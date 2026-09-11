'বিগ বস বাংলা'র ঘরে ক্যাপ্টেন্সি টাস্ক, বদলাচ্ছে বন্ধুত্বের সমীকরণ
রাজবীর দে আসার পর থেকে প্রতিটি মুহূর্তে খেলার সমীকরণ যেভাবে বদলাচ্ছে, তাতে প্রত্যেকে কে কেমন তা প্রকাশ্যে চলে আসছে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 11, 2026 at 9:58 AM IST
হায়দরাবাদ, 11 সেপ্টেম্বর: ক্যাপ্টেন্সিকে কেন্দ্র করে 'বিগ বস বাংলা'র ঘরে তুমুল উত্তেজনা ৷ খেলার 12 দিনের মাথায় বন্ধুত্ব ও সম্পর্কের রসায়ন ক্রমশ বদলাচ্ছে ৷ আর রাজবীর দে আসার পর থেকে প্রতিটি মুহূর্তে খেলার সমীকরণ যেভাবে বদলাচ্ছে, তাতে প্রত্যেকে কে কেমন তা প্রকাশ্যে চলে আসছে ৷ ভরত কল, নন্দিনী দত্ত, তনুশ্রী, সৃজলা, আলেকজান্দ্রা ক্যাপেন হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন ৷
গ্রামে বাঘ-বাঘিনীর লড়াইয়ের পর বিগ বস আরও একটি টাস্ক দেয় যেখানে প্রতিযোগীদের মধ্যে শুরু হয় তর্ক বিতর্ক ৷ তার সঙ্গে বদলায় বন্ধুত্বের সমীকরণ ৷ সেই টাস্ক সঞ্চালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় জয়িতাকে ৷ পুরো গেমে সকল প্রতিযোগীরা কমবেশি ক্যামেরার সামনে এলেও দেখা যায়নি সায়ককে ৷ নিরঞ্জন ও ঝিলম আগের থেকে অনেকটাই নিজেদের খোলস থেকে বেরিয়া আসার চেষ্টা করছেন ৷ অন্যদিকে, গেম বুঝে নিজের স্ট্যান্ড নেওয়ার চেষ্টা করছেন আলেকজান্দ্রাও ৷ ক্যাপ্টেন্সি টাস্কে সবথেকে বেশি নজর কেড়েছেন তনুশ্রী, দুর্নিবার, রাজবীর, নন্দিনী ও ভরত কল ৷
জয়িতা আলেকজান্ড্রাকে ডিসকোয়ালিফাই করে ৷ তবে, ক্যাপ্টেন কে হবে, সেটা জানা যাবে শুক্রবার রাতেই ৷ অন্যদিকে, নন্দিনীর সঙ্গে রাজবীরের কথোপকথন দর্শকদের আকৃষ্ট করবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ কারণ, নন্দিনী প্রতিযোগী হিসাবে যে যথেষ্ট শক্তিশালী তা বলতে শোনা যায় রাজবীরকে ৷ অন্যদিকে, শোনা যাচ্ছে চলতি সপ্তাহে নাকি আরও এক ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি হতে চলেছে ৷ তবে সেটা শুধুই গুজব নাকি সত্যিই বিগ বস সিজন বাংলার ঘরে নতুন কারোর এন্ট্রি হয়, তা সময় বলবে ৷
30 আগস্ট থেকে শুরু হয়েছে 'বিগ বস বাংলা'। সঞ্চালনার দায়িত্ব সামলাচ্ছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রতিযোগী হিসেবে বাড়ির ভিতরে আছেন ভরত কল, মনামী ঘোষ, সোনামণি সাহা, দীপেন্দু বিশ্বাস, দুর্নিবার সাহা, ঝিলম গুপ্ত, লাফটারসেন ওরফে নিরঞ্জন মণ্ডল, নন্দিনী দত্ত প্রমুখ। অনিন্দ্য সেনগুপ্ত আচমকাই বাদ পড়েন শো থেকে ৷ কারণ হিসাবে উঠে আসে, খেলায় অংশগ্রহণ না করা, টাস্ক চলাকালীন ঘুমানো ইত্যাদি বিষয় ৷ যে কারণে নাকি দর্শকও বিরক্ত হন ৷ এরপরেই অনিন্দ্যর জায়গায় পা রাখেন রাজবীর দে ৷