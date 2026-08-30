'পাগলু' গানে নাচলেন হরভজন, বিগ বস-এর ঘরে প্রতিযোগী কারা ?
দাদা সৌরভের সঞ্চালনায় শুরু হয়েছে বিগ বস বাংলা । মনামী থেকে ভরত কল, লাফটার সেন থেকে সায়ক, আর কারা রয়েছেন বিগ বস-এর ঘরে ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 30, 2026 at 10:11 PM IST
কলকাতা, 30 অগস্ট: শুরু হল 'বিগ বস বাংলা' সিজন ৩৷ বিগ বস-এর জন্য কণ্ঠ দান করেছেন সুদীপ মুখোপাধ্যায়। শো শুরু হয় দাদার গ্র্যান্ড এন্ট্রির মাধ্যমে। দাদা ঘুরে দেখান বিগ বসের দুর্গ। এরপর মনামীর চোখধাঁধানো ডান্স পারফরম্যান্সে মন মাতে সকলের। একে একে আসেন বাকি প্রতিযোগীরা।
অর্থাৎ ভরত কল, সৃজলা গুহ, দুর্নিবার সাহা, সোহিনী পাল, শন বন্দ্যোপাধ্যায়, নিরঞ্জন মণ্ডল, নন্দিনী দত্ত, দীপেন্দু বিশ্বাস, সায়ক চক্রবর্তী, ডিজাইজার তনুশ্রী রায় দাস, অনিন্দ্য সেনগুপ্ত, সোনামণি সাহা, আলেকজান্দ্রা টেলর, ঝিলম গুপ্ত, জয়িতা চট্টোপাধ্যায়।
হঠাতই বিগ বসের দুর্গে এসে পড়েন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার হরভজন সিং। এদিন'পাগলু' গানের সঙ্গে নাচলেন ভাজ্জি। বাংলায় দাদাকে বললেন, "আমি তোমাকে ভালোবাসি।" দুজনে এরপর ফিরে যান নিজেদের পুরনো দিনে। দুজনেই ভাগ করে নেন পুরনো সব স্মৃতি। হরভজন এদিন দাদাকে বলেন, "তোমার তো মাঠে, ক্রিকেটের কোচ হিসেবে, সিএবি'র প্রেসিডেন্ট হিসেবে থাকার কথা। এখানে কী করছ তুমি?" ভাজ্জি আরও বলেন, "দাদা আমাদের কাছে বিগ বস।।উনি আমার কেরিয়ার গড়ে দিয়েছেন।" সৌরভও এদিন মন খুলে প্রশংসা করেন ভাজ্জির। তনুশ্রী দাদাকে চিমটি কেটে দেখেন তিনি সত্যিই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কিনা।
তবে, বিগ বস-এর ঘরে টুইস্ট থাকবে না, তা কী করে হয় । এদিন সায়ক ও অনিন্দ্যর সঙ্গে মজার খেলা খেলেন সঞ্চালক সৌরভ । দুই প্রতিযোগীর সঙ্গে কোন মহিলা প্রতিযোগী যাবেন তা নিয়ে চলে মজার খেলা । অবশেষে সায়কের সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করেন আলেকজান্দ্রা টেলর । অন্যদিকে, একটা বন্ধ খাম নিয়ে ঘরে প্রবেশ করেন অনিন্দ্য । তবে সেই খামে, কোন নির্দেশ রয়েছে, তা সময় আশলেই জানা যাবে ।
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