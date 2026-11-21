ক্যাপ্টেন্সি টাস্কে রাজবীর-সৌরভের বাদানুবাদ পৌঁছয় হাতাহাতিতে ! বড় পদক্ষেপ বিগ বসের
Conflict between Rajveer-Saurav at BB House: সৌরভের সঙ্গে ক্যাপ্টেন্সি টাস্কে চরম ধ্বস্তাধ্বস্তি ৷ রাজবীরকে ওয়ার্নিং দিতে বাধ্য হল বিগ বস ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 21, 2026 at 7:58 AM IST
হায়দরাবাদ, 21 নভেম্বর: বিগ বস বাংলার দূর্গ জয়, সহজ নয় তা অনেক আগেই বলেছিলেন সঞ্চালক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ কিন্তু সিজনের শেষ দিকে এসেও ঘরে উপস্থিত প্রতিযোগীরা যে এখনও খেলার রণকৌশল বোঝেননি কিংবা কীভাবে বুদ্ধি প্রয়োগ করে খেলতে হয়, তা যে বোঝেননি, শুক্রবারের পর্বে তা আবারও স্পষ্ট করল বিগ বস ৷ তৃতীয় সিজনের শেষ ক্যাপ্টেন্সি টাস্কে রাজবীর দে ও সৌরভ দাস যেভাবে খেললেন, তা দেখে বিগ বস নিজে টাস্ক বন্ধ করতে বাধ্য হলেন ৷ ওয়ার্নিং দেওয়া হল রাজবীরকেও ৷
বিগ বস বাংলার এই সিজনে, বাড়ির মধ্যে যখনই কোনও টাস্ক দেওয়া হয়েছে প্রতিযোগীদের তা খুবই কম সময় সুস্ঠ ভাবে সম্পন্ন হয়েছে ৷ বুদ্ধির বদলে বারবার বল প্রয়োগ করা হয়েছে ৷ আর শেষ ক্যাপ্টেন্সি টাস্কেও দেখা গেল সেই একই ঝলক ৷ 'টিকিট টু ফিনালে'র পর বাড়ির শেষ ক্যাপ্টেন নির্বাচনের জন্য বিগ বস খুব সুন্দর একটা পরিকল্পনা করেছিল ৷ এদিন প্রথমে গার্ডেন এলাকায়, টেবিল-চেয়ার পেতে, সুন্দর খেলার আয়োজন করা হয় ৷ সেখান থেকে ঘরের সকল প্রতিযোগীদের মধ্যে চারজন উঠে আসেন শেষ ক্যাপ্টেন হিসাবে লড়াইয়ের জন্য ৷ তালিকায় থাকেন রণিতা, নীরঞ্জন, রাজবীর ও জীতু ৷
খেলা ছিল, ঘরের বিভিন্ন জায়গায় কিছু পতাকা রাখা আছে ৷ প্রতিযোগীদের সেই পতাকা নিজের বাক্সে এনে রাখতে হবে ৷ যার কাছে বেশি পতাকা থাকবে, তিনিই হবেন বাড়ির পরবর্তী তথা বিবি হাউসের শেষ ক্যাপ্টেন ৷ সঞ্চালক ছিলেন সৃজলা ৷ খেলা শুরুর দিকে ঠিক থাকলেও, দ্বিতীয় পর্যায়ে তা খারাপের দিকে পৌঁছে যায় ৷ পতাকা দখল করতে গিয়ে, রাজবীর ও সৌরভের মধ্যে ঝাপটা-ঝাপটি শুরু হয় ৷ যে কারণে একদিকে যেমন সৌরভের দুটো হাতেই চোট লাগে তেমনই চোট পান রাজবীরও ৷
এখানেই শেষ নয়, ধাক্কাধাক্কিতে চুরমার হয়, বিবি ঘরের একটি বড় কাঁচও ৷ এরপর গার্ডেন এরিয়াতে শুরু হয়, সৌরভ-রাজবীরের একে অপরের পতাকা নষ্ট করার পালা ৷ সেখানেই এই দুই প্রতিযোগীর মধ্যে বাজে রকমের ধ্বস্তাধ্বস্তি হয় ৷ যা দেখে, খোদ বিগ বস রাজবীরকে সতর্ক করেন ৷ সেখান থেকে শুরু হয় তর্ক-বিতর্ক ৷ অবশেষে, বাধ্য হয়ে বিগ বস ক্যাপ্টেন্সি টাস্ক 'রদ' করে দেন ৷ বিগ বস বলতে বাধ্য হয়, প্রতিযোগীদের এই ধরনের আচরণ মোটেই গ্রহণযোগ্য নয় ৷
অন্যদিকে, জীতু কামাল ও তনুশ্রী, সৃজলা ও মনামীর মধ্যেও বচসা হয় ৷ এখন দেখার শনিবার দাদার দরবার-এ সঞ্চালক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কার কার ক্লাস নেন আর কার খেলার প্রশংসা করেন ৷