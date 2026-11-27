শেষ লাক্সারি বাজেট টাস্ক 'বিগ বস'-এর ঘরে সেরা পর্ব ! মন ছুঁয়ে গেল তারকাদেরও
Bigg Boss Bangla season 3 Highlight: 'পল্টুদার চায়ের দোকান'-এর আড্ডা আর 'বাবলাতলা যুব সমিতি'র ফুটবল ম্যাচ থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখে মুগ্ধ 'বিগবস'প্রেমী তারকারাও ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 27, 2026 at 8:13 AM IST
হায়দরাবাদ, 27 নভেম্বর: অনেকদিন পর বিগ বস বাংলার ঘরে এমন একটা টাস্ক হল, যেখানে গালিগালাজ নেই, মারামারি নেই, নেই কোনও ঝগড়া ৷ গোটা খেলাটাই জমে উঠেছিল ফুরফুরে রোদের মতো ৷ সিজন 3-র ফিনালের আগে বাড়ির উপস্থিত সদস্যদের এমন হাসিখুশি, মজার ছলে লাক্সারি টাস্ক জেতার যে পর্বগুলি সামনে এসেছে, তা মন জয় করেছে দর্শকদেরও ৷ 'পল্টুদার চায়ের দোকান'-এর আড্ডা আর 'বাবলাতলা যুব সমিতি'র ফুটবল ম্যাচ থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখে মুগ্ধ 'বিগবস'প্রেমী তারকারাও ৷
রাজবীর, মনামী, সৌরভ, নিরঞ্জন, দুর্নিবার ও তনুশ্রী, জীতু ও সৃজলা- এই 8জন প্রতিযোগীদের নিয়ে মজাদার লাক্সারি টাস্কে জমে উঠেছিল 26 নভেম্বরের বিগ বস পর্ব ৷ এদিন বাড়িতে, মনামী ও সৃজলাকে খেলার কারণে প্রেম প্রস্তাব দেওয়া থেকে মেয়ে ভার্সেস ছেলেদের ফুটবল ম্যাচ সত্যিই ছিল নজরকাড়া ৷
অন্যদিকে, বিগ বস এদিন, বাড়িতে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করারও টাস্ক দেয় ৷ সেই টাস্কে মনামী, সৃজলা ও তনুশ্রী যেমন নাচের তালে নজর কাড়েন তেমনই ছেলেদের 'ওরম তাকিয়ো না' গানে ডান্স পারফর্ম্যান্স সত্য়িই ঠোঁটের কোণে হাসি নিয়ে আসে ৷
এদিনের পর্ব থেকে সোশাল মিডিয়ায় অনেকেই প্রশংসা করেছেন ৷ অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র লেখেন, "আজকের বিগ বসের এপিসোডটা সত্যিই মন ছুঁয়ে গেল। প্রত্যেকের পারফরম্যান্সই অসাধারণ ছিল। বিশেষ করে মনামী-যে কাজটা ও এতটা heartfelt ভাবে করে, সেটা সত্যিই শেখার মতো। জুনিয়রদের মনামির কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। এত resilient performer খুব কম দেখা যায়।
দুর্নিবার, নিরঞ্জন, সৃজলা, জিতু, সৌরভ, রাজবীর-আজ প্রত্যেকেই নিজেদের মতো করে নজর কেড়েছে। তনুশ্রীর চিলচিৎকার বাদ দিলে গোটা এপিসোডটাই ভীষণ, ভীষণ entertaining ছিল। And very good editing, I must say! আজকের এপিসোডটা সত্যিই খুব ভালো হয়েছে।"
বিগবস জয়ী জয়জিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েদেন সিজন-3 ফিনালে তাঁর পছন্দের প্রথম দুজন কে ৷ অন্যদিকে, অভিনেত্রী পারমিতা মুখোপাধ্যায়ও বিশেষ এই পর্বের প্রশংসা করেন ৷ আবার এক নেটিজেন ছেলে প্রতিযোগীদের ডান্সের ভিডিয়ো শেয়ার করে জানান, এদিনের পর্ব 'সেরা' ছিল ৷