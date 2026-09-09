পায়ে পড়ি বাঘ মামা ! ভরত-তনুশ্রী-নন্দিনী কে হবে বিগ বস বাংলার ঘরে নতুন ক্যাপ্টেন ?

পায়ে পড়ি বাঘ মামা ! ভরত-তনুশ্রী-নন্দিনী কে হবে বিগ বস বাংলার ঘরে নতুন ক্যাপ্টেন ?
মঙ্গলবার যে টাস্ক দেওয়া হয়েছে সেখানে এই তিনজনকে বাঘ সাজতে হয়েছে ৷ বাকিরা গ্রামবাসী ৷ যে যতবেশি গ্রামবাসীকে খেতে পাড়বেন সেই হবেন পরবর্তী ক্যাপ্টেন ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 9, 2026 at 11:48 AM IST
হায়দরাবাদ, 9 সেপ্টেম্বর: গত এক সপ্তাহ বিগ বস বাংলা সিজন-3 খেলা যতটা জমেনি তা জমে গিয়েছে মাত্র দুদিনেই ৷ নেপথ্যে বলতেই হয়, রাজবীর দে-র যোগদান ৷ আসলে, প্রথম সপ্তাহ অনেক প্রতিযোগীকেই দর্শক দেখেছে খোলসের মোড়কে ৷ এবার যেন সেই খোলস ছেড়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছেন অনেকেই ৷ তা সায়ক হোক বা ঝিলম কিংবা নিরঞ্জন, এবার তাঁদের গলার স্বর শুনতে পাচ্ছেন দর্শকরা ৷ বিগ বস বাংলা-র নবমদিনে খেলা জমে ক্ষীর হয়ে যায় ৷ যার শুরুটা হয়, রাতের বিছানা ভাগ করা নিয়ে ৷ রইল ঘরের ঘটনাবহুল মুহূর্তের ছোট্ট হাইলাইটস ৷
এই ঘরে এখন জয়িতাকে অনেক প্রতিযোগীই একঘরে করার চেষ্টা চালাচ্ছেন ৷ সেখানেই যেন পরিত্রাতার ভূমিকা গ্রহণ করার চেষ্টা করছেন রাজবীর ৷ এখন জয়িতার প্রতি এই কেয়ার জেনুইন নাকি খেলার স্ট্র্যাটেজি, তা তো সময় বলবে ৷ তবে, বাড়িতে এসেই, পুরো বাড়ির সদস্যরা একদিকে আর রাজবীর আরেকদিকে ৷ ফলে, টক্কর যে জোর চলছে, তা বিগ বস- না দেখলে বোঝা যাবে না ৷ মঙ্গলবার রাতে দেখা গিয়েছে, জয়িতা চট্টোপাধ্যায়ের পাশে বিছানায় শুতে নারাজ নন্দিনী দত্ত ৷ সেখান থেকেই সমস্যার সূত্রপাত ৷
এরপর বিছানা শেয়ার করা নিয়ে মজার ছলে কথা পৌঁছে যায় সিরিয়াস বিষয়ে ৷ এরপর মনামী যখন নিজের সিঙ্গল বেড রাজবীরকে ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেন, তখন তা মুহূর্তে লুফে নেন রাজবীর ৷ আর তারপরেই আসল ঝগড়া শুরু ৷ মনামীর বিছানা ছেড়ে দেওয়ার বিষয় নিয়ে গলার স্বর চড়াতে দেখা যায় সায়ক চক্রবর্তী ও নিরঞ্জন মণ্ডলকে ৷ তালিকায় যোগ দেন ঝিলম-তনুশ্রীও ৷ এরপর রাজবীর মেয়েদের ক্ষমা চাইতে বলে, পরিস্থিতি আরও গরম হয়ে যায় ৷ রণে ভঙ্গ দিতে আসরে অবশেষে নামেন ভরত কল ৷ এরপর রাজবীর যখন, বাড়ির অন্যান্য প্রতিযোগীদের বলেন, জয়িতাকে টার্গেট করা থেকে বিরত থাকতে হবে, তখন অনেকের কাছেই বিষয়টা হাস্যকর হয়ে ওঠে ৷
রাতের সেই ঝামেলার পর খেলা জমে ওঠে যখন পরবর্তী ক্যাপ্টেন বেছে নেওয়ার জন্য টাস্ক দেওয়া হয় ৷ আর এই টাস্ক যে বেশ কঠিন, তা বেশ স্পষ্ট ৷ বুধবারও এই টাস্ক নিয়েই এগোবে এপিসোড ৷ সেখানে, ক্যাপ্টেন পদের জন্য কে এগিয়ে থাকেন, তা জানার জন্য দেখতে হবে বিগ বস বাংলা সিজন 3 ৷