডস্কেপ, সিনেমাটোগ্রাফি সবই ছিল গ্রামীণ। সেরকমই আমার কাছে নির্দেশ ছিল মাটিকে আঁকড়ে ধরতে হবে গানের মধ্যে। ফিউশন হয়ে গেলে আমার মাটির গন্ধ থাকবে না। আর আমার মাটির গন্ধ যতক্ষণ না থাকবে ততক্ষণ আমার মিউজিকটাও আন্তর্জাতিকভাবে মানুষের কাছে পৌঁছবে না। সেটা শুরু থেকেই আমার মাথায় ছিল।"

সঙ্গীত পরিচালক আরও বলেন, "গোটা টিম সাহায্য করেছে আমাকে। সেই সব কথা মাথায় রেখেই রিদম, অর্গ্যানিক সাউন্ড করেছি। এ ছাড়া কম্পোজ করার সময় চড়কের যে মূল কিছু বোল আছে যা গানের আগেই বলা হয় "বাবা তারকনাথের চরণের সেবা লাগে মহাদেব", "হরগৌরী প্রাণনাথ", "মাথার উপর জগন্নাথ, এবার উদ্ধার করো", "শিব শিব শিব হে"- এই শব্দগুলো চড়কের টাইটেল ট্র‍্যাকে রেখেছি। গানটা হিন্দিতে কিন্তু বোলগুলি বাংলাতেই বলা হয়েছে। গানে বাংলা শব্দের ব্যবহার আছে। যাতে বোঝা যায় এটা রাঢ় বাংলার গান। একটা কথা বলতেই হয়, পাঞ্জাবি গানের বোলে নাচ করলে বাংলা গানের বোলে কেন নাচ হবে না? সাউথ ইন্ডিয়ান গান শুনে নাচ করলে বাংলার ফোক শুনে কেন নয়? মিউজিক বানানোর ক্ষেত্রে এটা আমার কাছে চ্যালেঞ্জ ছিল। ওই মাত্রায় আমি এই ছবির গানকে নিয়ে যাবো। গান লিখেছেন আনন্দ। ছবির টাইটেল ট্র‍্যাক আমি আর কিঞ্জল গেয়েছি। আরেকটা গান আছে যেটা শঙ্কর মহাদেবন গেয়েছেন। সেই গানটা গোটা ফিল্মের সারাংশ তুলে ধরেছে। এটা একটা 'ফিলোজফিক্যাল সং'।"

শঙ্কর মহাদেবানের একান্ত অনুরাগী বিশাখ জ্যোতি। আবেগী হয়ে বলেন, "উনি আমার আইডল। আমি ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিক শিখে মুম্বই এসেছি গানের কেরিয়ার গড়ব বলে। গাইতে গাইতে কম্পোজার হয়েছি আমি। উনিও তাই। কী অসাধারণ গায়কী, কী স্কিল! আমি আগেও কাজ করেছি মানুষটার সঙ্গে। আমি আমার জীবনের প্রথম ছবিতে ওনাকে দিয়ে গাওয়ানোর সুযোগ পাই। এই ছবিতে আবার অনুরোধ করলে গান শুনে রাজি হন, তবে একটু সময় নিয়ে। এমন গাইলেন যা শুনে গায়ে শিহরণ জাগে।"

পাশাপাশি বিশাখ জ্যোতির মুখে ধরা পড়ে শিল্পী কিঞ্জলেরও ভূয়সী প্রশংসা ৷ তাঁর কথায়, "আমি ট্যালেন্টে বিশ্বাস করি। কিঞ্জলের মতো ট্যালেন্ট খুব কম আছে। আমার কাছে আরও অপশন ছিল কিঞ্জল ছাড়াও। কিন্তু ওর আওয়াজ খুব রিফ্রেশিং। জানতাম না ওর গলাটাই শেষ অবধি রাখা হবে। আরও কয়েকজনকে দিয়ে গাওয়ানো হয়েছিল। কিন্তু ফাইনালি
ওর আওয়াজটাই ফাইনাল হয়। তখন আরেকটু ভালো করে গেয়ে যেতে বলি কিঞ্জলকে। কলকাতার সঙ্গীত প্রেমীদের আশা করি ভালো লাগবে গানগুলো। টাইটেল ট্র‍্যাক এবং শঙ্করজি'র গান দুটো গানের মধ্যেই মানুষ মাটির গন্ধ পাবেন।"

