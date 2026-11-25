জীতুর উদ্দেশ্যে সৃজলার মুখে 'আই লাভ ইউ' ! বিবি ঘরে শেষবারের নমিনেশনে রইলেন কারা ?
Last Nomination at Bigg Boss House:ফাইনালের পথে বিগ বস বাংলা সিজন-3৷ শেষবারের মতো নমিনেশন প্রক্রিয়ায় খেলা থেকে ছিটকে যেতে পারেন এই চারের মধ্যে কোনও একজন৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2026 at 9:45 AM IST
হায়দরাবাদ, 25 নভেম্বর: মাঝে রয়েছে আর মাত্র কয়েকটা দিন ৷ 6 নভেম্বর কোনও একজনের হাতে উঠবে বিগ বস বাংলা সিজন 3-এর ট্রফি ৷ কিন্তু টপ 5-এ কারা পৌঁছবেন এখন তা নিয়েই রয়েছে টানটান উত্তেজনা ৷ যে কারণে 24 নভেম্বর বিগ বস বাংলা পর্বে হাউসের শেষ নমিনেশন পর্ব ঘিরে বড় টুইস্ট দেখা নজরে এসেছে। এদিনের পর্বে প্রতিযোগীদের বন্ধুত্বে ফাটল যেমন নজরে এসেছে তেমনই পুরনো বিরোধ ফের একবার এসেছে সামনে ৷ শুধু তাই নয়, প্রথমবার জীতুর প্রশ্নের উত্তরে সামনে না হলেও, 'আই লাভ ইউ' বলতে শোনা যায় সৃজলাকে ৷
জীতুকে ভালোবাসেন সৃজলা
পর্বে দেখা যায়, গভীর রাতে জীতু কমল সৃজলার হাত ধরে বারবার তাঁর মনের আসল কথা জানতে চান, কিন্তু জীতু সামনে থাকা অবস্থায় সৃজলা কোনও উত্তর দেননি। জীতু সেখান থেকে উঠে যাওয়ার পরপরই সৃজলাকে একা একা ফিসফিস করে "আই লাভ ইউ" বলতে শোনা যায় ৷ এই ঘটনার পর রাত সাড়ে 3টে নাগাদ দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক ও ভবিষ্যৎ নিয়ে খোলামেলা কথা হয়। সৃজলা জানান, তাঁর কাঁধে অনেক দায়িত্ব রয়েছে এবং বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করেই তিনি বর্তমান সম্পর্কের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
সৃজলার যুক্তির জবাবে জীতু দাবি করেন যে, স্বাধীনচেতা স্বভাবের কারণে সৃজলার বর্তমান সম্পর্ক দু'বছরও টিকবে না। পাশাপাশি জীতু স্পষ্ট জানিয়ে দেন, সৃজলাকে ছেড়ে থাকা তাঁর পক্ষে কঠিন এবং ফিনালের পর তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। এর আগেও বিগ বসের ঘরে জীতু সৃজলাকে বেশ কয়েকবার প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং চিরকুট লিখেছিলেন ৷ কিন্তু তখন সৃজলা সরাসরি 'না' বলে দিয়েছিলেন ৷ এবার সৃজলার মনেও জীতুর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে ৷
শেষ নমিনেশন প্রক্রিয়া
নমিনেশন এবং সৃজলার বিভিন্ন মন্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজবীর ও সৃজলার মধ্যে তীব্র বচসা বাঁধে। এছাড়া সৃজলার কথায় সৌরভ ও রাজবীরের বন্ধুত্ব নিয়েও প্রশ্ন ওঠে ৷ অন্যদিকে, দুর্নিবারকেও সৃজলাকে ঘিরে কড়া মন্তব্য করতে দেখা যাবে। এদিনের নমিনেশন প্রক্রিয়ায় বেশিরভাগ প্রতিযোগীদের টার্গেটে ছিলেন রাজবীর ও সৃজলা ৷ এরমধ্যে যখন জীতু কমল রাজবীরকে নমিনেটেড করেন, তখন চমক লাগে ৷ জীতু তাঁকে নমিনেটেড করার কারণ হিসাবে তুলে আনেন সৃজলা ও তাঁকে নিয়ে রাজবীরের করা মন্তব্যকে ৷ জীতু জানান, রাজবীরের এই কাণ্ডে তিনি দুঃখ পেয়েছেন ৷ এরপর রাজবীরও, জীতুর কাছে ক্ষমা চেয়ে জানান, তিনি জীতুর কাছ থেকে এই নমিনেশন ডিজার্ভ করেন ৷
অন্যদিকে, মনামী কিংবা তনুশ্রী যখন সৃজলাকে নমিনেটেড করেন তখন তাঁরা যে যুক্তি দেন তা মানতে রাজি হন না সৃজলা ৷ প্রত্যেকের যুক্তি ছিল, সৃজলা প্রথম দিকে যেভাবে খেলত এখন সেভাবে খেলছেন না ৷ যে কারণে সেই নমিনেশন পর্বে, বেশ একপ্রকার তর্কাতর্কি নজরে আসে সকলের ৷ এমনকী, তনুশ্রী যখন রাজবীরকে নমিনেট করেন তখন, তাঁদের দুজনের মধ্যে তুমুল বচসা শুরু হয় ৷ সব মিলিয়ে এই সপ্তাহে নমিনেটেড হয়েছেন রাজবীর, তনুশ্রী, নিরঞ্জন ও সৃজলা ৷ সপ্তাহ শেষে দাদার দরবারে কার জার্নি এত দূর এসে থেমে যায়, সেই দিকে রয়েছে বিবি অনুরাগীদের নজর ৷