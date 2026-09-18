নীরঞ্জনের খেলায় ক্ষেপে লাল সদস্যরা ! আড়ালে বাড়ছে রাজবীর-নন্দিনীর মিষ্টি রসায়ন

নীরঞ্জনের খেলায় ক্ষেপে লাল সদস্যরা ! আড়ালে বাড়ছে রাজবীর-নন্দিনীর মিষ্টি রসায়ন
Bigg Boss Bangla Highlights: বিগ বস বাংলার ঘরে এই পর্বে স্পটলাইট কেড়ে নেন রাজবীর-নন্দিনী আর নীরঞ্জন ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 18, 2026 at 10:22 AM IST
হায়দরাবাদ, 18 সেপ্টেম্বর: একদিকে মহারানি মনামীকে মুগ্ধ করার খেলা, অন্যদিকে, লাফটার সেন নীরঞ্জনের দুষ্টু বুদ্ধিতে মজাদার হয়েছে বিগ বস বাংলা, তৃতীয় সিজনের 18তম দিনের পর্ব ৷ গত দু'দিন ধরে লাক্সারি বাজেটের জন্য বিগ বস একটি টাস্ক দিয়েছে ঘরের প্রতিযোগীদের ৷ সেই টাস্কে একদিকে যেমন জীতু-রাজবীর মুখোমুখি টক্করে নামেন তেমনই মন কাড়ে রানিকে উদ্দেশ্য করে ঝিলমের গান ৷ আর রাজবীরের গালে নন্দিনীর আলতো চুমু... একনজরে দেখে নেওয়া যাক 18তম পর্বের হাইলাইটস কী ৷
এদিনের শুরুটা ভালো হলেও বেলা বাড়তেই সেই রাজবীর ভার্সেস বাকি সদস্যদের বচসা সামনে আসে ৷ দুধ খাওয়াকে কেন্দ্র করে শুরু হয় ঝামেলা ৷ যেখানে বিশেষ করে ভরত কল ও তনুশ্রীর সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়ান রাজবীর ৷
বিগ বস-এর ঘরে যতই রাজবীর-নন্দিনী একে অপরের থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করুন না কেন, কিছু তো ম্যাজিক কাজ করছে তাঁদের দুজনের মধ্যে ৷ সম্পর্ক যে গাঢ় হচ্ছে তা আজকের পর্বে স্পষ্ট ৷ কারণ সকলের আড়ালে বাথরুমে রাজবীরের গালে নন্দিনীর চুমু দেখে, তেমনই মনে করছেন নেটিজেনরা ৷
লাক্সারি টাস্কে জীতু-রাজবীরকে মুখোমুখি দেখার জন্য অপেক্ষায় ছিলেন দর্শকরা ৷ মনে হয়েছিল, বড় কিছু একটা হতে চলেছে ৷ কিন্তু টাস্ক সাধারণ মানেই আটকে যায় ৷ সেখানে অসাধারণ কিছু হয়নি ৷ তবে, প্রজা দলের রাজবীরকে হারিয়ে সৈন্য দলের জীতু জয়ী হন ৷ তেমনই এক টাস্কে আলেকজান্দ্রাকে হারিয়ে জয়ী হন প্রজা দলের নন্দিনী ৷ আর একবার টাস্কে নন্দিনী হারিয়ে জেতেন সৈন্যদলের দুর্নিবার ৷
17তম পর্বে দেখানো হয়েছিল, রান্নাঘর থেকে কেউ গ্যাস স্টোভের বার্নার লুকিয়ে রেখেছেন ৷ সেই নিয়ে অনেকেই ভাবেন কেউ হয়তো, সিক্রেট টাস্ক করছেন ৷ 18তম পর্বে সেই বিষয়টা খোলসা হয় ৷ দেখা যায়, গোটা বিষয়টা চুপি সারে করছিলেন নীরঞ্জন ৷ আর তা নিয়ে বাড়ির অনেক সদস্যরা অবাক হন, ক্ষেপেও যান ৷ সোনামনি, তনুশ্রী সকলেই একবাক্যে জানান, এটা যদি রাজবীর করত, তাহলে পুরো বাড়ির ওর বিরুদ্ধে নেমে পড়ত অ্যাটাক করার জন্য ৷ কিন্তু যেহেতু সেটা নীরঞ্জন করেছেন, তাই অনেকেই চুপ ৷ তবে, নীরঞ্জন তাঁর এই কাজের সঠিক কারণ সেইভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেননি ৷ এখন দেখার এই বিষয় নিয়ে বিগ বস বাংলার ঘরে সম্পর্কের রসায়ন কোন দিকে যায় ৷