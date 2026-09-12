ওয়াইল্ড কার্ডে 'ডন' জীতুর এন্ট্রি ! রাজবীর-নন্দিনীর রসায়নে মজেছে নেটপাড়া

ওয়াইল্ড কার্ডে 'ডন' জীতুর এন্ট্রি ! রাজবীর-নন্দিনীর রসায়নে মজেছে নেটপাড়া
Bigg Boss bangla day 12 highlights: শুক্রবার ক্যাপ্টেন্সি টাস্কে সোহিনী পাল নতুন বাড়ির নতুন ক্যাপ্টেন ৷ অন্যদিকে, রাজবীর-নন্দিনীর মাখো মাখো বন্ধুত্ব মন কাড়ছে দর্শকদের ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 12, 2026 at 10:14 AM IST
হায়দরাবাদ, 12 সেপ্টেম্বর: বিগ বস বাংলা শুরু হওয়ার অনেকদিন পর যেন একটা সুন্দর এপিসোড উপহার পেলেন দর্শকরা ৷ ক্যাপ্টেন্সি টাস্ককে কেন্দ্র করে নানা ঝড়-ঝাপটা পেড়িয়ে আলেকজান্দ্রা, সৃজলা, নন্দিনীকে পিছনে ফেলে তাপস কন্যা সোহিনী পাল এই সপ্তাহের নতুন ক্যাপ্টেন ৷ নতুন দায়িত্ব পেয়ে নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করছেন সোহিনী ৷ চলতি সপ্তাহের নমিনেশন থেকেও বেঁচে গেলেন তিনি ৷ তবে, এই সবকিছুর পরেও 12 তম পর্বে পুরো স্পটলাইট কেড়ে নিয়েছেন রাজবীর দে ও নন্দিনী দত্ত ৷ নজর কাড়তে চলেছেন, বাড়িতে নতুন ওয়াইল্ড কার্ড সদস্যও ৷
* বিগ বস-এর ঘর মানেই প্রত্যেকদিন এখানে সম্পর্কের রসায়ন বদলায় ৷ আজ যে বন্ধু কাল সে শত্রু হতে বেশি সময় নেয় না ৷ এর মাঝেই বিগ বস ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রিতে রাজবীরকে এনে সত্যিই খেলায় টুইস্ট এনেছে ৷ ছোট ছোট বিষয় নিয়ে রাজবীর যেভাবে খেলছে, তাতে যে সকল প্রতিযোগীরা শুরুতেই বলেছিলেন, তাঁকে একঘরে করে দিয়ে আউট করে দেবেন এখন তাঁরাই নতুন করে ঘুঁটি সাজাচ্ছেন ৷ দুর্নিবার থেকে দীপেন্দু-নিরঞ্জন প্রত্যেকেরই এখন টার্গেটে রাজবীর ৷
* নন্দিনীকে ক্যাপ্টেন্সি টাস্কে জেতানোর চেষ্টা করেছিলেন রাজবীর ৷ জয়িতা যেহেতু এই খেলার সঞ্চালক ছিলেন, তাঁকেও নানাভাবে নিজের দিকে টানার চেষ্টা করেছিলেন ৷ কিন্তু সেই প্ল্যান সাফল্য পায় না ৷ তবে, তাতে খুব একটা বেশি কিছু কি ক্ষতি হল ? দর্শকের উত্তর না-ই হবে ৷ কারণ, দর্শকের সামনে খুলে গিয়েছে নতুন একটা বন্ধুত্বের চ্যাপ্টার ৷ আর তা হল রাজবীর ও নন্দিনীর ৷ প্রথমবার রাজবীরকে নিজের সম্পর্কে কথা বলতে শোনা গেল ৷ নন্দিনীর সঙ্গে যে সুন্দর একটা বন্ডিং তৈরি হয়েছে রাজবীরের, তা খেলার মাঝে খেই হারিয়ে ফেলে নাকি তা অটুট থাকে, তা সময় বলবে ৷
* মনামী ঘোষের সিক্রেট টাস্ক ৷ সত্যিই খুব সুন্দরভাবে এই টাস্ক সম্পন্ন করেছেন মনামী ৷ বাড়ির সকল সদস্যদের জন্য লাক্সারি বাজেট আয় করার একমাত্র উপায় ছিল, মনামীকে বিগ বস-এর দেওয়া যে কোনও পাঁচটা সিক্রেট টাস্ক করতে হবে ৷ ইমোশনাল হওয়ার অ্যাক্টিং থেকে ঝিলমের সঙ্গে টানা একমিনিট নাচ কিংবা নন্দিনী দুধ-হলুদ খাওয়ানো থেকে রাজবীরকে মেকআপ করানো, খুব মসৃণভাবে প্রতিটা টাস্ক সম্পন্ন করেছেন মনামী ৷ যেকারণে বাড়ির সদস্যরা 3 হাজার টাকার লাক্সারি বাজেট পেয়েছেন ৷
* শনিবার মানেই বসবে দাদার দরবার ৷ এই দিন হিসাব হবে সারা সপ্তাহ ধরে কে কী করল, কেন করল, ঠিক করল না ভুল করল ৷ শুনতে হবে দাদা তথা সঞ্চালক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বকুনিও ৷ আবার যাঁরা ভালো খেলেছেন তাঁরা পাবেন বাহবা ৷ তবে এই সবকিছুর পরেও দর্শকদের মধ্যে টান টান উত্তেজনা তৈরি হয়েছে নতুন ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি নিয়ে ৷ সেই প্রোমো ইতিমধ্যেই হাজির ৷ যে গুঞ্জন এতদিন ধরে শোনা যাচ্ছিল এবার তা সত্যি হতে চলেছে ৷ বিগ বস-এর বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করতে চলেছেন হ্যান্ডসাং হাঙ্ক অভিনেতা জীতু কমল ৷ ইন্ডাস্ট্রির জনপ্রিয়-পরিচিত মুখ জীতু ৷ বিতর্কও তাঁকে নিয়ে কম হয়নি ৷ এবার বাড়িত ভিতরে জীতুর এন্ট্রিতে খেলা যে নতুন মোড় নেবে, সম্পর্কের নতুন সমীকরণ তৈরি হবে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায় ৷