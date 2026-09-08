চলতি সপ্তাহে কার জার্নি শেষ হবে 'বিগ বস'-এর ঘরে ? রাজবীর আসতেই নমিনেশন নিয়ে চূড়ান্ত ড্রামা

চলতি সপ্তাহে কার জার্নি শেষ হবে 'বিগ বস'-এর ঘরে ? রাজবীর আসতেই নমিনেশন নিয়ে চূড়ান্ত ড্রামা
সাত দিনের মধ্যেই বিগ বস-এর ঘরে ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি রাজবীর দে কেড়েছেন স্পটলাইট ৷ ঘরের প্রতিটি সদস্যই এখন তাঁকে নিয়ে চর্চায় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 8, 2026 at 11:46 AM IST
হায়দরাবাদ, 8 সেপ্টেম্বর: সময় যত এগোচ্ছে বিগ বস বাংলা সিজন 3 (BIGG BOSS BANGLA) ক্রমশ দর্শক মহলে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে ৷ বিশেষ করে, রবিবার ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রিতে রাজবীর দে, আসার পর শোয়ের বাকি সদস্যরা আরও চনমনে হয়ে উঠেছেন ৷ এখন পরিবারের প্রতিটা সদস্যদের মেপে নিচ্ছেন রাজবীর ৷ একনজরে দেখে নেওয়া যাক সোমবার এই ঘরে কী কী হয়েছে তার ছোট্ট ঝলক বা হাইলাইটস (Bigg Boss Bangla S3 Highlights) ৷
সবার প্রথমে রাজবীরকে নিয়ে বেশি কথা বলতে দেখা গিয়েছে ইউটিউবার ঝিলমকে ৷ রাজবীরের শরীর চর্চা দেখে মন্তব্য করা হোক কিংবা তাঁর স্ট্যাটেজি, যেন চিন্তায় ফেলেছে তাঁকে ৷ অন্যদিকে, রাজবীর ও জয়িতার কথপোকথনও মজাদার ৷ এখনও নিজেকে পুরোপুরি খুলতে নারাজ রাজবীর ৷ তবে, ঘরে ঢোকার পরের দিন থেকেই ক্যাপ্টেন্সি নিয়ে নিজের প্রস্তাব জোরালো রেখেছেন মডেল-অভিনেতা রাজবীর ৷ কারণ তাঁর মতে, অবজার্ভ করে খেললে সেখানে বায়াসনেস আসবে ৷ তাই তিনি নিউট্রাল থাকার জন্য চলতি সপ্তাহেই ক্যাপ্টেন হওয়ার দৌড়ে নিজেকে রাখতে চান রাজবীর ৷
বিগ বস-এর রান্নাঘর বরাবরই ইন্টারেস্টিং ৷ আর যে কারণে সৃজলার সঙ্গে রাজবীরের কথোপকথন আগামী দিনে কোন টুইস্ট নিয়ে আসবে, তা তো সময়ই বলবে ৷ তবে, সৃজলাকে সুন্দর বলা কিংবা ভালোবাসার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা, দর্শকদের মধ্যে একটা কৌতূহল তৈরি করেছে ৷
এদিন, ঘরে আসল মজা শুরু হয় নমিনেশন করাকে কেন্দ্র করে ৷ এবার এলিমেনশন থেকে বাদ থাকছেন রাজবীর ৷ তবে, যাঁরা সপ্তাহান্তে ঘর থেকে বাইরে বেরোনোর জন্য নমিনেটেড হয়েছেন সেই তালিকায় রয়েছেন দীপেন্দু বিশ্বাস, দুর্নিবার সাহা, আলেকজান্দ্রা টেলর, জয়িতা চট্টোপাধ্যায়, সৃজলা গুহ, ভরত কল ৷
রাজবীর যে বিগ বস-এর ঘরে ঢুকে খেলার হাওয়া পাল্টাচ্ছেন, তা প্রথম দিনেই স্পষ্ট ৷ এবার দেখার, বাড়ির সব লোক একদিকে হয়ে রাজবীরকে এক কোণে করেন নাকি অন্য কোনও টুইস্ট সামনে আসে, তা মঙ্গলবার ঠিক রাত 9টায় চোখ রাখতে হবে টেলিভিশনের পর্দায় ৷ এছাড়াও জিও হটস্টারে 24x7 লাইভ আপডেট দেখা যাবে বিগ বস বাংলা সিজন 3 ৷