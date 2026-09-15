নন্দিনীর সঙ্গে ভাঙছে রোমিও রাজবীরের কেমিস্ট্রি ? প্রতিযোগীদের 'আয়না' দেখালেন জীতু কমল

নন্দিনীর সঙ্গে ভাঙছে রোমিও রাজবীরের কেমিস্ট্রি ? প্রতিযোগীদের 'আয়না' দেখালেন জীতু কমল
Bigg Boss Bangla day 15 highlights: বিগ বস বাংলার ঘরে 15তম দিনে কোন কোন বিষয়কে হাইলাইট করা যায়, দেখে নেওয়া যাক একনজরে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 15, 2026 at 11:22 AM IST
হায়দরাবাদ, 15 সেপ্টেম্বর: বিগ বস বাংলা সিজন 3- ধীরে ধীরে জমে উঠেছে ৷ জীতু কমল বাড়িতে ঢোকার সময় অনেকেই ভেবেছিলেন, রাজবীর দে-কে টক্কর দেওয়ার মতো কেউ হাজির হয়েছেন ৷ কিন্তু পাল্টে গিয়েছে খেলা ৷ জীতু কমল ও রাজবীর দে যেন একই নৌকার সফরসঙ্গী ৷ ফলে, গত দুদিনে বিগ বস- দিয়েছে একাধিক বিনোদনের উপাদান ৷ এরমধ্যে যেমন ইন্টারেস্টিং হয়েছে জীতুর আয়না দেখানোর টাস্ক তেমনই বাড়ির সকলের নমিনেশন থেকে বাঁচার কৌশলও নজর কেড়েছে ৷ বিগ বস বাংলার ঘরে 15তম দিনে কোন কোন বিষয়কে হাইলাইট করা যায়, দেখে নেওয়া যাক একনজরে ৷
সৃজলা-রাজবীরের ঝগড়া
বাথরুম পরিস্কার নিয়ে নানা সময়ে এই ঘরে মত বিরোধ লেগেই থাকে ৷ সেই বাথরুম পরিস্কার করতে গিয়ে, সৃজলার সঙ্গে তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়েন রাজবীর ৷ রাগের মাথায় ছুড়ে ফেলেন তাঁর জামাকাপড় ৷ এই নিয়ে ঘরে নতুন করে হাঙ্গামা শুরু হয় ৷ যদিও পরে, রাজবীর সৃজলার কাছে গিয়ে ক্ষমাও চান ৷
জীতু-রাজবীর বন্ডিং
রাজবীরকে সামনে রেখে ঘরের বাকি প্রতিযোগীরা ফুটেজ খাচ্ছেন ৷ খেলার দু'সপ্তাহের মাথায় ওয়াইল্ড কার্ড সদস্য হয়ে জীতু ঘরে প্রবেশ করেছেন এই পর্যবেক্ষণ নিয়েই ৷ আর সেটা তিনি বলেও দেন রাজবীরকে ৷ পাশাপাশি, তিনি রাজবীরকে বোঝানও তাঁর কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল ৷ মজার বিষয়, কথায় কথায়, জীতু জানান, ভরত কল তাঁর কর্মক্ষেত্রে ক্ষতি করেছেন ৷ সেই বিষয়ে বিস্তারিত না গেলেও, জীতু রাজবীরকে জানিয়ে দেন, রাজবীর যদি ভরত কলের সঙ্গে পাঙ্গা নেন, তাহলে জীতুর ফুল সাপোর্ট তিনি পাবেন ৷
নন্দিনী-রাজবীর রসায়ন
ইতিমধ্যেই ঘরের মধ্যে নন্দিনী ও রাজবীরের মধ্যে প্রেমের অ্যাঙ্গেল তৈরির বিষয় নিয়ে কথা উঠছে ৷ এক্ষেত্রে রাজবীর যে নন্দিনীর সঙ্গে ফ্ল্যার্ট করছেন তা তিনি জানেন ৷ কিন্তু সেটাকে সাপোর্ট করলেও তাতে লাভ অ্যাঙ্গেল নাম দিতে রাজি নন নন্দিনী ৷ ফলে নন্দিনীর খেলার জন্য রোমিও রাজবীরকে দূরে অথচ কাছে রাখার যে স্ট্র্যাটেজি, তা কতদূর ফলপ্রসু হয়, তা সময় বলবে ৷
বিগ বস-এর শাস্তি
বিগ বস-এর ঘরে নিয়ম না মেনে চললে শাস্তি অবধারিত, এই দিনের পর্বে তা আরও একবার বুঝিয়ে দিয়েছে বিগ বস ৷ বাড়িতে নিয়ম মেনে না চলার কারণে, সকলেই নমিনেশনে চলে যান ৷ এক্ষেত্রে জীতু কমল বিশেষ ক্ষমতা প্রযোগ করে রাজবীরকে সেফ করেন ৷ অন্যদিকে সোহিনী পাল ক্যাপ্টেন হওয়ার কারণে এই নমিনেশন প্রক্রিয়া থেকে বেঁচে যান ৷ এরপর বিগ বস জোড়ায় জোড়ায় প্রতিযোগীজের নিজেদের বাঁচানোর সুযোগ দেন ৷ সেই জায়গা থেকে সায়ক যেমন নন্দিনীকে বাঁচিয়ে নিজে নমিনেটেড হয়ে যান ৷ তেমনই দীপেন্দু ও ঝিলমকে বাঁচিয়ে নিজে নমিনেশনে চলে যান ৷ তবে, আলেকজান্দ্রা ও সৃজলার মধ্যে কে নমিনেটেড হতে চাইবে, এই বিষয় মত পার্থক্য থাকায় তাঁরা দুজনেই নমিনেশনে চলে যান ৷
অন্যদিকে, সোনামণিকে বাঁচিয়ে নমিনেটেড হন মনামী ৷ ভরত কলকে বাঁচিয়ে নমিনেশন প্রক্রিয়ায় যান দুর্নিবার ৷ অন্যদিকে, তনুশ্রী ও নীরঞ্জনের মধ্যে ক্ষেত্রে তনুশ্রী বেঁচে যান ৷ নমিনেশনে যান নীরঞ্জন ৷ অর্থাৎ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য যাঁরা নমিনেটেড হয়েছেন তাঁরা হলেন, সায়ক, দীপেন্দু, মনামী, দুর্নিবার এবং নীরঞ্জন ৷ পাশাপাশি কোনও সিদ্ধান্ত না নিতে পারার জন্য যাঁরা নমিনেটেড হয়েছেন, তাঁরা হলেন সৃজলা-আলেকজান্দ্রা ৷ এবার দেখার, ভোট প্রক্রিয়ায় কে টিকে যান বিগ বস-এর ঘরে আর জার্নি শেষ হয় চলতি সপ্তাহে ৷ তবে, এই কদিনে, খেলা আরও জমবে আর সম্পর্কের টানাপোড়েনে রসায়ন যে বদলাবে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায় ৷