নন্দিনীকে নিয়ে রাজবীরের প্রশ্ন ! মায়ের জবাব শুনে চমকে গেলেন নেটিজেনরা

নন্দিনীকে নিয়ে রাজবীরের প্রশ্ন ! মায়ের জবাব শুনে চমকে গেলেন নেটিজেনরা
Rajveer's mother at bb house: বিগ বস বাংলার ফ্যামিলি উইকে নজর কাড়লেন প্রতিযোগী রাজবীর দে-র মা। নন্দিনীকে নিয়ে প্রশ্ন করতেই স্পষ্ট জবাব রাজবীরের মায়ের ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2026 at 9:51 AM IST
হায়দরাবাদ, 13 নভেম্বর: বিগ বস বাংলার ঘরে রাজবীর দে-নন্দিনী দত্তের মাখো মাখো প্রেম তথা বন্ধুত্বের যে রসায়ন তৈরি হয়েছিল, তা দর্শকরা উপভোগ করেছেন ৷ কিন্তু টিভির পর্দায়, সেই কেমিস্ট্রি কি ভালো লেগেছিল রাজবীরের মায়ের ? সেই উত্তর জানা না থাকলেও, "নন্দিনীকে কেমন লেগেছে ?" বিগ বস বাংলার ফ্যামিলি উইকে মায়ের সামনে রাজবীর এই প্রশ্ন রাখতেই যে উত্তর এল, তা শুনে চমকে গিয়েছেন রাজবীর-নন্দিনীর অনুরাগীরা ৷
রবিবারের পর্বে দেখা যায়, শিলিগুড়ি থেকে ছেলেকে দেখতে বিগ বসের বাড়িতে হাজির রাজবীরের মা। আর মাকে চোখের সামনে আসতে দেখেই যেন মুহূর্তের জন্য থমকে যান রাজবীর। বাড়ির প্রবেশ দ্বার থেকে মাকে আসতে দেখে আবেগ ধরে রাখতে পারেননি রাজবীর। ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরেন। বিস্ময় মেশানো গলায় প্রশ্ন করেন, "ভাবতেই পারিনি তুমি আসবে। তুমি চলে এলে শিলিগুড়ি থেকে?" মায়ের স্নেহভরা উত্তর, ছেলেকে দেখতে তিনি আসবেন না, তা কি হয়! শুধু মা নন, রাজবীরের ভাইও এসেছেন তাঁর সঙ্গে। এরপর একে একে বাড়ির বাকি সদস্যদের সঙ্গে মায়ের পরিচয় করিয়ে দেন রাজবীর।
হাসিমুখে প্রত্যেককে জড়িয়ে ধরেন, আশীর্বাদ করেন তিনি। সোনামণির সঙ্গেও আলাপ হয় তাঁর। সোনামণি অভিযোগ করেন, "আমাকে বড্ড জ্বালায় ৷" রাজবীর বলেন, "ওর ভীষণ মাথা গরম !" সব শুনে মিষ্টি হেসে মায়ের জবাব, " তুই ওকে অত জ্বালাস কেন ? তুই জ্বালাস বলেই ও রেগে যায় ৷ " তারপর বলেন, "আর কটা দিন, একটু ওর দুষ্টুমি সহ্য করে নাও।" এরপরেই ঘরের মধ্যে মাকে আলাদা পেয়ে, রাজবীর করে বসেন মোক্ষম প্রশ্ন ৷ তিনি মাকে জিজ্ঞাসা করেন, নন্দিনীকে তাঁর কেমন লেগেছে ?
ছেলের এমন সরাসরি প্রশ্নে মুহূর্তের মধ্যে বদলে যায় মায়ের মুখের অভিব্যক্তি। হাসি মুছে গিয়ে ঠান্ডা গলায় তিনি বলেন, "এখন এসব নিয়ে কথা নয়। বাইরে আয়, তারপর... এখন তুই এই খেলায় ফোকাস কর। জেতার জন্যই তো এখানে আসা। আর কিচ্ছুটি ভাবিস না। যা হয়ে গিয়েছে, হয়ে গিয়েছে। এখন খেলায় মনোযোগ দে। জেতার জন্যই তো এখানে আসা।" তিনি অবশ্য এও জানান যে, নন্দিনী তাঁকে ফোন করেছিল এবং নিজের কাণ্ডকারখানার জন্য ক্ষমাও চেয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজবীর যখন আবার নন্দিনীর কথা বলতে যায়, মাকে দেখাতে যান যে তিনি নন্দিনীর সঙ্গে কোন বিছানায় শুতেন। তখন মা রীতিমতো বকে চুপ করিয়ে দেন ছেলেকে। ফলে নন্দিনীকে নিয়ে রাজবীরের মায়ের মনে ঠিক কী রয়েছে, তা নিয়ে দর্শক মনে কৌতূহল থেকেই গেল।
বিদায় নেওয়ার আগে রাজবীরকে মাথা ঠান্ডা রেখে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। পাশাপাশি, বোর্ড থেকে লেখা মুছে দেওয়ার জন্য প্রত্যেক প্রতিযোগীর কাছে আলাদা আলাদা করে ক্ষমা চাওয়ারও পরামর্শ দেন রাজবীরের মা ৷ জিতুকে নিয়েও স্পষ্ট বার্তা দেন। তাঁর কথায়, খেলা এখন এমন জায়গায় পৌঁছেছে, যেখানে প্রত্যেকেই নিজের স্বার্থে খেলবে। তাই অন্য কারও উপর ভরসা না করে নিজের খেলা নিজেকেই গুছিয়ে নিতে হবে। দেখতে দেখতে বিগ বস বাংলা ফাইনাল দোরগোড়ায় ৷ সেখানে খেলা এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন প্রতিটা সম্পর্কের সমীকরণও বদলাবে ৷ সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মায়ের কথা মতো রাজবীর কতটা খেলতে পারে তা সময় বলবে ৷ আর বিবি বাংলার ঘরের বাইরে রাজবীর-নন্দিনী জুটি এক হয় কিনা, তাও দেখার অপেক্ষায় রইলেন দর্শকরা ৷ এছাড়াও এদিনের শোয়ে উপস্থিত ছিলেন সৌরভের স্ত্রী দর্শনা, রণিতার মাও ৷