'বিগ বস বাংলা'র ঘরে জীতুর পুরনো অতীত টেনে আনলেন নন্দিনী, তর্কাতর্কিতে জড়ালেন রাজবীরও
Bigg Boss Bangla highlights: বিগ বস বাংলার ঘরে নন্দিনী-জীতুর ঝামেলা এখন চর্চায় ৷ অন্যদিকে, রাজবীর-জীতুর বন্ডিংও প্রশ্নের মুখে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 16, 2026 at 11:21 AM IST
হায়দরাবাদ, 16 সেপ্টেম্বর: এতদিন যা হয়নি তাই হল এবার বিগ বস বাংলার ঘরে ৷ বাইরের বিতর্ক ঘরের ভিতরে টেনে আনলেন কনে দেখা আলো অভিনেত্রী নন্দিনী দত্ত ৷ ক্যাপ্টেন্সি টাস্কে জীতু কমলকে টার্গেট করেন নন্দিনী ৷ যে বাকযুদ্ধে নন্দিনী তুলে আনেন জীতু কমল-দিতিপ্রিয়া রায়ের পুরনো ঝামেলাকে ৷ বিগ বস বাংলার ঘরে 16তম দিনে কী কী হল. রইল তার হাইলাইটস ৷
নন্দিনী-রাজবীরের তু তু ম্যায় ম্যায়
বিগত কয়েকদিন ধরেই রাজবীর ও নন্দিনীর বন্ধুত্ব চক্ষুস্থুল হয়েছে ঘরের বাকি সদস্যদের কাছে ৷ মনামী বারবারই নন্দিনীকে বলে আসছেন, এই ধরনের প্রেম অ্যাঙ্গেল ফেক লাগছে ৷ আর সেখানে নন্দিনী বারবার স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন, তাঁদের মধ্যে ভালো বন্ডিং তৈরি হয়েছে যেটা ফেক নয় ৷ তবে সেটাকে প্রেমের অ্যাঙ্গেল দেওয়া ঠিক নয় ৷ আর এই বিষয়টা নিয়েই রাজবীরের সঙ্গে কথা বলতে গেলে দু-জনের মধ্যে লেগে যায় ঝামেলা ৷ রাজবীর জানান, নন্দিনী যদি বাকি সদস্যদের কথা বিশ্বাস করেন, তাহলে যেন তাঁর সঙ্গে কথা না বলেন ৷ পরে অবশ্য সেই মনোমালিন্য মিটেও যায় ৷
ক্যাপ্টেন্সি টাস্ক
ভরত কলের পর সোহিনী পাল বিগ বস ঘরের দ্বিতীয় ক্যাপ্টেন হয়েছিলেন ৷ এরপর সোনামণি বাড়ির নতুন ক্যাপ্টেন হয়েছেন ৷ কিন্তু সেই ক্যাপ্টেন্সি টাস্ককে কেন্দ্র করে জীতু কমল ও রাজবীরের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়, নেপথ্যে নন্দিনী ৷
জীতু-নন্দিনী বচসা
ক্যাপ্টেন্সি টাস্ককে কেন্দ্র করে যখন রাজবীরের সঙ্গে কোন প্রতিযোগীকে সাপোর্ট করা হবে তা নিয়ে কথা শুরু হয়, তখন জীতুর একটা কথায় ক্ষেপে যান নন্দিনী ৷ এরপর জীতু যখন বলেন, রাজবীর ভালো ছেলে, নন্দিনী মাথায় হাত বুলিয়ে তাঁর কার্য সিদ্ধি করছেন তখন পরিস্থিতি চলে যায় নিয়ন্ত্রণের বাইরে ৷ এরপরেই নন্দিনী রাগের মাথায় জীতুর পুরনো বিতর্ক টেনে আনেন ঘরে ৷ সকলেই জানেন, চিরদিনই তুমি যে আমার ধারাবাহিককে কেন্দ্র করে দিতিপ্রিয়া ও জীতুর ঝামেলা সোশাল মিডিয়ায় নোংরাভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল ৷ যেখানে জীতুকে প্রথমদিকে সিরিয়াল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল ৷ পরবর্তী সময়ে, জীতু ধারাবাহিক কন্টিনিউ করলেও সরে যান দিতিপ্রিয়া ৷ পুরনো সেই কথা তুলে জীতুকে খোঁচা দেন নন্দিনী ৷
জীতু-রাজবীর বন্ধুত্বে ভাঙন
অন্যদিকে, জীতু নন্দিনীকে টার্গেট করলে মাঝখানে এসে পড়েন রাজবীর ৷ নন্দিনীকে বাঁচাতে গিয়ে তিনি জীতুর সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন ৷ যেখানে জীতুর বাড়িতে ঢোকার সময় রাজবীরের সঙ্গে যে বন্ধুত্ব তৈরি হচ্ছিল, তা নন্দিনীর কারণে নষ্ট হয় ৷ এখন, বাড়ির মধ্যে, নন্দিনী আর রাজবীর একদিকে আর বাকি সদস্যরা একদিকে হয়ে গিয়েছেন ৷ দাদার দরবার শুরু হতে বাকি এখনও তিনদিন ৷ যেখানে প্রতি মুহূর্তে সম্পর্কের রঙ বদলাচ্ছে সেখানে এই তিনদিনে যে আরও অনেক কিছু ঘটবে তা বলাই যায় ৷