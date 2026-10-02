টক্করে অনুষ্কা-সৃজলা ! সরগরম বিগ বস বাংলার ঘর
Bigg Boss bangla season 3 highlights: এদিন ক্যাপ্টেন্সি টাস্ক ঘিরে যথারীতি ঝামেলা হয় ৷ তবে, বাদানুবাদে স্পটলাইট কাড়েন সৃজলা গুহ-অনুষ্কা ঘোষ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 2, 2026 at 10:01 AM IST
হায়দরাবাদ, 2 অক্টোবর: রাজবীরের মতো অনুষ্কা বিগ বস বাংলার ঘরে পা রেখেই, সবার সঙ্গে ছোটখাটো পাঙ্গা নিয়ে নিয়েছেন ৷ তবে, প্রথমদিন যে মেয়ে সৃজলার আহত হওয়ার ঘটনা থেকে দুঃখ অনুভব করেছিল, এক সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই সেই মেয়ে, সৃজলাকে 'সিমপ্যাথি কার্ড' খেলা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ৷ কথা হচ্ছে অনুষ্কা ঘোষ নিয়ে ৷ পয়লা অক্টোবর রাজনীতির টাস্ক বিগ বস দ্বারা বাতিল হওয়ার পর ছিল পরবর্তী ক্যাপ্টেন বেছে নেওয়ার টাস্ক ৷ সেই টাস্কও সঞ্চালক ভরত কল, নিয়ম না মানার কারণ দেখিয়ে বাতিল করেন ৷ যে কারণে, এই সপ্তাহে বাড়ির ক্যাপ্টেন কেউ নন ৷ আর কী কী হল, রইল বিবি বাংলা হাইলাইটস ৷
প্রথমেই আসা যাক, ক্যাপ্টেন্সি টাস্কে ৷ লাক্সারি বাজেট টাস্কে যে রাজনীতি খেলা হয়েছিল, সেখানে জীতু কমল ইচ্ছা করে অতিরিক্ত একটি ছাপ্পা ভোট দিলে, তা নির্বাচন আধিকারিক রূপে ভরত কল ধরতে না পারায়, সেই খেলা বাতিল করে বিগ বস ৷ এরমধ্যেই, নীরঞ্জন-ঝিলমের মধ্যে যে ঠান্ডা দূরত্ব তৈরি হয়েছে, তাও নজরে আসছে দর্শকদের ৷
এদিনের, ক্যাপ্টেন্সি টাস্কে রাজবীর, জীতু, নন্দিনী-মনামী ও তনুশ্রী ছিলেন ৷ টাস্ক ছিল, প্রত্যেককে দেওয়া সাদা ক্যানভাস রঙ দিয়ে ভরিয়ে দিতে হবে ৷ যিনি বেশ সাদা রাখতে পারবেন, তিনিই হবেন পরবর্তী ক্যাপ্টেন ৷ এই খেলায় যথারীতি বাড়ির সদস্যদের প্রথম টার্গেটে থাকেন রাজবীর ও নন্দিনী ৷ তালিকায় থাকা মনামী, জীতু ও তনুশ্রীর মধ্যে বাড়ির বেশিরভাগ সদস্যরা তনুশ্রীকে বাদ দিয়ে বাকি সকলের সাদা ক্যানভাসে রঙ দিতে থাকেন ৷ বিগ বস-এর ঘরে টাস্ক হবে আর তা সুস্ঠভাবে, এমনটা ভাবা সত্যিই বোকামি ৷ নানা ঝামেলা হওয়াতে, সঞ্চালক ভরত কল সেই টাস্ক বাতিল করার ঘোষণা করেন ৷ তাতে বাড়ির অনেক সদস্য ক্ষেপে যান ভরত কলের ওপরে ৷
পরবর্তী সময়ে, স্পটলাইট কেড়ে নেন অনুষ্কা-সৃজলা ৷ রান্নাঘরে আসা নিয়ে দুজনের মধ্যে চরম তর্কাতর্কি শুরু হয় ৷ আর সেই কথাকাটাকাটি চলে, একসঙ্গে বিছানায় বসে সকলে যখন আড্ডা মারছিলেন তখনও ৷ আর তখনই অনুষ্কা, সৃজলাকে কটাক্ষ করে জানান, সৃজলা এখানে 'সিমপ্যাথি কার্ড' প্লে করছেন ৷ সবমিলিয়ে, বাড়ির পরিস্থিতি যখন উত্তপ্ত তখন, তা ঠান্ডা করার সুন্দর কৌশল নেয় বিগ বস ৷
বাড়ির প্রত্যেক সদস্যরা 5 সপ্তাহ কাটাচ্ছেন ৷ তাই বিগ বস জানায়, প্রত্যেকেই নিজের প্রিয়জনকে চিঠি লিখবে ৷ আর সেই চিঠি লিখতে গিয়ে, ভাবুক হয়ে পড়েন বিবি বাংলার প্রতিটা সদস্য ৷ কেউ স্ত্রীকে, কেউ সন্তানকে, কেউ বাবা-মাকে মিস করে সেই চিঠি লেখেন ও পাঠ করে শোনান ৷ তারপর তা ডাকবাক্সে ফেলেন ৷ বিগ বস বাংলার ঘরে, এই মুহূর্তটা সকলের কাছেই বেশ নস্ট্যালজিক ছিল ৷