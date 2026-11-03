বিগ বসের ঘরে ভূতের ভয় ! কী অবস্থা প্রতিযোগীদের ?

বিগ বসের ঘরে ভূতের ভয় ! কী অবস্থা প্রতিযোগীদের ?
Bigg Boss Bangla Special Episode: ভূত চতুর্দশী উপলক্ষে ঘরে এক ভৌতিক ও টানটান উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি করেছে বিগ বস ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 3, 2026 at 11:07 AM IST
হায়দরাবাদ, 3 নভেম্বর: নন্দিনী সিক্রেট রুমে থাকলেও বাকি প্রতিযোগীদের বেশ ভয় দেখাচ্ছে বিগ বস ৷ 2 নভেম্বর (সোমবার) প্রচারিত বিগ বস বাংলার 65 নম্বর পর্বে ভূত চতুর্দশী উপলক্ষে ঘরে এক ভৌতিক ও টানটান উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি করেছে বিগ বস ৷
ভূত চতুর্দশী উপলক্ষে বিগ বস প্রতিযোগীদের জন্য এক বিশেষ ভৌতিক টাস্ক বা প্র্যাঙ্কের আয়োজন করা হয় ৷ যেখানে দেখা যায়, প্রতিযোগি নিরঞ্জনের সামনে হঠাৎ আয়নায় একটি ভূতের মতো মুখ ভেসে ওঠে! এতে তিনি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে চিৎকার করে ওঠেন, যা শুনে তনুশ্রীও ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে যান। এরপর, বাকি প্রতিযোগীরাও বেশ ভয় পেয়ে যান ৷ 'ভূত আমার পূত' গান শুরু করেন সৌরভ ৷ অন্যদিকে, ভীত নিরঞ্জন সকলকে একসঙ্গে থাকার পরামর্শ দেন ৷ এই পর্বে প্রতিযোগীদের কীর্তিকলাপ দেখে দর্শকরা যে মজা পেয়েছেন, তা বলাই বাহুল্য ৷
অন্যদিকে, রবিবার এভিকশন টুইস্টে গোপন কক্ষে যাওয়া নন্দিনী দত্ত এই পর্বে সিক্রেট রুমের বিশেষ ক্ষমতা বা ‘পাওয়ার’ উপভোগ করেন। সবার অলক্ষ্যে থেকে তিনি ঘরের বাকি সদস্যদের সমস্ত চালচলন, বিশেষ করে তাঁর বিদায়ের পর রাজবীরের মানসিকভাবে ভেঙে পড়ার পরবর্তী রূপ পর্যবেক্ষণ করেন। পাশাপাশি, এই পর্বের অন্যতম বড় আকর্ষণ ছিল ওপেন নমিনেশন (Open Nomination) প্রক্রিয়া।
প্রতিযোগীদের একে অপরের সামনে এসে উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে নমিনেট করতে বলা হয় এবং শাস্তি বা প্রতীক হিসেবে লঙ্কার মালা পরানোর টাস্ক দেওয়া হয়। ওপেন নমিনেশন প্রক্রিয়ার শেষে বিগ বস বাংলার এই সপ্তাহে রাজবীর দে, সৃজলা গুহ, তনুশ্রী রায় এবং রানিইতা দাশ ডেঞ্জার জোনে রয়েছেন। তবে, বর্তমান লাইভ ভোটিং ট্রেন্ড অনুযায়ী রাজবীর দে ও সৃজলা গুহ নিরাপদ অবস্থানে থাকলেও, তনুশ্রী রায় এবং রণিতা দাশ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন।