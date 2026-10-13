মাঝপথেই বিগ বস দূর্গ ছাড়লেন ঝিলম, দুর্নিবারকে নিয়ে সৃজলার মারাত্মক অভিযোগ, ফাঁস সোনামণির

মাঝপথেই বিগ বস দূর্গ ছাড়লেন ঝিলম, দুর্নিবারকে নিয়ে সৃজলার মারাত্মক অভিযোগ, ফাঁস সোনামণির
Jhilam Gupta leaves Bigg Boss Bangla house: সপ্তাহ শুরুতেই সকলকে কাঁদিয়ে বিগ বস বাংলার ঘর ছাড়লেন ঝিলম ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2026 at 9:54 AM IST
হায়দরাবাদ, 13 অক্টোবর: এমনটা হবে কেউ ভাবতেই পারেননি ৷ বিগ বস বাংলার দুর্গ ছাড়তে বাধ্য হলেন সোশাল ইনফ্লুয়েন্সার ঝিলাম গুপ্ত ৷ সোমবার, 43তম দিনে বিগ বস বাংলার ঘরে নমিনেশন প্রক্রিয়া চলে ঠিক কথা ৷ সেই প্রক্রিয়াতে তনুশ্রী-ঝিলম ও দুর্নিবার কেউ কাউকে এক চুলও জায়গা ছাড়েননি ৷ যে কারণে তিনজনেই নমিনেটেড হন ৷ কিন্তু তারপরেই যে বিনা মেঘে বজ্রপাত হবে, তা কেউ আশা করেননি ৷ সারা ঘরকে কাঁদিয়ে নতুন বাঁধা পুজোর গান 'এসো মা' গাইতে গাইতেই ঘর ছাড়লেন ঝিলম।
শারীরিক অসুস্থতার কারণে মাঝপথেই বিগ বসের ঘর থেকে বিদায় নিতে হল প্রতিযোগী ঝিলম গুপ্তকে ৷ চিকিৎসকদের কঠোর পরামর্শ এবং ঝিলমের স্বাস্থ্যের অবনতির কথা মাথায় রেখেই তাঁকে শো থেকে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন নির্মাতারা।এই আচমকা ঘোষণায় প্রথমে যেন ধাতস্থই হতে পারেননি প্রতিযোগীরা। ঝিলমের উদ্দেশে বিগ বস অত্যন্ত স্নেহের সুরে বলে ওঠেন-"আশা করি, বিগ বসের ঘর থেকে আপনি নিয়ে যাবেন নিজের প্রতি নতুন বিশ্বাস এবং অসংখ্য মানুষের ভালবাসা। আপনার আগামীদিনগুলো সাফল্য, আনন্দে এবং নয়া সম্ভাবনায় ভরে উঠুক। সুস্থ হয়ে উঠুন।" এই কথা শোনার পর নীচু স্বরে কেবল 'ধন্যবাদ' জানান ঝিলম।
এরপর সকলের সঙ্গে শেষবারের মতো কথা বলার জন্য সময় চেয়ে নেন ঝিলম ৷ হাউহাউ করে কাঁদতে থাকেন নিরঞ্জন, দুর্নিবার, তনুশ্রীরা। দুর্নিবার আর নিরঞ্জনকে ডিমের ওপর এঁকে দিলেন স্মৃতিচিহ্নের স্মাইলি। নিজের লেখা গানে দিলেন অটোগ্রাফ। আর স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে বিগবসের ঘরে লিখলেন 'আদর বাড়ি মায়ায় ভরা, সকলকে অনেক ভালোবাসা'। সকলকে ভেজা চোখে বিদায় জানান ঝিলম ৷ শারীরিক কারণে ঝিলমের এই আকস্মিক বাদ পড়া শুধু বিগ বস হাউসের অন্দরের সমীকরণকেই বদলে দেয়নি, বরং দর্শক ও বাকি প্রতিযোগীদের অবাক করেছে ৷
অন্যদিকে, সৃজলা, নন্দিনী ও রাজবীরের ঝগড়াও দেখতে হয় দর্শকদের ৷ এদিন, সৃজলার খেলার ধরন নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অনেকেই ৷ এমনকী, সোনামণি, দুর্নিবারকে এমন এক কথা বলেন যা চমকে দেওয়ার মতো ৷ এদিন, দুর্নিবারকে সোনামণি জানান, সৃজলা তাঁকে জানিয়েছিল, দুর্নিবার নাকি সৃজলাকে পছন্দ করেন ৷ আর সেটা শুনে ভয় পেয়েছেন তিনি ৷ সৃজলা নাকি বুঝছে পারছেন না, একদিকে জীতু একদিকে দুর্নিবার, তিনি কীভাবে সামলাবেন ৷ এই কথোপকথন দর্শকদের সামনে আসেনি ৷ কারণ সোনামণি আর সৃজলা এই কথা নাকি বাথরুমে মাইক ছাড়া কথা বলছিলেন ৷ এখন, এই ঘটনাও খেলার মোড় কোন দিকে ঘোরায় তা সময় বলবে ৷