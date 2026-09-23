বিবি বাংলার ঘরে সৃজলার চোট কতটা গুরুতর ? টিমের তরফে বিবৃতি প্রকাশ
Srijla Guha Health Update: বিগ বস-এর ঘরে দুর্ঘটনার শিকার অভিনেত্রী সৃজলা ৷ বর্তমানে কেমন আছেন তিনি, প্রকাশ্যে তাঁর হেলথ আপডেট ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 23, 2026 at 10:53 AM IST
হায়দরাবাদ, 23 সেপ্টেম্বর: বিগ বস বাংলার ঘরে ক্যাপ্টেন্সি টাস্ককে কেন্দ্র করে আহত হন সৃজলা গুহ ৷ কাঠগড়ায় দাঁড়াতে কনে দেখা আলো অভিনেত্রী নন্দিনী দত্তকে ৷ চোট পাওয়ার কারণে দ্রুত সৃজলাকে বিগ বস-এর ঘরে মেডিক্যাল টিমের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ এরপর তিনি কেমন আছেন, তা আর জানা সম্ভব হয় না ৷ পরবর্তী সময়ে টিম সৃজলার তরফে অনুরাগী ও দর্শকদের উদ্দেশ্যে, তাঁর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আপডেট সোশাল মিডিয়ায় তুলে ধরা হয় ৷
টিম সৃজলার তরফে বার্তা
এদিন বার্তায় বলা হয়, "সৃজলাকে নিয়ে অনুরাগীরা চিন্তিত ৷ আমরা অনেক মেসেজ পেয়েছি ৷ সকলেই সৃজলা কেমন আছেন তা জানতে চায় ৷ সকলকে জানাতে চাই যে, সৃজলা এখন ভালো আছে ৷ সঠিক মেডিক্যাল কেয়ারের মধ্যেই আছে ৷ ওর আঘাত লেগেছে, ব্যথা আছে ৷" এরপর বলা হয়, "তবে, ভগবানের আশীর্বাদে চোট গুরুতর নয় ৷ মেডিক্যাল টিম ওকে মনিটরিংয়ে রেখেছে ৷ চিকিৎসার জন্য যা যা প্রয়োজন, সবকিছুই করছে মেডিক্যাল টিম ৷"
অনুরাগীদের উদ্দেশ্যে বলা হয়, সৃজলা যাতে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠেন, সেই প্রার্থনা যেন সকলে করেন ৷ বার্তায় বলা হয়, "আমরা শুধু একটা কথাই বলতে চাই, সৃজলাকে আপনাদের প্রার্থনায়-ভালোবাসায় রাখুন ৷ ওকে শক্তি দিন ৷ আমরা আশা করছি, খুব তাড়াতাড়ি বিগ বস-এর ঘরে সৃজলা ফিরে আসবে আরও বেশি শক্তি নিয়ে ৷ সকলকে অনেক ভালোবাসা ৷"
উল্লেখ্য, বিগ বস বাংলার ঘরে পরবর্তী ক্যাপ্টেন কে হবে তা নির্বাচনের জন্য টাস্ক শুরু হয়েছিল ৷ প্রথমে মিউজিক্যাল চেয়ার খেলে পাঁচজন ক্যাপ্টেন হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে যায় ৷ তনুশ্রী, সৃজলা, মনামী, জীতু আর রাজবীরকে এরপর বিগ বস একটা ঘোড়ায় চড়তে বলে ৷ খেলার নিয়ম অনুযায়ী আঘাত করে কাউকে ফেলা যাবে না ৷ কিন্তু ঘোড়া থেকে নামানোর চেষ্টা করা যেতে পারে ৷ আর এই টাস্ক করতে গিয়েই ঘটে দুর্ঘটনা। নন্দিনী প্রথমে রাজবীরের ঘোড়া উল্টে তাকে খেলা থেকে আউট করেন। এরপরে তিনি সৃজলার সামনে গিয়ে কথা বলতে বলতে, সৃজলার ঘোড়াও উল্টে দেন। আর সেই সময়েই আচমকা চোট পান সৃজলা।