'ওয়াল অফ মেমোরিজ' মোছায় শাস্তি রাজবীরের, গভীর হল জীতু-সৃজলার সম্পর্ক ?

'ওয়াল অফ মেমোরিজ' মোছায় শাস্তি রাজবীরের, গভীর হল জীতু-সৃজলার সম্পর্ক ?
Bigg Boss Bangla Highlights: নন্দিনীর শোকে বড় ভুল করলেন রাজবীর ৷ পেলেন শাস্তিও ৷ অন্যদিকে জীতু-সৃজলার রসায়ন দেখে মুগ্ধ দর্শকরা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 10, 2026 at 10:37 AM IST
হায়দরাবাদ, 10 নভেম্বর: বিগ বস বাংলা 9 নভেম্বরের পর্ব ছিল চরম উত্তেজনা ও ড্রামায় ভরপুর ৷ এই পর্বের মূল আকর্ষণ ছিল নন্দিনী দত্তের এভিকশনের পর পরবর্তী পরিস্থিতিতে রাজবীরের মারাত্মক ভুল, জীতু-র জন্য সৃজলার চরম ত্যাগ ও আরও অনেক কিছু।
নিজের ভুলে নমিনেটেড রাজবীর
এদিনের পর্বে নিজের ভুলের কারণেই নমিনেটেড হয়েছেন রাজবীর দে ৷ ঘরের নিয়ম লঙ্ঘন করে 'ওয়াল অফ মেমোরিজ' বা স্মৃতির দেওয়াল থেকে বিদায় নেওয়া প্রতিযোগীদের স্মৃতি নিজের হাতে মুছে ফেলার শাস্তি হিসেবে বিগ বস সরাসরি রাজবীরকে পুরো সপ্তাহের জন্য নমিনেট করে দেয়।
শাস্তির অংশ হিসেবে রাজবীরকে ঘরের বাকি সদস্যদের সামনে নিজের করা ভুলের মাশুল দিতে হয়। বিগ বস তাকে নির্দেশ দেয় যে দেওয়ালের যে অংশগুলো তিনি নষ্ট করেছেন, সেগুলো যেন তিনি নিজের হাতে পরিষ্কার করে সম্পূর্ণ পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনেন ৷ এমনকী, ঘরের অন্য সদস্যদের তীব্র বিরোধিতার মুখে রাজবীরকে এই সপ্তাহের ক্যাপ্টেনসি রেস থেকেও দূরে রাখা হয় ৷ এই ঘটনায় বাড়ির প্রতিটা সদস্যদের ক্ষোভের মুখে পড়ে রাজবীর মানসিকভাবে বেশ একা বা 'একঘরে' হয়ে পড়েন।
জীতু-সৃজলার কেমিস্ট্রি
অন্যদিকে, এদিনের নমিনেশন প্রক্রিয়াতে ছিল জব্বর টুইস্ট ৷ যেখানে নজর কাড়েন সৃজলা ও জীতু কমল ৷ টেলিফোন বুথের বিশেষ নমিনেশন টাস্কে বিগ বসের তরফ থেকে নির্দেশ আসে যে, জিতু কামালকে নমিনেশনের হাত থেকে সুরক্ষিত করতে হলে সৃজলাকে তাঁর সাধের লম্বা চুল কাঁধ পর্যন্ত কেটে ছোট করে ফেলতে হবে। এই কঠিন শর্ত শোনার পর জিতু একেবারেই চাননি যে সৃজলা তাঁর চুল কাটুক।
জিতু সাফ জানিয়ে দেন যে, সৃজলার চুল কাটার চেয়ে তিনি নিজে নমিনেট হতে রাজি আছেন। কিন্তু জিতুর সুরক্ষার কথা ভেবে সৃজলা বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে কাঁচি দিয়ে নিজের সাধের চুল কেটে ফেলেন। এই ঘটনার পর বিগ বস এবং বাড়ির বাকি সদস্যরা সৃজলার এই ত্যাগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সৃজলার এই আত্মত্যাগে জিতু অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। তিনি সৃজলার কাটা চুল অত্যন্ত যত্নে নিজের বিছানার নিচে রেখে দেন।
জীতু-নিরঞ্জনের বন্ধুত্ব
এরপর টাস্কের পরবর্তী অংশে জিতু নিজেও প্রতিযোগী-বন্ধু নিরঞ্জনকে নমিনেশন থেকে বাঁচাতে নিজের দাড়ি কেটে ফেলেন ৷ উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই জিতু বিগ বসের ঘরে সৃজলাকে একটি প্রেমপত্র দিয়ে নিজের মনের কথা জানিয়েছিলেন। সৃজলা মুখে তার কোনও উত্তর না দিলেও, নমিনেশন টাস্কে নিজের সাধের চুল কেটে যেভাবে তিনি জিতুকে সুরক্ষিত করলেন, তাকেই দর্শকরা জিতুর ভালোবাসার আসল 'উত্তর' হিসেবে দেখছেন।
ডেঞ্জার জোনে যে প্রতিযোগীরা
টাস্কের সমীকরণ, পারস্পরিক সমঝোতার অভাব এবং ত্যাগ স্বীকারের শর্ত পূরণ করতে না পারায় তনুশ্রী রায় দাস এবং রনিতা দাস সরাসরি এই সপ্তাহের এভিকশন জোনে চলে যান। নমিনেশনের পর রান্নাঘরে তনুশ্রীর সঙ্গে অন্যান্য সদস্যদের বেশ বড়সড় উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ও ঘটে। অর্থাৎ বিগ বস বাংলা সিজন 3-এর 11তম সপ্তাহের (Week 11) নমিনেশন প্রক্রিয়ায় মোট 3 জন প্রতিযোগী এভিকশনের জন্য নমিনেট হয়েছেন ৷ তালিকায় রয়েছেন রাজবীর দে, তনুশ্রী রায় দাস ও সোনামণি ৷