রানি মনামীকে খুশি করতে পারবেন নন্দিনী-নীরঞ্জন ? লাক্সারি বাজেটে টক্করে জিতু-রাজবীর
Bigg Boss Bangla SE3 Highlights: দেখতে দেখতে দু'সপ্তাহ কেটে গিয়েছে ৷ বিগ বস বাংলার ঘরে লাক্সারি বাজেট নিয়ে ধুন্ধুমার কাণ্ড ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 17, 2026 at 12:12 PM IST
হায়দরাবাদ, 17 সেপ্টেম্বর: লাক্সারি বাজেট নিয়ে মাজাদার খেলায় মেতে উঠেছে বিগ বস বাংলার ঘর ৷ সোনামণি বাড়ির ক্যাপ্টেন হলেও মনামী হয়েছেন লাক্সারি বাজেট পাওয়ার গেমে বিশেষ রানি ৷ যেখানে রয়েছে রানির সৈন্য দল ও প্রজাদের দল ৷ তবে মজার খেলায়, সবকিছু 'ফেয়ার' হবে এমনটা আশা করা বৃথা ৷ এই টাস্কেও তেমনই কিছু ঘটেছে ৷ একনজরে দেখে নেওয়া যাক, 17তম দিনে বিগ বস বাংলার ঘরে কোন কোন বিষয় হাইলাইটসে উঠে এসেছে ৷
প্রথমেই আসা যাক, রাজবীর-নন্দিনীর কথায় ৷ আসলে, এই জুটি যাই করুক না কেন, তা নিয়ে চর্চা লেগেই থাকে ৷ ঘরে ঢোকার এক সপ্তাহ পর রাজবীর বিশ্বাস হারাচ্ছেন নন্দিনীর ওপর থেকে ৷ ডাকাতির টাস্কে নন্দিনী যেভাবে রাজবীরকে ঝুলিয়েছেন, তাতে তাঁদের বন্ডিংও পড়েছে প্রশ্নের মুখে ৷ রাজবীর এখন তনুশ্রীর সঙ্গে সমঝোতা করতে ব্যস্ত ৷ ভবিষ্যতে, সেই সমীকরণ কোন দিকে যায়, তা দেখার অপেক্ষায় দর্শকরা ৷
সপ্তাহে লাক্সারি বাজেটে বিগ বস দিয়েছে মজার খেলা ৷ যেখানে মনামীকে রানি করা হয়েছে ৷ প্রজাদের দলে রাজবীর, ভরত কল, নীরঞ্জন, সৃজলা, সোহিনী, দীপেন্দু আছেন ৷ অন্যদিকে, সৈন্যদের দলে আছেন জীতু, সোহিনী, ঝিলম, সায়ক, আলেকজান্দ্রা, দুর্নিবার ৷ প্রজাদের কাজ রানিকে খুশি করা ৷ পাশাপাশি, রানির আদেশ পালন করা ৷ সেই জায়গা থেকে কখনও নীরঞ্জন-সৃজলার নাচ আবার কখনও নীরঞ্জন-নন্দিনীর পুলে ঝাপ দেওয়া, মজা খুনসুটিতে বেশ কেটেছে প্রতিযোগীদের সময় ৷ বিনোদনের রসদ পেয়েছেন দর্শকরাও ৷
এরপরের টাস্কে বাধে গণ্ডগোল ৷ বিশেষ টাস্কে মনামীর সৈন্যদলকে জয়ী ঘোষণা করা নিয়ে ক্ষেপে যান নীরঞ্জন ৷ তিনি জানান, রানি সঠিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না ৷ এরপর নিরঞ্জন জানিয়ে দেন, লাক্সারি বাজেট তিনি ভেস্তে দেবেন ৷ সেই স্ট্র্যাটেজি প্রজা নীরঞ্জনের সঙ্গে হাত মেলান সৈন্য দলের ঝিলম ৷ খেলা এখানেই শেষ নয়, সামনাসামনি একে অপরের প্রতিপক্ষ নিয়ে লড়াইয়ের ময়দানে নামছেন জীতু কমল-রাজবীর দে ৷ এবার খেলা, কোন দিকে ঘোরে, তার জন্য বিগ বস বাংলার 18তম পর্ব দেখতেই হবে দর্শকদের ৷