বাইশ গজের পরে 'বিগ বস'-এও 'ক্যাপ্টেন কুল' ইমেজে নজর কাড়ছেন মহারাজ !

বাইশ গজের পরে 'বিগ বস'-এও 'ক্যাপ্টেন কুল' ইমেজে নজর কাড়ছেন মহারাজ !
খেলার মাঠেও পরিচয় ছিল ঠান্ডা মাথার মানুষ হিসেবে। এবার রিয়ালিটির মঞ্চ 'বিগ বস'-এ রাগ কীভাবে ধরে রেখে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যায় তা প্রতিদিন দেখাচ্ছেন তিনি।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 8, 2026 at 2:24 PM IST
কলকাতা, 8 সেপ্টেম্বর: শুরু থেকেই বিগ বস বাংলা সিজন 3 (Bigg Boss Bangla Season 3)- শো'তে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের (Sourav Ganguly) সঞ্চালনা নিয়ে মানুষের মনে ছিল ব্যাপক উন্মাদনা। নেটিজেনদের মধ্যে কৌতূহল ছিল, ক্রিকেট মাঠে যিনি তাঁর ঠান্ডা মাথার জন্য পরিচিত, তিনি কি সামলাতে পারবেন এমন একটি হাউজ, যেখানে প্রতিনিয়ত তৈরি হচ্ছে ঝামেলা, আবেগ, ইগো এবং বদলে যাওয়া ইমোশন? সাম্প্রতিক উইকেন্ড এপিসোড যেন সেই প্রশ্নেরই একটা স্পষ্ট উত্তর দিয়ে দিল।
হাউজের উত্তেজনা যত বাড়ছে, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ধৈর্যও যেন ততই বাড়ছে। তাঁর ওয়ার্নিং-এ যেমন রয়েছে দৃঢ়তা, তেমনই তাঁর প্রশ্ন প্রতিযোগীদের যথেষ্ট অস্বস্তিকর জায়গায় দাঁড় করিয়েছে। এমনকি, পরিস্থিতি যখন তীব্র উত্তেজনার দিকে গিয়েছে, তখনও কথোপকথনের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে রেখেছেন তিনি। তবে সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে তাঁর রাগ প্রকাশের ধরন। গলার স্বর চড়ানো বা অযথা অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠার বদলে গঙ্গোপাধ্যায় কয়েকটি কথা এবং তাঁর দেওয়া সতর্কিকরণ অনেক সময় যথেষ্ট ইমপ্যাক্ট তৈরি করেছে। আর এখানেই আবারও মনে পড়ে যায় ক্রিকেট মাঠের সেই সৌরভকে, যাঁর চাপের মুহূর্তেও ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি বুঝে, ঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অন্যতম বড় শক্তি ছিল।
কোনও প্রতিযোগীর সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলা হোক বা কৈফিয়ত চাওয়া, কিংবা কোনও দ্বন্দ্ব সরাসরি ধরে ফেলা- বিগ বসের হাউজেও সেই একই নেতৃত্বের ছাপ দেখা যাচ্ছে, যা একসময় ক্রিকেট মাঠে তাঁর অধিনায়কত্বকে আলাদা করে তুলেছিল। প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের মঞ্চ বদলেছে, খেলা বদলেছে- বদলায়নি তাঁর নেতৃত্বদানের ক্যারিশ্মা। প্রতি পর্বেই থাকছে চ্যালেঞ্জ। 15 জন প্রতিযোগীর যোগদানে খেলা যখন জমছে, তখনই ছন্দপতন ৷ বিগ বস বাংলা সিজন 3'-এর প্রথম সপ্তাহেই বাদ পড়েন অনিন্দ্য সেনগুপ্ত (Anindya Sengupta) ৷ তারপরেই ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি হয়েছে মায়ানগরীর পরিচিত মুখ ও মডেল-অভিনেতা রাজবীর দে'র । এরপর কী কী হতে চলেছে তা দেখতে অপেক্ষাই কাম্য।