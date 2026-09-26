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'হ্যাঁ, সোহিনী প্রিভিলেজড !' বিবি বাংলার ঘরে মা নন্দিনী মুখোপাধ্যায় পালের নিশানায় কে ?

Nandini Mukherjee Paul to Nandini Dutta: ইন্ডাস্ট্রিতে সোহিনীর জার্নি নিয়ে প্রশ্ন তুললেন নন্দিনী দত্ত ৷ সোশাল মিডিয়ায় সপাটে জবাব মা, নন্দিনী মুখোপাধ্যায় পালের ৷

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নন্দিনী মুখোপাধ্যায় পাল/সোহিনী পাল (সংগৃহীত/স্ক্রিনশট)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 26, 2026 at 1:03 PM IST

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হায়দরাবাদ, 26 সেপ্টেম্বর: "হ্যাঁ, Sohini privileged। সে একটি privileged পরিবারে জন্মেছে এবং একজন legendary actor-এর মেয়ে। কিন্তু সেই পরিবারে জন্মানো তার choice ছিল না। তার নিজের choice ছিল, সেই privilege নিয়ে সে কীভাবে জীবনটা বাঁচবে এবং কীভাবে নিজের একটা জীবন তৈরি করবে।..." বিগ বস বাংলার ঘরে একটু একটু করে নজরে আসছেন তাপস কন্যা সোহিনী পাল ৷ তবে, ইন্ডাস্ট্রিতে সোহিনীর জার্নি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন 'কনে দেখা আলো' অভিনেত্রী নন্দিনী দত্ত ৷ এবার সোশাল মিডিয়ায় সেই উত্তর দিলেন মা, নন্দিনী মুখোপাধ্যায় পাল ৷

কী লিখেছেন সোহিনীর মা ?

প্রয়াত অভিনেতা তাপস পালের স্ত্রী তথা সোহিনীর মা নন্দিনী দত্তকে ট্যাগ করে জানান, সোহিনী পাল জীবনে কী করেছে, সেই প্রশ্নের উত্তর তিনি দেবেন ৷ এরপর নন্দিনী মুখোপাধ্যায় পাল জানান, সোহিনী হিউম্যান রিসোর্সেস-এ স্পেশালাইজেশন নিয়ে ম্যানেজমেন্ট গ্রাজুয়েট ৷ ক্লাস 10-এ পড়ার সময় অঞ্জন দত্তের সঙ্গে তাঁর ডেবিউ সিনেমা বো ব্যারাকস ফরএভার-এ কাজ করেছেন ৷ কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'জ্যাকপট' ও বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের আনওয়ার কা আজব কিস্সা-তে নওয়াজ উদ্দিন সিদ্দিকীর বিপরীতে সুধা চরিত্রে অভিনয় করেছেন ৷ কাজ করেছেন সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও ৷

নন্দিনী মুখোপাধ্যায় পাল জানান, অনুপম খেরের অ্যাকটিং স্কুলে ট্রেনিং নিয়ে ডিপ্লোমা করেছেন সোহিনী ৷ অ্যাকটিং তার প্রফেশন ছিল না, প্যাশন ছিল ৷ বাবা তাপস পাল মারা যাওয়ার পর সে মুম্বই ছেড়ে মায়ের পাশে থাকার জন্য চলে আসেন ৷ নন্দিনী লেখেন, " হ্যাঁ, Sohini privileged। সে একটি privileged পরিবারে জন্মেছে এবং একজন legendary actor-এর মেয়ে। কিন্তু সেই পরিবারে জন্মানো তার choice ছিল না। তার নিজের choice ছিল, সেই privilege নিয়ে সে কীভাবে জীবনটা বাঁচবে এবং কীভাবে নিজের একটা জীবন তৈরি করবে। সে একজন solo traveller, lifelong book lover, languages শেখে, trekking ভালোবাসে এবং runs-এ অংশ নেয়, পাশাপাশি নিজেকে marathon-এর জন্য প্রস্তুত করছে।"

তিনি আরও লেখেন, "Stray animals-এর দায়িত্ব নেয়, তাদের foster করে, খুব যত্ন করে এবং যতটা সম্ভব নিজের বাড়িতেও তাদের রাখে। Underprivileged children এবং যেসব elderly মানুষ একা হয়ে গেছেন বা old age home-এ নিঃসঙ্গভাবে থাকেন, তাদেরও নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করে। জীবনে বহুবার পড়েছে, আবার নিজেকে তুলে দাঁড় করিয়েছে এবং প্রতিবার আরও শক্ত হয়েছে। Bigg Boss-এর ঘরে সে নিজের crown পরেই ঢুকেছিল, কাউকে নিজের থেকে ছোট মনে করে নয়, বরং সে জানে কীভাবে জীবনে survive করতে হয়, নিজেকে আবার গড়ে তুলতে হয় এবং নিজের dignity ধরে রাখতে হয়। আমরা আপনার, Nandini Dutta, professional achievements নিয়ে কোনও প্রশ্ন করছি না। আপনি হয়তো Sohini-র থেকে অনেক বেশি established actress, এবং আপনার কাজের ব্যাপ্তি আমি হয়তো যথেষ্টভাবে appreciate করতে পারিনি, তার দায় আমি নিচ্ছি। কিন্তু professional success আর human nature একেবারেই দুটো আলাদা জিনিস।"

এরপরেই সোহিনীর মা সৃজলা গুহ-র সঙ্গে যে কাণ্ড ঘটিয়েছেন নন্দিনী সেই প্রসঙ্গ তুলে তাঁর সমালোচনা করেন ৷ তিনি বলেন, "আপনি একজন successful এবং accomplished artist হতে পারেন, কিন্তু কোনও professional achievement-ই একজন ভালো মানুষ হওয়ার থেকে বড় নয়। অনেক সময় একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের সঙ্গে কীভাবে আচরণ করেন, সেটাই তাঁর award, success বা career-এর থেকেও অনেক বেশি কিছু বলে দেয়। Sohini positivity, compassion এবং toxicity থেকে দূরে থাকার উপর বিশ্বাস করে, এবং সবসময় সেইভাবেই থাকার চেষ্টা করেছে। সেই কারণেই আমরা যা দেখেছি, তা আমাদের এত গভীরভাবে upset করেছে। আমাদের যা বলার ছিল, আমরা বলেছি। বাকিটা মানুষ নিজেরাই বিচার করবেন। আপনার অবগতির জন্য, এটি কোনও justification নয়, শুধুমাত্র একটি clarification।"

(বানান অপরিবর্তিত)

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