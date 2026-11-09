রাজবীরের সঙ্গে দীপাবলি উদযাপন নন্দিনীর ! 'আমার বাবাটা'-কে কী বলছে নেটিজেন ?
Nandini-Rajveer Releation: প্রিয় মানুষ রাজবীর দে-কে সঙ্গে রেখেই, আলোর রোশনাইতে ভাসলেন 'কনে দেখা আলো' অভিনেত্রী ৷ কীভাবে ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 9, 2026 at 10:45 AM IST
হায়দরাবাদ, 9 নভেম্বর: দীপাবলি তথা আলোর উৎসবে মাতলেন বিগ বস-এর ঘর থেকে সম্প্রতি বেরিয়ে আসা অভিনেত্রী নন্দিনী দত্ত ৷ প্রিয় মানুষ রাজবীর দে-কে সঙ্গে রেখেই, আলোর রোশনাইতে ভাসলেন 'কনে দেখা আলো' অভিনেত্রী ৷ ভাবছেন তো, রাজবীর তো বিগ বস- ঘরে ৷ তাহলে, নন্দিনী কীভাবে 'বাবাটা'র সঙ্গে বিশেষ দিন উদযাপন করলেন ! আসলে, সেই উত্তর লুকিয়ে রয়েছে নন্দিনীর শেয়ার করা ছবিতেই ৷ আর কমেন্ট সেকশন ভরল কিছু পজিটিভ কথার পাশাপাশি একাধিক নেতিবাচক মন্তব্যে ৷
বিগবস থেকে বিতাড়িত প্রতিযোগী
'বিগ বস বাংলা' সিজন-3-এর ঘরে অভিনেত্রী নন্দিনী দত্তের সফর শুরু থেকেই প্রেম, চরম উত্তেজনা ও বিতর্কে ভরপুর ছিল ৷ যা আকস্মিকভাবে শেষ হয় 7 নভেম্বর ৷ শো-তে তাঁর সহ-প্রতিযোগী এবং বিশেষ সঙ্গী রাজবীর দে-র সঙ্গে তাঁর সমীকরণ ও আচরণ, চড়াও হওয়া এবং মারধরের অভিযোগে নন্দিনীকে দর্শকদের ভোটের তোয়াক্কা না করে সরাসরি শো থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন সঞ্চালক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এরপর, কলকাতা ফেরার পর নন্দিনী নিজের ভুল স্বীকার করেছেন এবং সোশাল মিডিয়ায় দীর্ঘ পোস্টের মাধ্যমে তাঁর সহ-প্রতিযোগী, সঙ্গী ও দর্শকদের কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চেয়েছেন।
অভিনেত্রীর দীপাবলি উদযাপন
এরপর শহরে ফিরে নানা বিতর্ক-ট্রোলিং পেরিয়ে জীবনের চেনা ছন্দে ফেরার চেষ্টা করেন নন্দিনী ৷ তিনি পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে আলোর উৎসব উদযাপন করেন ৷ সেই ছবি সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করতেই নেটিজেনদের চোখে পড়ে বিশেষ একটি ছবি ৷ যেখানে দেখা যায়, নন্দিনী রাজবীরের ছবি, মোবাইলে নিয়ে ক্যামেরার সামনে পোজ দিয়েছেন ৷ যা দেখে বোঝাই যায়, 'বাবাটা' অর্থাৎ রাজবীরের থেকে দূরে থাকলেও মনের কাছাকাছি রেখে দিয়েছেন নন্দিনী ৷ যেই কারণে তিনি দীপাবলির উৎসব, রাজবীরের ছবি নিয়ে উদযাপন করেন ৷ তবে, অভিনেত্রীর এই আচরণকে অনেক নেটিজেন 'মিষ্টি প্রেম' বললেও কেউ কেউ'আদিখ্যেতা' বলে কটাক্ষ করেছেন ৷ অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে কমেন্ট সেকশন ভরেছে নেতিবাচক মন্তব্যে ৷
নেটপাড়ায় প্রতিক্রিয়া
ভালো-মন্দ মিলিয়েই রাজবীর-নন্দিনীর সম্পর্ক, তাঁদের ঝগড়া নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া নেটপাড়ায় ৷ এদিন, নন্দিনীর শেয়ার করা রাজবীরের ছবির কমেন্ট সেকশনে এট নেটিজেন লেখেন, "সিরিয়াসলি এই ছবিটা দেখে খুব খুশি হলাম। তোমাকে সত্যিই খুব ভালোবাসে রাজবীর, ওর ব্যবহারে হয়তো প্রকাশ পায় না কিন্তু ওর মুখ দেখে বোঝা যায় ৷" আবার কেউ লিখেছেন, "রাজবীর তোমাকে খুব মিস করছে, সবাই ডান্স করছে মধুবন্তির গানে, ছেলেটা একা একা সোফায় বসে আছে। শেষে হাত ধরে টেনে তুলেছে রাজবীর কে।"
আবার কেউ লিখেছেন, "এতোটা Unsecured না হলেই পারতে। তোমাদের দুইজনকে শেষ দিন পর্যন্ত বিগ বসের ঘরে দেখতে পেলে ভালো লাগতো।" কারোর কথায়, "আমার বাবা তা একা একা বাজিও ফাটানো পারে না...jokes a part..খারাপ ভাবে নিও না...তবে family কাউন্সেলিং টা করিও ...ভীষণ দরকার ওটার তোমাদের...."
কলকাতায় ফিরে নন্দিনীর প্রতিক্রিয়া
সোশাল মিডিয়ায় ক্ষমা চেয়ে পোস্ট করার পাশাপাশি, সংবাদমাধ্যমে সকলের সামনে নিজের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন নন্দিনী ৷ বার বার ভালোবাসার নামে রাজবীরের গায়ে হাত তোলাটা তাঁৎ যে উচিৎ হয়নি, তা স্বীকার করে অভিনেত্রী বলেন, "কিছু ভুল তো হয়েছেই । আমার মনে হয়, ভুল করলে তার মাশুল দিতেই হবে । অন্য কারও ক্ষেত্রে হলে আমার ক্ষেত্রেও হবে । এই বিষয়টা নিয়ে আমার অনেক বিশ্লেষণ রয়েছে, যা এখনই বলা সম্ভব না । বিগ বসের একটা নিয়ম আমি ভেঙেছি । এক মুহূর্তের জন্য ভুলে গিয়েছিলাম, রাজবীর শুধু আমার বয়ফ্রেন্ড নয়, সেও একজন প্রতিযোগী । তবে এটা দর্শকদের সিদ্ধান্ত । আমি তা মেনে নিয়েছি । বিগ বস আমাকে হার মানতে শিখিয়েছে ।"