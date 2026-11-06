'ভালোবাসার অধিকার' দেখিয়ে রাজবীরের ওপর চড়াও নন্দিনী ! ভাঙছে সম্পর্ক ?

'ভালোবাসার অধিকার' দেখিয়ে রাজবীরের ওপর চড়াও নন্দিনী ! ভাঙছে সম্পর্ক ?
Bigg Boss Bangla Highlights: 5 নভেম্বরের পর্বের মূল আকর্ষণ ছিল 'ভ্যাম্পায়ার বনাম মানুষ' (Vampire vs Human) টাস্ক এবং রাজবীর-নন্দিনীর সম্পর্কের নতুন টানাপোড়েন।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2026 at 9:28 AM IST
হায়দরাবাদ, 6 নভেম্বর: বিগ বস বাংলা সিজন 3-এ যত শেষের দিকে এগোচ্ছে ততই বাড়ির সদস্যদের মধ্যকার সম্পর্ক মোড় নিচ্ছে নানা নাটকীয়তায় ৷ 5 নভেম্বরের পর্বের মূল আকর্ষণ ছিল 'ভ্যাম্পায়ার বনাম মানুষ' (Vampire vs Human) টাস্ক এবং রাজবীর-নন্দিনীর সম্পর্কের নতুন টানাপোড়েন।
ভ্যাম্পায়ার বনাম মানুষ টাস্ক
হাউসের সদস্যদের দুটি দলে ভাগ করা হয়-একদিকে ছিল ভয়ংকর 'ভ্যাম্পায়ার' এবং অন্যদিকে 'মানুষ'। ভ্যাম্পায়ারদের লক্ষ্য ছিল মানুষদের বিভিন্নভাবে উত্যক্ত বা বিরক্ত করে তাদের মুখ থেকে যেকোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া (হাসি, রাগ বা ভয়) বের করা। অপরদিকে মানুষদের নিয়ম ছিল কোনওভাবেই কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া যাবে না। টাস্ক শুরুর দিকে, ঠিকঠাক এগোলেও সঞ্চালক মনামীর তৈরি করা নিয়মকে কেন্দ্র করে শুরু হয় বচসা ৷ এমনকী, নীরঞ্জন ও সৃজলার মধ্যে সেই বচসা মারাত্মক স্তরে পৌঁছয় ৷ বৃহস্পতিবারের পর্ব ধরে সোশাল মিডিয়াতেও শুরু হয়েছে নানা আলোচনা-সমালোচনা ৷
রাজবীর ও নন্দিনীর সম্পর্কের ফাটল !
5 নভেম্বরের পর্বে বড় ধাক্কা আসে যখন জানা যায় রাজবীর তাঁর আঙুল থেকে নন্দিনীর দেওয়া 'এন' লেখা বিশেষ আংটিটি হারিয়ে ফেলেছেন। সিক্রেট রুম থেকে নন্দিনী হাউসে ফেরার পর রাজবীরের এই উদাসীনতা এবং খেলা নিয়ে তাঁর ওপর চরম রেগে যান ৷ নন্দিনী অভিযোগ করেন রাজবীর গেমের জন্য বদলে যাচ্ছেন, অন্যদিকে রাজবীরও নন্দিনীকে তাঁর খেলার ওপর নিয়ন্ত্রণ বা ডমিনেট না করতে স্পষ্ট জানিয়ে দেন। আংটি হারানোর ঘটনা এবং রাজবীরের গেম প্ল্যান নিয়ে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে নন্দিনী 'ভালোবাসার অধিকার' দেখিয়ে রাজবীরের ওপর চড়াও হন এবং তাঁকে মারতে উদ্যত হন। এতে রাজবীর প্রচণ্ড রেগে গিয়ে এক ঝটকায় নন্দিনীকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন।
এই চরম অশান্তি এবং ক্ষোভের মাথায় রাজবীর পুরোপুরি মেজাজ হারিয়ে ফেলেন। তিনি চিৎকার করে নিজের গালে নিজেই একের পর এক জোরালো চড় মারতে শুরু করেন। নন্দিনী তাঁকে থামাতে এলেও রাজবীর ঠান্ডা হন না ৷ এই পর্বে নন্দিনী যেভাবে রাজবীরের সঙ্গে ব্যবহার করেছে তা দেখে, দর্শকদের একাংশের মতে তা রাজবীরের গেম প্ল্যানকে বেশ প্রভাবিত করছে। আবার কেউ মনে করছেন, নন্দিনী রাজবীরকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন, অন্যদিকে নন্দিনীর ভক্তদের দাবি, রাজবীরকে শোধরানোর জন্যই নন্দিনী এতটা অধিকার দেখাচ্ছেন। 'ভ্যাম্পায়ার বনাম মানুষ' টাস্কে মানুষ জিতলেও নন্দিনী-রাজবীরের সম্পর্ক যে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে, তা ক্রমশ বোঝা যাচ্ছে ৷ পাশাপাশি, এই ধরনের আচরণের জন্য বিগ বস কোনও সিদ্ধান্ত নেন কিনা, তাও নজরে রাখছেন দর্শকরা ৷