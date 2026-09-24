লক্ষ্য লাক্সারি বাজেট ! বিবি বাংলার ঘরে মানুষ-রোবটের লড়াই
Bigg Boss Bangla highlights: এদিন বিগ বস লাক্সারি বাজেটের জন্য টাস্ক দেন ৷ যেখানে বাড়ির কিছু সদস্য মানুষ আর কিছুজন রোবটের ভূমিকা পালন করেন ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 24, 2026 at 11:05 AM IST
হায়দরাবাদ, 24 সেপ্টেম্বর: বিগ বস বাংলার সিজন 3-র 24তম দিনে নতুন উৎসাহ নিয়ে খেলা শুরু করেন প্রতিযোগীরা ৷ সকলেই উদ্বিগ্ন ছিলেন সৃজলা গুহ-র স্বাস্থ্য নিয়ে ৷ বিগ বস সকলকে আশ্বস্ত করে জানান, আগের থেকে ভালো আছেন সৃজলা ৷ চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন তিনি ৷ খুব তাড়াতাড়ি তিনি ফিরে আসবেন বিবি বাংলার ঘরে ৷ এদিন, মোটামুটিভাবে বাড়ির অন্দরমহল শান্তই ছিল ৷ বিগ বস লাক্সারি বাজেট জেতার জন্য টাস্ক দিয়েছে ৷ রইল 23তম পর্বের বিগ বস হাইলাইটস ৷
রাজবীর-সৃৃজলা ক্যাপ্টেন্সি টাস্ক থেকে বেরিয়ে গেলে জীতু-মনামী ও তনুশ্রী ছিলেন ৷ কিন্তু জীতু নিজে খেলা থেকে বেরিয়ে মনামীকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে ক্যাপ্টেন্সি টাস্ক থেকে বার করে দেন ৷ ফলে চলতি সপ্তাহে, বাড়ির ক্য়াপ্টেনের মুকুট পরেছেন তনুশ্রী ৷ এখনও পর্যন্ত রাজবীর, নন্দিনী ছাড়া বাড়ির কারোর মনে কণামাত্র জায়গা করতে পারেননি ৷ তবে, এটাই হয়তো রাজবীরের গেমপ্ল্যান ৷ যেখানে তিনি না থেকেও সকলের আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠেন ৷ তনুশ্রী, সোহিনী থেকে শুরু করে ঝিলম, সকলেই রাজবীরের গেম নিয়ে আলোচনা করেন ৷
এরপর বিগ বস লাক্সারি বাজেট জেতার জন্য মানুষ ভার্সেস রোবট টাস্ক দেন ৷ যেখানে বাড়ির কিছু সদস্যরা মানুষের ভূমিকা পালন করবেন ৷ আর কিছুজন রোবট হবেন ৷ রোবটের কব্জায় থাকবে গোটা বাড়ি ৷ অর্থাৎ বেড রুম, রান্নাঘর, বাথরুম ৷ মানুষ দলের সদস্যরে রোবটকে সাহায্য করে সেই সকল জায়গায় একসেস গ্রহণ করতে হবে ৷ অন্যদিকে, রোবট-এরও ব্যাটারি বা চার্জ শেষ হয়ে গেলে তারা কোনও এক মানুষ সদস্যকে সাহায্য করে চার্জ নিতে পারবেন ৷ এই খেলায় 6জন রোবট হয়েছেন ৷
অর্থাৎ রাজবীর, জীতু, ভরত, নীরঞ্জন, সোহিনী ও মনামী রোবট হয়েছেন ৷ এই 6 জনের মধ্যে টাস্ক জেতা পর্যন্ত যে কোনও তিনজনের চার্জ বা ব্যাটারি থাকতে হবে ৷ তবেই, রোবট দল জিতবে ৷ এই খেলা এখনও শান্তিপূর্ণ স্তরেই রয়েছে ৷ তবে, সেটা 25তম দিনে কোনও ঝড় বা সুনামি আনে কিনা, তা নতুন পর্ব দেখলেই জানা যাবে ৷