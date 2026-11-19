সৃজলার 'ক্যারেক্টার অ্যাসাসিনেশন' রাজবীরের ! রাগে ধাক্কা দিয়ে বিবি ঘরের কাঁচ ভাঙলেন জীতু
Bigg Boss Bangla Highlights: 'টিকিট টু ফিনালে' টাস্কের উত্তেজনা, প্রতিযোগীদের বাদানুবাদকে কেন্দ্র করে গরম বাড়ির পরিস্থিতি ৷ রাজবীর-সৃজলার বিবাদে জীতুর ভেঙে পড়া, নজর কেড়েছে দর্শকদের৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 19, 2026 at 7:13 AM IST
হায়দরাবাদ, 19 নভেম্বর: সময় যত এগিয়ে আসছে ততই যেন উত্তপ্ত হচ্ছে বিগ বস বাংলার ঘরের আবহাওয়া ৷ বিগ বস বাংলা (Bigg Boss Bangla)-র 18 নভেম্বর সম্প্রচারিত হওয়া পর্বে মূলত 'টিকিট টু ফিনালে' (Ticket to Finale) টাস্কের টানটান উত্তেজনা এবং প্রতিযোগীদের তীব্র বাদানুবাদকে কেন্দ্র করে গরম হয়েছে পরিস্থিতি ৷ এরমধ্যেই রাজবীর-সৃজলার চরম তীব্র বিবাদ ও জীতুর মানসিক অবস্থাকে কেন্দ্র করে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তা সকলের নজর কেড়েছে ৷
রাজবীর-সৃজলার বিবাদ
রাজবীরের করা মন্তব্যকে কেন্দ্র করে এদিন, সৃজলা ক্ষেপে যান ৷ রাজবীর কী মন্তব্য করেছেন তা নীরঞ্জন, সৃজলাকে মাইক ছাড়া বলেন ৷ আর তা শুনেই তেড়ে আসেন সৃজলা ৷ তাঁদের বিবাদ শুনে আন্দাজ করা যায়, জীতু-সৃজলার সম্পর্ক নিয়ে রাজবীর এমন কিছু বলেছেন ঘরের বাকি প্রতিযোগীদের সামনে যা শুনে সৃজলার 'অপমানজনক' বলে মনে হয়েছে ৷ রাজবীরের উপর চড়াও হন সৃজলা ৷ বারবার উঠে আসে, কোনও মহিলার চরিত্রকে নিয়ে এইভাবে ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলা যায় না ৷ সৃজলা অভিযোগ তোলেন রাজবীর তাঁর বিরুদ্ধে 'ক্যারেক্টার অ্যাসাসিনেশন' অর্থাৎ মিথ্যা অপবাদ বা কুৎসা রটাচ্ছেন ৷
জীতুর মানসিক অবস্থা ও কনফেশন রুম
এই ঘটনায় জীতুর নাম জড়ালেও তিনি কারোর সামনে মুখ না খুলে সরাসরি বিগ বস-এর সঙ্গে কথা বলার দাবি করেন ৷ এমনকী, মাথা দিয়ে বাড়ির একটি কাঁচও ভেঙে ফেলেন তিনি ৷ তা দেখে, বিগ বস কনফেশন রুমে ডাকেন জীতুকে ৷ সেখানে জীতুকে দেখার জন্য উপস্থিত ছিলেন একজন চিকিৎসক ৷ রাগে-যন্ত্রণায় কেঁদে ফেলেন জীতু ৷ তিনি জানান, বাড়ির মধ্যে যা হচ্ছে সেখানে একজন মেয়ের যেমন সম্মান আছে, তেমনই একজন ছেলেরও সমান সম্মান রয়েছে ৷ পাশাপাশি, তিনি একটি ট্রাস্ট চালান ৷ সেখানে দাঁড়িয়ে তাঁর ও সৃজলার সম্পর্ক নিয়ে যে নোংরা খেলা হচ্ছে, তা ভালো লাগছে না ৷ এরপর বিগ বস বোঝালে শান্ত হন জীতু ৷
মনামী-সৃজলার বিবাদ
এদিনের পর্বে, টিকিট টু ফিনালে-র নতুন একটি টাস্ককে কেন্দ্র করে মনামী ও সৃজলার মধ্যে তুমুল কথা কাটাকাটি চলে ৷ এই টাস্কে অংশগ্রহণ করেছিলেন জীতু কমল, সৃজলা গুহ, সৌরভ দাস ও মনামী ঘোষ ৷ খেলায়, সৃজলা ও মনামীর বিবাদের জেরে তাঁরা নিজেরাই টিকিট টু ফিনালে টাস্কে হেরে যান ৷ মনামী স্পষ্ট ভাষায় জানান, জীতুর কাঁধে চেপে ফাইনালে পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন সৃজলা ৷ আর তাতে আরও ক্ষেপে যান সৃজলা ৷ ফলে, এবার টিকিট টু ফিনালের পরবর্তী টাস্কে মুখোমুখি লড়াই করবেন সৌরভ-জীতু ৷
জীতু-সৃজলার আড়ি-ভাব
ঘরের মধ্যে নিজের মনের অনুভূতি বারবার প্রকাশ করেছেন জীতু ৷ সৃজলা তা জেনেও, সেখানে 'বন্ধু' বলে বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন ৷ এদিন, নানা ঝামেলার পর ফের একবার জীতু, সৃজলাকে 'আই লাভ ইউ' বলে হ্যাঁ অথবা না কিনা তার উত্তর জানতে চান ৷ বেশ কিছুক্ষণ কথা ঘোরানোর পর সৃজলা জানিয়ে দেন, তিনি ভালোবাসেন না, জীতুকে ৷ এরপর তাঁদের মধ্যে আর কথা হবে না, সেই নিয়েও ডিল হয় ৷ কিন্তু আবার তাঁরা চলে আসেন কাছাকাছি ৷ রাতে সৃজলাকে নিজের প্লেট থেকে খাইয়ে দেন জীতু ৷ আর সৃজলা জীতুকে বলেন, "আমার ঝগড়া করতে ভালো লাগছে না ৷ একটু বোঝো আমাকে ৷"