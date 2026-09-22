'বাইরে দরজা খোলা থাকলে তোকে এতক্ষণে চিনিয়ে দিতাম'- রাজবীরকে চ্যালেঞ্জ জীতুর !

'বাইরে দরজা খোলা থাকলে তোকে এতক্ষণে চিনিয়ে দিতাম'- রাজবীরকে চ্যালেঞ্জ জীতুর !
BB Bangla Season 3 september 21 Episode Highlights:এদিন বিগ বস-এর ঘরে নতুন টিম তৈরি হতে দেখা যায় ৷ যে টিমে জায়গা করে নেন নন্দিনীও ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 22, 2026 at 10:34 AM IST
হায়দরাবাদ, 22 সেপ্টেম্বর: জীতু কমল যখন বিগ বস বাংলার ঘরে ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি নিয়েছিলেন তখন অনেকেই মনে করেছিলেন রাজবীর দে-কে টক্কর দেওয়ার মতো কেউ হাজির হয়েছেন ৷ একটা সময়ে রাজবীরের সঙ্গে বন্ধুত্ব হলেও তা হয়েছে ফিকে ৷ ফলে, রাজবীর যাতে ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছাতে না পারেন, তার চেষ্টা করে যাবেন জীতু ৷ আর তিনি তা প্রকাশ্যেই বলে দিয়েছেন রাজবীরকে ৷ এই দুজনের জার্নিতে খেলা কবে-কখন ঘুরে যাবে, তা সময় বলবে ৷ আপাতত, বিগ বস বাংলার ঘরে নম্বর ওয়ান হওয়ার টাস্কে ফাপরে পড়েছে গোটা পরিবার ৷ সৃজলা আর মনামীর জন্য পুরো বাড়ির সদস্যরা নমিনেটেড হয়ে গিয়েছেন ৷ এক নজরে দেখে নেওয়া যাক, 21 সেপ্টেম্বর বিবি বাংলার ঘরে কোন কোন বিষয় রয়েছে হাইলাইটসে ৷
এদিন ঘরে সবার প্রথমে নজর কাড়ে জীতু-রাজবীরের তু তু-ম্যায় ম্যায় ৷ সাত সকালে নীরঞ্জন-ঝিলম-দুর্নিবার ও জীতুর মধ্যে মজার ছলে একটা কলার খোসা ফেলে দেওয়া হয়, রাজবীর-নন্দিনীর বিছানায় ৷ সেখান থেকেই ঝামেলার সূত্রপাত ৷ এরপর রাজবীর ইচ্ছাকৃত নিয়ম ভাঙলে জীতুর সঙ্গে সমস্যা তৈরি হয় ৷ সেখানেই জীতুকে দেখা যায়, রাজবীরকে হুমকি দিতে ৷ জীতু, রাজবীরকে বলেন, "এমন কিছু করিস না, আমিও হাসপাতালে ভর্তি হলাম, তুইও হাসপাতালে ভর্তি হলি ৷ তোকে আমি ফাইনালে যেতে দেব না ৷" উত্তরে, রাজবীর বলেন, "আমি তোমার কথা শুনতাম ৷ কিন্তু তুমি সকালে কী করছো..." জীতু-রাজবীরের ঝামেলার মধ্যে ইচ্ছা করে ঢুকে যান ভরত কল ৷
এরপর জীতু আঙুল উঁচিয়ে রাজবীরকে বলেন, "বাড়াবাড়ি কম কর ৷ বাঁধ ভাঙিস না ৷ বাইরে দরজা খোলা থাকলে তোকে এতক্ষণে চিনিয়ে দিতাম ৷ একটু কম খেল ৷" রাজবীররের উত্তর, " কি চেনাতে, আমি তো তোমাকেই চিনি না ৷ আর তোমাকে আমাকেও চিনতে হবে না ৷" এই নিয়ে ঝামেলা চলে বেশ কিছুক্ষণ ৷
অন্যদিকে, নীরঞ্জন-ঝিলম-সোহিনী-তনুশ্রী আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন বিগ বস-এর সঙ্গে কথা বলে ৷ কে কেমন খেলছেন, তাঁদের মানসিক অবস্থা কেমন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিগ বস সরাসরি কথা বলেন এই প্রতিযোগীদের সঙ্গে ৷ যা অনেকটাই তাঁদের মনে হালকা করে দেয় ৷
অন্যদিতে, নমিনেশন প্রক্রিয়ায় 1 থেকে 12-র মধ্যে নিজেদের ব়্যাঙ্ক করতে বলেন বিগ বস ৷ সেই জায়গায় বুদ্ধি, খেলায় অংশগ্রহণ, অন্যান্য বিষয় ভারসাম্য রেখে কারা নিজেদের কোন স্থানে রাখতে চাইছেন, তা নিয়ে বিগ বস নমিনেশন টাস্ক দেন ৷ সেখানে সোনামণি যেহেতু ক্যাপ্টেন তাই এই টাস্ক তিনি বাদ থাকেন ৷ তাঁর দায়িত্ব থাকে টাস্ক সঞ্চালনা করার ৷ আর এই টাস্কও হয় না সুষ্ঠভাবে ৷ একনম্বর পজিশনের জন্য নিজেদের দাবিদার বলে জানান জীতু থেকে শুরু করে মনামী, সৃজলা-তনুশ্রীর মতো প্রতিযোগীরা ৷ তবে নন্দিনী নিজেদের প্রথম একে রাখার কথা বললেও, তিনি নিজেকে দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় স্থানেও এই মুহূর্তে রাখতে রাজি হন ৷ রাজবীর নিজেকে রাখেন 12 নম্বরে ৷ তাঁর মতে, তিনি শেষ থেকে এক এক ধাপ সরিয়ে প্রথম স্থান ঠিক দখল করে নেবেন ৷
প্রতিটা স্ট্যান্ডে একজন করে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিয়েছিল বিগ বস ৷ কিন্তু মনামী ও সৃজলা 1 নম্বর পজিশন না ছাড়ায়, বাড়ির প্রত্যেকেই এই কারণে নমিনেটেড হয়ে যান ৷ এর মাঝেই পরবর্তী ক্যাপ্টেন কী হবেন, তা নিয়েও জমে উঠতে চলেছে খেলা ৷ সেই দিক থেকে বিবি বাংলার পরবর্তী ক্যাপ্টেন কে হন, নজর থাকছে সেই দিকেও ৷ অন্যদিকে, দর্শক ও অনুরাগীদের ভোটে, প্রতিযোগীদের মধ্যে কে সেফ জোনে আর কে ডেঞ্জার জোনে থাকেন, তা তো দাদা তথা সঞ্চালক সৌরভের দরবারেই জানা যাবে ৷