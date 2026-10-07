বিবি বাংলার ঘরে লকডাউন ! টিকে থাকার লড়াই প্রতিযোগীদের
Bigg Boss Bangla Day 37 highlights: বিবি দুর্গে লকডাউন ৷ জল, গ্যাস, বাথরুম- বিছানা-প্রতিটি জিনিস ব্যবহারে পরিশ্রম করে আয় করতে হবে প্রতিযোগীদের ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 7, 2026 at 10:17 AM IST
হায়দরাবাদ, 7 অক্টোবর: এবার জমে উঠেছে খেলা ৷ একমাস পর নিজের রঙ দেখাতে শুরু করেছে বিগ বস ৷ বিবি বাংলার ঘরে, এবার টিকে থাকতে হলে শুধু ঝগড়া বা কূটকচালি নয়, করতে হবে কাজও ৷ স্পষ্টভাবে তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বিগ বস বাংলা সিজন 3-র 37তম পর্বে ৷ যারা এই পর্ব মিস করে গিয়েছেন, তাদের জন্য রইল বিবি বাংলা হাইলাইটস ৷
আর পাঁচটা দিনের মতো, এদিনও বাড়ির সদস্যরা নিজেদের মধ্যে ভালোই ছিলেন ৷ বেলা বাড়তেই এই ঘরে নেমে আসে বিপর্যয় ৷ আর এবারের এই টাস্কের পরতে পরতে টুইস্ট রেখেছে বিগ বস ৷ এদিনে বিবি দুর্গে শুরু হয় লকডাউন ৷ অর্থাৎ জল, গ্যাস, বাথরুম ও বিছানা-এই প্রতিটি জিনিস ব্যবহার করতে গেলে, তা পরিশ্রম করে আয় করতে হবে প্রতিযোগীদের ৷ গার্ডেন এলাকাতে নানা খেলা সাজিয়ে রাখে বিগ বস ৷ যেখানে যাঁতাকলে গম ভেঙে 12 কেজি আটা বার করা থেকে শুরু করে, জলের ট্যাঙ্কিতে এক মগ করে জল নিয়ে তা ভরা, কিংবা প্রতিনিয়ত ওজন ধরে ঝুলে থাকা, সাইকেল প্যাডিং করে যাওয়া ইত্যাদি নানা টাস্ক রাখা হয় ৷
আর এই টাস্ক বাড়ির সদস্যদের মিলেমিশে পুরো করতে হবে ৷ এই টাস্ক অনুযায়ী, বিগ বস খুশি হলে, মিলবে খাবার পাওয়ার সুবিধা ৷ এরমধ্যেই রয়েছে, কয়েন কোড়ানোর টাস্ক, যা দিয়ে প্রতিযোগীদের নিজেদের ও টিমের খরচা চালাতে হবে ৷ এই গেমে রাজবীর, জীতু, দুর্নিবার থেকে নন্দিনী, মনামী, ঝিলম, নীরঞ্জন, তনুশ্রী, ভরত, অনুষ্কা প্রত্যেকেই জান-প্রাণ লড়িয়ে দিয়েছেন ৷ তবে, খেলার মধ্যে একটু বুঝি লাগিয়েছেন জীতু-রাজবীর ৷ তাঁদের কোড়ানো কয়েন থেকে খাবার নিয়ে তাঁরা বাড়ির মধ্যে কয়েন দিয়ে তা বিক্রির একরকম ব্যবসা শুরু করেন ৷ এখানেও বেশ জমে উঠেছে খেলা ৷ লকডাউন গেমস চলবে 38তম দিনেও ৷ এই খেলায় সবচেয়ে বেশি কয়েন পেয়ে আগামী সপ্তাহে ক্যাপ্টেন্সির দৌড়ে কে এগিয়ে থাকেন, যা জানা যাবে আজকের পর্বে ৷