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'জীবন দান' শুনতে যতটা সহজ ততটা নয়- 'বিগ বস সিজন 20' নিয়ে কী ঘোষণা সলমনের ?

মনে করা হচ্ছে, স্প্লিটসভিলা, লকআপ এবং রোডিজের মতো শো থেকে প্রাক্তন প্রতিযোগী তথা সুপরিচিত মুখদের দেখা যাবে 'বিগ বস সিজন 20'-তে ।

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হাজির 'বিগ বস সিজন 20' (পোস্টার)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 12, 2026 at 3:05 PM IST

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হায়দরাবাদ, 12 অগস্ট: বদলে যাচ্ছে খেলার ধরন ৷ এবার 'বিগ বস সিজন 20' (Bigg Boss 20)-তে প্রতিযোগীরা পাবেন অতিরিক্ত সুবিধা ৷ কী রকম ? খোলসা করেছেন সঞ্চালক সলমন খান (Salman Khan) ৷ প্রকাশ্যে এসেছে জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো 'বিগ বস সিজন 20'-র ট্রেলার ৷ ভাইজানের কথায়, নতুন এই সিজনে থাকছে 'এক্সট্রা জীবনদান' (Extra Jeevandaan)-এর সুবিধা, যার মাধ্যমে প্রতিটি প্রতিযোগী অতিরিক্ত জীবন বা সুযোগ পাবেন।

'বিগ বস 20'-র ট্রেলার শুরু হয় দুই যোদ্ধার মধ্যে তুমুল লড়াইয়ের দৃশ্য দিয়ে ৷ যেখানে সলমন খানের চোখের ইশারায় শুরু হয় লড়াই ৷ কিন্তু প্রথম আক্রমণেই দুই যোদ্ধাই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ৷ এরপর ময়দানে নামেন সলমন ৷ পুনরায় ম্যাজিক করে তাদের জীবন শক্তি দেন ৷ আর এখানেই গুরছে গল্পের মোড় ৷ সলমন বলেন, "বিগ বস-এ পাবে এক অতিরিক্ত জীবন।" সবশেষে, নিজের স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে "তথাস্তু-দো" (অর্থাৎ 'দুই') বলে ট্রেলার শেষ করেন অভিনেতা।

ট্রেলার থেকে এটা স্পষ্ট যে প্রতিটি প্রতিযোগী খেলায় একটি অতিরিক্ত সুযোগ পাবেন ৷ তবে সেই সুযোগ কীভাবে বা কখন কাজে লাগানো যাবে, তা প্রকাশ করা হয়নি। নির্মাতারা এই তথ্য গোপন রেখেছেন, যার ফলে দর্শকরা এই সিজনের শুরুর অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে বসে আছেন। এই নতুন পরিবর্তনের ফলে খেলাটি আরও বেশি অনিশ্চিত হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷ প্রতিযোগীদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে কখন ঝুঁকি নেওয়া উচিত এবং কখন তাদের সেই অতিরিক্ত সুযোগটি কাজে লাগানো প্রয়োজন।

নতুন সিজন প্রসঙ্গে সলমন বলেন, "বিগ বস-এ প্রতি বছরই খেলার ধরনে পরিবর্তন আসে। এবার শুধু খেলাই নয়, খেলার পদ্ধতিতেও পরিবর্তন আসবে। 'জীবন দান' (Jeevan Daan) বিষয়টি শুনতে যতটা সহজ মনে হয়, আসলে ততটা নয়। বাকিটা শো-এর ভেতরেই জানা যাবে।" উল্লেখ্য, 'বিগ বস 20'-এর জন্য নির্মাতারা প্রতিযোগীদের তালিকা তৈরির কাজ করছেন ৷ জানা গিয়েছে, যার মধ্যে টিভি ব্যক্তিত্ব, ডিজিটাল কন্টেন্ট ক্রিয়েটর এবং রিয়েলিটি শো-এর পরিচিত মুখেরা রয়েছেন। প্রতিযোগীদের চূড়ান্ত তালিকা এখনও নির্ধারিত হয়নি তবে মিস্টার ফয়সু, অঞ্জলি অরোরা, জান্নত জুবায়ের, উরফি জাভেদ, আরবাজ প্যাটেল এবং ভাব্যা সিং-এর মতো নাম নিয়ে জোর জল্পনা নেটপাড়ায় ৷

'স্প্লিটসভিলা', 'লক আপ' এবং 'রোডিস'-এর মতো শো-এর প্রাক্তন প্রতিযোগী ও পরিচিত মুখদের নিয়েও বিবেচনা করা হচ্ছে বলে সূত্রে খবর। 'বিগ বস' সিজন 20 আগামী 6 সেপ্টেম্বর শুরু হতে চলেছে যা দেখা যাবে জিও-হটস্টার ও কালার্স টিভি-তে ৷

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SALMAN KHAN BIGG BOSS 20

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