রাজবীর ক্যাপ্টেন হতেই রেগে আগুন নীরঞ্জন, প্রশ্ন তুললেন খেলা নিয়ে

রাজবীর ক্যাপ্টেন হতেই রেগে আগুন নীরঞ্জন, প্রশ্ন তুললেন খেলা নিয়ে
Bigg Boss Bangla Highlights:মূলত ক্যাপ্টেন্সি টাস্কের হার-জিত, ফ্যামিলি উইকের আবেগঘন মুহূর্ত এবং বাড়ির ভেতরের বদলে যাওয়া সমীকরণ নিয়ে প্রতিযোগীদের মধ্যে বেশ কিছু উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়েছে।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2026 at 8:26 AM IST
হায়দরাবাদ, 14 নভেম্বর: অবশেষে স্বপ্নপূরণ ! প্রথম ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি নিয়ে প্রতিযোগী রাজবীর দে শেষপর্যন্ত বিগ বস বাংলার ঘরে ক্যাপ্টেন হতে পারলেন ৷ বিগ বস বাংলা সিজন-3-র ফাইনালের দিন ক্রমশ এগিয়ে আসছে ৷ কিন্তু কথাতেই বলে, যার শেষ ভালো তার সব ভালো ৷ আর সেই শেষ মুহূর্তে এসে আগামী এক সপ্তাহ বিবি দূর্গ সামলানোর দায়িত্ব পেলেন রাজবীর ৷
ক্যাপ্টেন্সি টাস্কে নীরঞ্জন মণ্ডলকে হারিয়ে, তিনি এবারে বাড়ির নতুন ক্যাপ্টেন হয়েছেন। 13 নভেম্বরের বিগ বস বাংলা এপিসোডে মূলত ক্যাপ্টেন্সি টাস্কের হার-জিত, ফ্যামিলি উইকের আবেগঘন মুহূর্ত এবং বাড়ির ভেতরের বদলে যাওয়া সমীকরণ নিয়ে প্রতিযোগীদের মধ্যে বেশ কিছু উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় ও আলোচনা হয়েছে।
এদিনের পর্বে বাড়ির প্রতিটা সদস্য ক্ষেপে যান জীতু কমল ও সৃজলা গুহর উপরে ৷ মটনে নুন মেশানো নিয়ে পুরো বাড়ি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ৷ অন্যদিকে, দুর্নিবারের সারাদিন জিতু কমলের পেছনে লেগে থাকা এবং তার অদ্ভুত আচরণের পেছনে কী রহস্য লুকিয়ে আছে, তা নিয়ে অন্য প্রতিযোগীদের মধ্যে ফিসফাস ও আলোচনা চলতে দেখা গিয়েছে। এছাড়া জিতু ও সৃজলার মধ্যেও যে হঠাৎ দূরত্ব তৈরি হয়েছে তাও এই পর্বে নজরে আসে ৷
ক্যাপ্টেন্সি টাস্কে রাজবীর দে জয়ী হওয়ার পর নিরঞ্জন মণ্ডল অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও হতাশ হয়ে পড়েন। হার মেনে নিতে না পেরে তিনি টাস্কের নিয়ম ও ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, যা নিয়ে বাড়ির সদস্যদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ তৈরি হয়। অন্যদিকে, রাজবীরের বিছানায় জল ঢেলে দেওয়া নিয়েও বাড়ির সদস্যদের অনেকে নীরঞ্জনের দিকে অভিযোগের তীর তোলেন ৷ আর তা নিয়েও হয় কথা কাটাকাটি ৷ এখন দেখার, রাজবীর ক্যাপ্টেন হওয়ার পর, বাড়ির পরিবেশ কীরকম থাকে আর ক্যাপ্টেন হিসাবে রাজবীর বিবি দূর্গ পরিচালনায় কতটা সফল হন ৷