"আমি ভুয়ো আশা দিতে চাই না"- অন্য সম্পর্কের কথা স্বীকার করে জীতুকে নিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন সৃজলা
Bigg Boss Bangla Highlights: জীতুকে নিয়ে চিন্তিত সৃজলা ৷ কনফেশন রুমে ভেঙে পড়েন কান্নায় ৷ অন্যদিকে, বাড়ির বাকি প্রতিযোগীরা মেতে শেষ লাক্সারি টাস্ক নিয়ে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 26, 2026 at 7:34 AM IST
হায়দরাবাদ, 26 নভেম্বর: ফাইনালের দিন যত এগিয়ে আসছে ততই যেন বিগ বস বাংলার ঘরে রোমাঞ্চকর হয়ে উঠছে জীতু কামাল ও সৃজলা গুহর রসায়ন ৷ এই জুটির কখনও মান-অভিমান আবার কখনও ভালোবাসার খুনসুটি, দর্শকদের মনে দাগ কেটেছে ৷ কিন্তু বাড়ির ভিতরে জীতুকে নিয়ে বিগ বসের কনফেশন রুমে কান্নায় ভেঙে পড়েন সৃজলা ৷ ঠিক কী হয়েছে তাঁদের মধ্যে ?
সৃজলার কনফেশন
বিগত কয়েকদিন ধরেই সৃজলাকে প্রেম প্রস্তাব দিয়ে যাচ্ছেন জিতু কমল। কিন্তু তাতে সাড়া দিচ্ছেন না সৃজলা। কখনও আবার ফিরিয়েও দিয়েছেন। এমনকী জিতু তাঁর এবং নাম না করে তাঁর বিশেষ বন্ধুর সম্পর্ক টিকবে না, এই ভবিষ্যদ্বাণী করার পরও নায়িকার তাঁর প্রস্তাবে সাড়া দেননি। জিতু সকাল সকাল মেঝেতে শুয়ে পড়েন। খান না, কারও সঙ্গে কথা বলেন না। তাঁর এই চেহারা দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন সৃজলা। বলেন, "তোমাকে ছাড়া পারব? পারব না। এত স্ট্রং আমি না। এই বাড়িতে যতটুকু ভাল আছি, তোমার জন্য।"
তাঁর এই কথার জবাবে অভিমানের সুরে জিতু বলেন, "মানুষ তো গরু, ছাগলকেও আদর করে। কিন্তু ঘরে ঢোকায় না। কখন তোমার প্রায়োরিটি পাল্টাচ্ছে বুঝি না। সকালে এক বিকেলে এক।" তবে জিতুর এই কথা মানেন না সৃজলা। বলেন, "প্রথম থেকে শেষ প্রায়োরিটি তুমি।" জিতু এরপর স্পষ্ট জানিয়ে দেন, "তোমায় একটা চরম সিদ্ধান্ত নিতে হবে।" জবাবে সৃজলা জানতে চান, "কী করা যেতে পারে বল? কী করব?" এর স্পষ্ট জবাব দেন না জিতু। কেবল বলেন, "অনেক বলেছি। নিজের অধিকারের বাইরে গিয়ে বলেছি। আর কোনও সলিউশন দেখতে পাচ্ছি না। তোমার মনের অবস্থাকে সম্মান করা উচিত আমার।"
এরপরই কনফেশন রুমে ছুটে যান সৃজলা। গোটা পরিস্থিতির কথা তিনি 'বিগ বস'কে জানান। জিতুর প্রতি তাঁর অনুভূতি জানিয়ে বলেন, "ভালবাসি, নিশ্চই ভালোবাসি, কিন্তু বন্ধু হিসেবে। কেয়ার করি।" এরপরই তিনি নাম না করে তাঁর বয়ফ্রেন্ডের কথা তোলেন। বলেন, "বাইরে একজন আছে, যার সঙ্গে অনেক সমস্যা। আমি জানি না সে থাকবে কিনা বা আমি থাকব কিনা। কিন্তু এখন আমি এই মানুষটাকে কোনও ভুয়ো আশা দিতে চাই না।" তিনি এদিন এও স্বীকার করে নেন জিতু তাঁকে ভীষণ ভালবাসেন, সেটা তিনি অনুভব করেন। সেই ভালবাসা ফিরিয়ে দিতে পারছেন না। এদিকে না বললে নিজের ক্ষতি করে ফেলতে পারেন জীতু, তিনি সেই ভয়ও পাচ্ছেন। তাঁর পরিস্থিতি শুনে 'বিগ বস' স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়ে নাক গলাবে না।
লাক্সারি টাস্ক
অন্যদিকে, 25 নভেম্বরের বিগ বস বাংলা পর্বে ফাইনালের আগে শেষ লাক্সারি বাজেট টাস্ক ঘিরে হাউসের ভেতর নতুন উত্তেজনা ও পাড়ার আবহ তৈরি হয়েছে। এই টাস্কে বিগ বসের ঘরটিকে একদম পাড়ার মতো করে সাজানো হয়েছে, যেখানে 'পল্টুদার চায়ের দোকান' এবং 'বাবলাতলা যুব সমিতি'-র ব্যানার দেখা গিয়েছে। রাজবীর, মনামী, সৌরভ, নিরঞ্জন, দুর্নিবার ও তনুশ্রী-এই 6 জন প্রতিযোগী নাচ, গান ও অভিনয়ের মাধ্যমে টাস্কে দারুণ পারফর্ম করেছেন এবং হাউসে বেশ রোমান্টিক ও প্রাণবন্ত পরিবেশ তৈরি করেছেন।
কিন্তু বাকি 6 জন টাস্কে মেতে থাকলেও ব্যক্তিগত মান-অভিমানের জেরে জিতু কমল ও সৃজলা গুহকে কিছুটা আলাদা ও নিষ্ক্রিয় দেখা যায়। এমনকী, সৃজলা নিরঞ্জনের কাছে কেঁদে মনের কথা জানান ৷ তা দেখতে পেয়ে ফের একবার ক্ষেপে যান জীতু ৷ ফলে, টাস্ক চলাকালীনই সৃজলার ওপর জিতু নিজের ক্ষোভ উগরে দেন, যা নিয়ে নতুন করে অশান্তি শুরু হয়।