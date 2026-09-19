রাজবীরকে নিয়ে নন্দিনী-সৃজলার লড়াই, বাড়িতে হিট 'ডিজে মাউস'

রাজবীরকে নিয়ে নন্দিনী-সৃজলার লড়াই, বাড়িতে হিট 'ডিজে মাউস'
Bigg Boss Bangla Highlights: শনিবার বসছে দাদার দরবার ৷ সারা সপ্তাহজুড়ে কে কী করেছেন, তার হিসাব করবেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 19, 2026 at 10:47 AM IST
হায়দরাবাদ, 19 সেপ্টেম্বর: বিগ বস বাংলার সিজন 3 শুরু হয়েছে এখনও একমাস সম্পন্ন হয়নি ৷ এরমধ্যেই 13 জন পুরনো সদস্য ও 2 জন ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি হওয়ার পর প্রতিনিয়ত ঘুরছে খেলার মোড় ৷ 19তম দিনে বিগ বস-এর ঘরে দিনের আলোয় সম্পর্কগুলো যেমন ছিল রাত নামতেই তা পরিবর্তন হতে দেখা যায় ৷ রইল এই পর্বের হাইলাইটস ৷
দিনের শুরুটা শুরু হয় নীরঞ্জনের কান্না দিয়ে ৷ যেখানে নীরঞ্জনের বার্নার চুরি নিয়ে রেগে রয়েছেন বাড়ির বেশ কয়েকজন প্রতিযোগীরা ৷ সেই জায়গা থেকে সকাল থেকে নীরঞ্জনের সঙ্গে কেউ কথা বলে না ৷ আর তাতেই মন খারাপ নীরঞ্জনের ৷ তাঁর পাশে থাকেন ঝিলম ৷ তবে, এতদিন ঝিলমকে অনেকেই বোকা বলে চালিয়ে এসেছেন ৷ তবে, ধীরে ধীরে কোথাও যেন ঝিলমও যে গেম খেলছে তা বোঝা যাচ্ছে ৷ বিশেষ করে, নীরঞ্জন ও দুর্নিবার দুজনের সঙ্গেই মাইন্ড গেম খেলছেন ঝিলম ৷
সকালে নীরঞ্জন-ঝিলম যখন সোহিনী ও সায়কের সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন নীরঞ্জন জানান, দুর্নিবার তাঁকে এবং ঝিলমকে 'হাতের পুতুল' মনে করেন ৷ সেই বিষয়ে চুপ থেকে সম্মতি জানান ঝিলম ৷ আবার রাতেই নীরঞ্জন-দুর্নিবারের সঙ্গে আড্ডার সময়, ঝিলম দুর্নিবারকে জানান, যতই ঝগড়া হোক, গালিগালাজ হোক, তাঁদের সম্পর্ক যেন নষ্ট না হয় ৷ ঝিলম জানান, তিনি সম্পর্ক হারাতে ভয় পান ৷ এই কয়েকদিনে নীরঞ্জন-দুর্নিবার তাঁর কাছে ভাইসম হয়ে গিয়েছেন ৷ ঝিলমের এই রূপ দর্শকদের চমকে দিয়েছে ৷
রাজবীরকে সামনে রেখে নন্দিনী-সৃজলার লড়াই ৷ জীতু-ভরত-তনুশ্রী জানেন, নন্দিনীর সঙ্গে ইস্যু রয়েছে সৃজলার ৷ সেইটাকেই একটু ইন্ধন জোগান তারা ৷ রান্নাঘরে কিছু সময়ের জন্য সৃজলা ও রাজবীরের খুনসুটিতে তাই মিছিমিছি সিন ক্রিয়েট করেন নন্দিনী ৷ ইচ্ছা করে ঝগড়াও করেন ৷ সেই ঝগড়ায় রাজবীরও জড়িয়ে পড়েন ৷ যদিও রাতের দিকে নন্দিনী, রাজবীর ও সৃজলার কাছে ক্ষমাও চান ৷ তিনি জানান, পুরো বিষয়টা তিনি ইচ্ছা করেই করেছেন ৷
বিগ বস ক্যাপ্টেন সোনামনিকে একটা টাস্ক দেন ৷ যেখানে বাড়ির 7জন সদস্যদকে একটা করে টাইটেল দেওয়ার কথা বলা হয় ৷ কাগজে লেখা যে টাইটেল তাঁদের সারাদিন পরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয় ৷ কুটিল তকমা পান সায়ক, অলস-এর টাইটেল পান অলস ৷ ধান্দাবাজ হলেন ভরত কল ৷ ষড়যন্ত্রীর তকমা পান নন্দিনী ৷ আর যা অ্যাকসেপ্ট করে নেন নন্দিনী ৷ কপট-এর টাইটেল পান দুর্নিবার ৷ নির্লজ্জ-র তকমা পান সৃজলা আর বিশ্বাসঘাতক-এর টাইটেল পান নীরঞ্জন ৷
একদিকে ঝিলমের ডিজে মাউস গানে জমে ওঠে ঘর অন্যদিকে সোহিনী-তনুশ্রী-সোনামনি-সৃজলার ভাঙা বন্ডিং কোন পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে, তা কৌতুহল জাগাচ্ছে ৷ 19 তারিখ রাতে বসবে মহারাজ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দরবার ৷ এখন দেখার, সারা সপ্তাহ জুড়ে চলা কোলাহল নিয়ে কার কার ক্লাস নেন দাদা ৷