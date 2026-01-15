দল বদল করানোর জন্য আমার কাছে পাঁচ লাখ টাকা নিয়ে এসেছিল- বিপ্লব

দল বদল করানোর জন্য আমার কাছে পাঁচ লাখ টাকা নিয়ে এসেছিল- বিপ্লব
সিনেমা থেকে রাজনীতি, অকপট বর্ষীয়ান অভিনেতা বিপ্লব চট্টোপাধ্যায় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 15, 2026 at 10:29 AM IST
কলকাতা, 15 জানুয়ারি: বেশ অনেকদিন পর আবার রোল ক্যামেরা অ্যাকশনের ব্যস্ততায় ফিরছেন অভিনেতা বিপ্লব চট্টোপাধ্যায় (Biplab Chatterjee)। অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায়ের আসন্ন ছবি 'চোর' (Chor)-এ দেখা যাবে তাঁকে। কোন চরিত্রে? অভিনেতা বলেন, "আমি জানি না কোন চরিত্রে অভিনয় করছি। অগ্নিদেব তো আমাকে বলে না কোন চরিত্র। এসে বলে ছবি করছি, তুমি করবে। আমার বিশ্বাস অগ্নি আমাকে ভালো চরিত্রই দেবে। ওর সঙ্গে আমার অনেকদিনের সখ্যতা।"
দীর্ঘ অভিনয় কেরিয়ারে নানা ধরনের চরিত্র তিনি উপহার দিয়েছেন দর্শককে। নেগেটিভ, পজিটিভ সবরকম। তবে, বাংলা ছবির ভিলেন বলতে যাঁর কথা সবার আগে মনে পড়ে তিনি বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়। একের পর এক ছবিতে খতরনাগ ভিলেনের চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। কখনও কি টাইপ কাস্ট হয়ে যাচ্ছেন বলে মনে হয়েছে তাঁর ? অভিনেতা বলেন, "সেটা যেমন মনে হয়েছে তার থেকেও বেশি মনে হয়েছে যাঁরা মেইন রোল করছেন তাঁরা কি আদৌ অভিনয়টা জানেন ঠিক ভাবে?"
অভিনেতা জানান, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় দেখতে সবসময় ভালো লাগে তাঁর। আজকের প্রজন্মের কারওর অভিনয় সেভাবে মনে ধরে না । তিনি বলেন, "অভিনয়টা শিখতে হয়। না শিখলে পারা যায় না। আমরা শিখেছি। আমি শম্ভু মিত্র মহাশয়ের 'বহুরূপী'তে ছিলাম দীর্ঘদিন। উচ্চারণ শিখেছি মন দিয়ে। মাণিক দা বলতেন ছবি দু'রকমের - ভালো ছবি আর খারাপ ছবি। এ ছাড়া এর কোনও প্রকারভেদ নেই।"
টলিপাড়ার মানুষরা আজ অধিকাংশই রাজনীতিতে। এই প্রসঙ্গ তুললে তিনি বলেন, "সব টাকার লোভ। টাকা পাচ্ছে তাই যাচ্ছে। আমাকে দল বদল করানোর জন্য সুটকেসে পাঁচ লাখ টাকা নিয়ে এসেছিল কয়েকজন। কই আমি তো যাইনি। আমি বলেছিলাম, হ্যাঁ যাব কিন্তু আমার বাবা-মায়ের নামটা চেঞ্জ করুন। তারপর তারা চলে যায়। লোভ বড় খারাপ জিনিস। লোভ সব শেষ করে দেয়।"
অভিনয়ের পাশাপাশি একাধিক ছবি পরিচালনা করেন তিনি। যেমন 'চোর ও ভগবান', 'তোমার আমার প্রেম', 'বিদ্রোহিনী', 'প্রজাপতি', 'অভিমন্যু'। আজও পরিচালনায় ইচ্ছা আছে তাঁর। কিন্তু কে দেবে সুযোগ, তা নিয়ে সন্দিহান বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়। পুরনো স্মৃতি হাতড়ে অভিনেতা বলেন, "একবার একটা অনুষ্ঠানে গিয়েছি। ডাক্তারদের অনুষ্ঠান ছিল। একটা বাচ্চা মেয়ে তার মাকে আমায় দেখিয়ে বলছিল, ওই দেখো মা সেই দুষ্টু লোকটা। খুব ভালো লেগেছিল তখন। এটা আমার কাছে ভালোবাসা। কিন্তু বাচ্চাটিকে ওর মা বলছিল যাস না লোকটার কাছে। ও একটা বদমাইশ লোক। আর বাচ্চাটা সেদিন ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছিল।"
নিজের ইন্ডাস্ট্রিটাকে কেমন দেখতে চান তিনি? অভিনেতা বলেন, "স্বাভাবিক দেখতে চাই। যেখানে সবাই কাজ পাবে, সবাই টুকটুক করে কাজ করবে। আগে আমাদের সবার সঙ্গে সবার সখ্যতা ছিল। এনটিওয়ান স্টুডিয়োতে একটা ঘর ছিল। সেখানে আমরা আডডা মারতাম। এখন আর এসব নেই।" সাফল্যের তাড়া আজ কোথাও যেন অনেকটাই বেশি। সাফল্য তাড়াতাড়ি না এলেই অনেকে বেছে নিচ্ছে আত্মহত্যার পথ। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন "আত্মহত্যা ভীরুরা করে। তা হলে তো সবার আগে আমার করা উচিত ছিল আত্মহত্যা। এখন সবার তাড়া শুধু টাকা রোজগারের।"
প্রসঙ্গত, অভিনেতা বরাবরই রাজনৈতিক বিষয়ে নিজের সোজাসাপটা বক্তব্য রাখেন। দিনকয়েক আগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রসঙ্গেও নিজের মতামত ব্যক্ত করেন তিনি। সামনেই 2026-এর বিধানসভা নির্বাচন। কী ভাবছেন অভিনেতা সেই নিয়ে? তিনি বলেন, "আমার আজ এই নিয়ে কোনও বক্তব্য নেই। ভালো করলে ভালো হবে নাহলে যেমন চলছে তেমনই চলবে। তবে, লোভটা বর্জন করতে হবে রাজ্য তথা দেশকে ভালো দেখতে হলে। জ্যোতিবাবু বলতেন লোভ ত্যাগ করতে হবে।"