শিবের উপাসকের এমন কীর্তি ! সৌরভকে ধাক্কা, টিকিট টু ফিনালে জেতা জীতুকে ধিক্কার
Bigg Boss Bangla Highlights: বিগ বস বাংলা সিজন-3-র প্রথম ফাইনালিস্ট হিসাবে টিকিট পেয়েছেন জীতু কমল ৷ সোশাল মিডিয়ায় সমালোচনার ঝড় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2026 at 7:18 AM IST
হায়দরাবাদ, 20 নভেম্বর: ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি নিয়ে টিকিট টু ফিনালে জিতে, বিগ বস বাংলা সিজন 3-র ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছেন জীতু কমল ৷ সৌরভ দাসকে হারিয়ে তিনি ফাইনালের টিকিট হাতে তুলে নিয়েছেন ৷ কিন্তু এই জেতার মধ্যে নৈতিকতা কোথায় ? সোশাল মিডিয়ায় সরব আমজনতা থেকে তারকারা ৷ একের পর প্রতিযোগিতা পেরিয়ে জীতু ও সৌরভ পৌঁছেছিলেন টিকিট টু ফিনালের শেষ টাস্কে ৷ সেখানে একটি রিক্সার মধ্যে দুজনকে বসে থাকতে হত ৷ যিনি রিক্সা থেকে আগে নেমে যাবেন ওপরজন পৌঁছে যাবেন প্রথম ফাইনালিস্ট হিসাবে ৷
শুরুর দিকে সবকিছু ঠিকই ছিল ৷ জীতু ও সৌরভ দুজনেই রিক্সায় বসে মজা করছিলেন ৷ এরপর বিগ বসের নির্দেশে বাড়ির অন্য সদস্যরা জীতু-সৌরভ দুজনকে রিক্সা থেকে নামনোর চেষ্টা করেন ৷ আর এর মাঝেই ঘটেছে বিপত্তি ৷ সৌরভ প্রথমেই জীতুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কোনও ধাক্কাধাক্কি কিছু করবে কিনা, ফেয়ার খেলা হবে কি না ৷ সেই কথায় জীতু শিবের দিব্যি খেয়ে বলেছিলেন, তিনি আগেই নিজে থেকে রিক্সা থেকে নেমে যাবেন ৷ তিনি এখন বসে আছেন ৷ এরপর নিজেই নেমে যাবেন ৷
কিন্তু নিজেকে 'শিব ভক্ত' বলা জীতু করলেন একদম অপ্রত্যাশিত কাজ ৷ তিনি কিছুক্ষণ পরেই সৌরভকে সরি বলে জোর করে ঠেলে-ধাক্কা দিয়ে রিক্সা থেকে নীচে ফেলে দিলেন ৷ ঘটনায় বাড়ির অন্য সদস্যরা শুধু অবাক হননি, জীতুর এহেন চরিত্র দেখে বিরক্তও হয়েছেন ৷ কিন্তু সৌরভ খুব সুন্দরভাবে পরিস্থিতি সামলে নেন ৷ তিনি হাতে চোট পেলেও জীতুকে শুভেচ্ছা জানান এবং নিজের ধৈর্য্যের পরীক্ষা দেন ৷ বৃহস্পতিবারের এই পর্ব দেখে ইতিমধ্যেই সোশাল মিডিয়ায় সরব হয়েছেন ৷
মনামী ঘোষের সোশাল মিডিয়া টিমের তরফ থেকে এই ঘটনার নিন্দা প্রকাশ করা হয় ৷ সেখানে একটি পোস্টার শেয়ার করে বলা হয়, "সৌরভ শক্ত থাকো ৷ আশা করি দর্শকরা সত্যিটা বুঝতে পারবেন ৷ ন্যায়ের জিত অবশ্যই হবে ৷" সৌরভ দাসের স্ত্রী অভিনেত্রী দর্শনা বণিকও এদিন সোশাল মিডিয়ায় নিজের প্রতিক্রিয়া জানান ৷ তিনি লেখেন, "তুমি আমার কাছে বিজেতা ৷"
পরিচালক অয়ন সেনগুপ্ত লেখেন, "শিবের উপাসক বা যাঁরা নিয়মিত ধ্যান করেন, তাঁরা এত হাইপার হয় কি করে??? কোথাও স্থির হয়ে বসতে পারেন না.. কিছু না কিছু নাড়ান….ঈশ্বরের নামেও মিথ্যে কথা বলা যায়??? এর আগে এক প্রতিযোগী অন্য এক প্রতিযোগীকে ধাক্কা মেরেছিলেন বলে তাঁর ক্যাপ্টেনসি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল.. আর আজ সেই “ধাক্কা” মেরেই ফাইনালে??? সৌরভ দাসের চোটটা যদি আরোও গভীর হত??? মারার আগে “সরি” বলে মারলে পুরষ্কার পাওয়া যায়.. ?? নাকি কাঁচের দেওয়ালে ধাক্কা মেরে কান্নাকাটি করলে ??? শেষে আবার অন ক্যামেরা বলতে শুনলাম মেডেল ফিরিয়ে দেবে!!! মানে??? কুছ ভি????"
পরিচালক অনিলাভ চট্টোপাধ্যাও সামাজিক মাধ্যমে গতকালের ঘটনার নিন্দা করেন সোশাল মিডিয়ায় ৷ তিনি লেখেন, "একটা অসভ্য, দুর্বিনীত, কুরুচিপূর্ণ, মেয়েদের অসম্মান করা ছেলে। সে নাকি বিগ বসের দর্শকদের হিরো। বাঙালি তোমার হল কী!! ছেলেটা তো ভালো করে বাংলাও বলতে পারে না। আরেকজনকে যত দেখছি, তত মানসিকভাবে অস্থির মনে হচ্ছে। তাকে এভাবে ফিজিক্যাল অ্যাটাকের পরও ফাইনালের টিকিট দেওয়া হল, তাতে বিগ বসকে আর নিরপেক্ষ শো বলা যায় না।..."
সোশাল মিডিয়ায় এক নেটিজেন লেখেন, "সাজানো রিক্সা, ভারী গলা, নিয়মাবলী কিচ্ছু লাগতো না। জাস্ট জিতু এসে শিবের নামে মিথ্যে দিব্যি খেয়ে সৌরভকে মারধোর করে ফাইনালে যেত।।ল্যাটা চুকে যেত। আচ্ছা বিগ বস আজ সৌরভের যদি চোট বেশি লাগতো? দায় কে নিত? ....ঘেন্না রইলো। আর বিগ বস আপনার শুধু গলা নয় মাথাটাও মোটা।"
এই ঘটনায় বাড়ির বাকি সদস্যরাও ক্ষেপে আছেন ৷ এখন দেখা যাক, শনিবার দাদার দরবারে এই বিষয় নিয়ে সঞ্চালক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কী বলেন ৷