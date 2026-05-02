'বিগ বস' বিজেতা মুনাওয়ার ফারুকির ঘরে খুদের আগমন, ফের বাবা হলেন স্ট্যান্ড-আপ কমেডিয়ান
ফের বাবা হলেন স্ট্যান্ড-আপ কমেডিয়ান মুনাওয়ার ৷ ব্যক্তিগত জীবন গোপন রাখতে পছন্দ করেন তিনি ৷ তবে, খুশির খবর অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নেন মুনাওয়ার ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 2, 2026 at 10:09 AM IST
হায়দরাবাদ, 2 মে: স্ট্যান্ড-আপ কমেডিয়ান এবং 'বিগ বস 17'-এর বিজয়ী মুনাওয়ার ফারুকি আবারও বাবা হয়েছেন। তাঁর স্ত্রী তথা মেকআপ আর্টিস্ট, মাহজাবিন কোতওয়ালা, এক ফুটফুটে কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। শুক্রবার (1 মে) রাতে সোশাল মিডিয়ায় খুশির খবর অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নেন মুনাওয়ার ৷
স্বভাবতই এমন খবর, প্রকাশ্যে আসতেই চমকে যান অনুরাগীরাও ৷ কারণ মুনাওয়ার মূলত, নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখতেই পছন্দ করেন ৷ তবে, এমন খুশির খবর সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন স্ট্যান্ড-আপ কমেডিয়ান ৷ তিনি হাসপাতাল থেকে তার নবজাতক শিশু এবং স্ত্রী মাহজাবিনের সঙ্গে তোলা ছবি শেয়ার করেছেন ৷ ক্যাপশনে লিখেছেন, "ঘরটা এখন আশীর্বাদধন্য। নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ। দয়া করে আপনাদের প্রার্থনায় আমাকে রাখবেন ৷"
এই আনন্দময় খবর এমন এক সময়ে এসেছে, যা দম্পতির জন্য একটি বিশেষ মাস। 2024 সালে গোপনে বিয়ের পর, এই মাসের শেষের দিকে তারা তাঁদের দ্বিতীয় বিবাহবার্ষিকী উদযাপন করতে চলেছেন ৷ সুখবর ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই বিনোদন জগতে ফারুকির ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা তথা তারকারা শুভেচ্ছা-অভিনন্দন জানিয়েছেন ৷ বরুণ ধাওয়ান লিখেছেন, "অভিনন্দন ভাই।" রজত দালাল লিখেছেন, "ভাইকে অনেক অভিনন্দন।" আলি গোনি লিখেছেন, "আলহামদুলিল্লাহ।" গওহর খান মন্তব্য করেছেন, "অভিনন্দন। আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করুন।" জন্নত জুবায়ের লিখেছেন, "অনেক অভিনন্দন।" রণবীর আল্লাহবাদিয়া বলেছেন, "অভিনন্দন ভাই।" এছাড়াও সোনালি বেন্দ্রে, ক্রিস্টেল ডি'সুজা, ধনশ্রী, মিস্টার ফয়সু, মাহি ভিজ, পুনম পান্ডে, দিগ্বিজয় রাঠি-সহ আরও অনেক তারকা এই দম্পতিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।
মাহজাবিনের আগে মুনাওয়ার জেসমিনের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁদের মিকাইল নামে এক পুত্রসন্তান রয়েছে। তার স্ত্রী মাহজাবিন কোতওয়ালারও আগের বিয়ে থেকে এক কন্যাসন্তান রয়েছে। মুনাওয়ার 2024 সালের 26 মে মাহজাবিনকে বিয়ে করেন। এটি তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে। জানা যায়, টিভি অভিনেত্রী হিনা খানের মাধ্যমে মাহজাবিন ও মুনাওয়ারের প্রেমের গল্পের শুরু হয়, যিনি এই জুটিকে কাছাকাছি আনতে সাহায্য করেছিলেন।