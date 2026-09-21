বিবি বাংলার ঘরে সফর শেষ সায়কের, কী থাকছে নতুন চমক ?

বিবি বাংলার ঘরে সফর শেষ সায়কের, কী থাকছে নতুন চমক ?
Sayak Chakraborty evicted from BB bangla House: শনিবারই অ্যালেক্স বিদায় নিয়েছেন ৷ রবিবারের পর্বে বিগ বস বাংলার ঘরে সফর শেষ হয় সায়কের ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 21, 2026 at 10:24 AM IST
হায়দরাবাদ, 21 সেপ্টেম্বর: চলতি সপ্তাহে দর্শকদের কাছে পরপর দুবার বড় ধাক্কা ৷ শনিবার ও রবিবার দাদার দরবারে বিগ বস বাংলার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হয়েছে দুই প্রতিযোগী আলেকজান্দ্রা টেলর ও সায়ক চক্রবর্তীকে ৷ ডেঞ্জার জোনে থাকা প্রতিযোগীদের মধ্যে ঘরে আরও এক সপ্তাহ থাকার সুযোগ পান মনামী ঘোষ, নীরঞ্জন মণ্ডল ও দিপেন্দু ৷ কোনও ধরনের হিংসাত্মক বা আগ্রাসী গেম না খেলে বিগ বসের ঘরে দর্শকদের ভালোবাসা কুড়িয়েছেন সায়ক। অনেকের মতে, নিজের প্রতি তৈরি হওয়া যাবতীয় নেতিবাচক ধারণা মুছে দিয়ে সসম্মানে বেরিয়ে গিয়েছেন সায়ক।
যাওয়ার সময় তিনি প্রতিযোগীদের উদ্দেশ্যে আবেগপ্লুত গলায় বলেন, "রেষারেষির এই খেলায় আমি শুরু থেকেই পিছিয়ে। আমার কাছে সম্পর্ক ভাঙার থেকে বেশি দামি সম্পর্ক গড়া। আর এই বাড়ি থেকে অনেক ভালো সম্পর্ক নিয়ে যাচ্ছি মায়ের কাছে। সবাই ভালো থেকো, ভালো করে খেলো। আমার হাতের রুটি মিস করো… ৷" সায়কের এই কথায় অনেক সহ-প্রতিযোগীদের চোখে জল চলে আসে ৷
এই সপ্তাহের বিশেষ সমীকরণের কারণে 'বিগ বস বাংলা'-য় ছিল ডাবল এলিমিনেশন ৷ শনিবারই অ্যালেক্সের বিদায় নিশ্চিত হয়েছিল। ফলে রবিবারের পর্বের দিকে তাকিয়ে ছিলেন দর্শকরা। শেষ পর্যন্ত সায়কের বিদায় ঘিরে তৈরি হল নতুন চর্চা। সোশাল মিডিয়ায় অনেকেই সায়কের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ৷ কারণ, সহ-প্রতিযোগী নন্দিনীকে বাঁচাতেই সায়ক নিজে সদিচ্ছায় নমিনেশনে এসেছিলেন ৷ আবার, রবিবার দাদা তথা সঞ্চালক সৌরভের কাছে সায়ক জানিয়েছেন, তাঁর হাত ধরেই নন্দিনী ধারাবাহিক জগতে পা রেখেছেন ৷ সবমিলিয়ে, সায়কের এই আত্মত্যাগকে অনেক নেটিজেন মহান চোখে দেখছেন ৷ তবে, নেটিজেনদের তীব্র কটাক্ষের মুখে পড়েছেন নিরঞ্জন ও ঝিলাম। তাঁদের মতে, ঘরের কোনও কাজ না করে সারাক্ষণ পিএনপিসিতে মেতে থাকে দুজনে।
অন্যদিকে, বিগ বস বাংলার তৃতীয় সপ্তাহের মাথায় নতুন টুইস্ট আনা হয়েছে ৷ যেখানে খেলার মাধ্যমে একজন করে সাধারণ জনতা সুযোগ পাবেন সঞ্চালক সৌরভের সঙ্গে এক মঞ্চে থেকে প্রতিযোগীদের সঙ্গে কথা বলার ৷ এখানেও এক দর্শক আসেন ৷ তিনি দুর্নিবারের অনুরাগী বলে জানান ৷ পাশাপাশি, বিগ বস-এর দেওয়া বোম তিনি ব্যবহার করেন ঝিলমের ওপর ৷ সেই বোম অনুযায়ী, প্রতিদিন বিগ বস-এর ঘরে ব্রেকফাস্টের সব বাসন মাজার দায়িত্ব পড়েছে ঝিলমের ওপর ৷
প্রসঙ্গত, এই সপ্তাহে যেমন দুজন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছেন, তেমনই গুঞ্জন উঠেছে, এবার ওয়াইল্ড কার্ডে এন্ট্রি নিতে পারেন টলিউডের মন্টু পাইলট অর্থাৎ সৌরভ দাস ৷ এই ব্যাপারে এখনও বিস্তারিত কিছু প্রকাশ্যে আসেনি ৷ বর্তমানে, জীতু হোক বা রাজবীর, দু'জনের উপরই 'বিগ বস বাংলা'র লাইমলাইট রয়েছে। শুরু থেকেই গেমে উত্তেজনার পারদ চড়িয়ে দিয়েছেন রাজবীর দে ৷ মুম্বই নিবাসী শিলিগুড়ির ছেলে বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি লম্বা রেসের ঘোড়া। এরপর শোয়ে জীতু কমলের আগমনে উন্মাদনার পারদ আরও বাড়ে ৷ এখন, দেখার যদি সৌরভ বিগ বস বাংলার ঘরে ঢোকেন, তাহলে ঘরের উত্তেজনাকে কোন দিকে যায়, সেই দিকে নজর থাকবে দর্শকদের ৷