বিগ বসের ঘরে থেকে বিদায় নন্দিনীর ? রাজবীর কি এবার আসল খেলায় ফিরবেন ?

বিগ বসের ঘরে থেকে বিদায় নন্দিনীর ? রাজবীর কি এবার আসল খেলায় ফিরবেন ?
Bigg Boss Bangla New Episode: রবিবার 'দাদার দরবারে' পর্বে দর্শকদের কম ভোটের কারণে নন্দিনীকে বিগ বসের ঘর থেকে বাদ ঘোষণা করা হয়। তারপরেই আসে টুইস্ট৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2026 at 9:47 AM IST
হায়দরাবাদ, 2 নভেম্বর: রবিবার বিগ বস বাংলার ঘরে নতুন টুইস্ট ৷ সঞ্চালক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও বিগ বস যে খেলা দেখালেন, তাতে দর্শকরাও হতবাক ৷ নন্দিনী দত্ত ও রাজবীর দে-কে আলাদা করে দিয়ে খেলা নতুন করে জমিয়ে দিয়েছে বিগ বস ৷ 1 নভেম্বর (রবিবার) প্রচারিত 'দাদার দরবারে' পর্বে দর্শকদের কম ভোটের কারণে নন্দিনীকে বিগ বসের ঘর থেকে এভিক্ট বা বাদ ঘোষণা করা হয়। তবে শো-তে মেগা টুইস্ট এনে সঞ্চালক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁকে সরাসরি বাড়ি না পাঠিয়ে বিগ বসের একটি 'সিক্রেট রুম' বা গোপন আস্তানায় স্থানান্তরিত করেছেন।
তনুশ্রী রায় দাস সেফ হওয়ার পর যখন নন্দিনীকে বাদ দেওয়া হয়, তখন তাঁর সহ-প্রতিযোগী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু রাজবীর দে কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং সঞ্চালক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে নন্দিনীকে না সরানোর জন্য অনুরোধ করতে থাকেন। তারপর ঘরের মূল দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান নন্দিনী ৷ আর এখানেই টুইস্ট সঞ্চালক সৌরভের ৷ ঘরের বাকি প্রতিযোগীরা যখন ভাবছেন নন্দিনী শো থেকে বিদায় নিয়েছেন তখন আসলে তাঁকে রাখা হয় সিক্রেট রুমে ৷ নন্দিনী সিক্রেট রুমে বসে রাজবীর এবং বাকিদের সমস্ত গতিবিধি ও পরবর্তী চাল লক্ষ্য করে কীভাবে ফিরে আসে তা নিয়েই সরগরম নেটপাড়া। ধারণা করা হচ্ছে, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি আরও শক্তিশালী প্রতিযোগী হিসেবে পুনরায় মূল ঘরে এন্ট্রি নেবেন। সিক্রেট রুমে ঢুকে অবাক হয়ে যান, নন্দিনীও ৷ সেখানে তাঁকে বিগ বস কিছু টাস্ক দেওয়ার কথা জানায় ৷ এরপর খুশি হয়ে নন্দিনী বিগ বস-কে ধন্যবাদও জানান ৷
উল্লেখ্য, 2019 সালে 'এখানে আকাশ নীল' ধারাবাহিক দিয়ে অভিনয় জীবন শুরু করার পর তিনি 'বসন্ত বিলাস মেসবাড়ি', 'রাম কৃষ্ণা', 'দুই শালিক' এবং ওটিটি-তে 'বোধন'-এ অভিনয় করে পরিচিতি লাভ করেন। এরপর তাঁকে দেখা যায় কনে দেখা আলো ধারাবাহিকেও ৷ এরপর বিগ বসের ঘরে রাজবীর দে-র সঙ্গে তাঁর মিষ্টি রসায়ন যা দর্শক মহলে 'রাজনন্দিনী' জুটি নামে পরিচিত শুরু থেকেই চর্চায় থেকেছে ৷ তেমনই সৃজলা গুহ এবং জীতুর সঙ্গে নানাবিধ তর্ক-বিতর্কের কারণেও তিনি লাইমলাইটে ছিলেন বিগ বস-এর ঘরে ৷ এখন সিক্রেট রুমে থেকে বিগ বস নন্দিনীকে কী টাস্ক দেয়, কীভাবে রাজবীর ও নন্দিনীর খেলা ঘোরে, সেই দিকে নজর থাকবে দর্শক তথা অনুরাগীদের।