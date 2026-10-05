দাদার দরবারে প্রসেনজিৎ, রবিবার কেমন ছিল বিবি বাংলার ঘর ?
Bigg Boss Bangla highlights: রবিবার 'দাদার দরবার'-এ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। নাচে-গানে জমজমাট ছিল এদিনের পর্ব ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 5, 2026 at 11:33 AM IST
হায়দরাবাদ, 5 অক্টোবর: একটু বকুনি, অনেকটা ভালোবাসা আর সঙ্গে মিষ্টি দই, বিগ বস বাংলার ঘরে অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে দর্শকরা পেলেন এক সুন্দর মুহূর্ত ৷ সঙ্গে অবশ্যই সঞ্চালক দাদা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ রবিবার 'দাদার দরবার'-এ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। এদিন অভিনেতাকে দেখে অঝোরে কাঁদতে দেখা যায় গায়ক দুর্নিবার সাহাকে। পাশাপাশি চলল মজার খেলা, নাচ-গান-আড্ডা ৷ রইল পর্বের বিশেষ হাইলাইটস ৷
শনিবার দাদার কাছে অনুষ্কা বেশ বকা খেয়েছেন ৷ তালিকা থেকে বাদ যাননি সোনামণিও ৷ ফলে, রবিবারের পর্ব ছিল বেশ হালকা মেজাজের ৷ যদিও শুরু থেকে এভিকশন নিয়ে ভরত কল নন্দিনী দত্ত ও দুর্নিবারের মধ্যে একটা চাপা টেনশন তো ছিলই ৷ এই তিন প্রতিযোগীর মধ্যে কে এ সপ্তাহে 'বিগ বস বাংলা'র দুর্গ ছেড়ে বেরিয়ে যাবেন, তা নিয়ে দর্শকদের মধ্যে ছিল কৌতূহল। তবে, স্বস্তির খবর, এ সপ্তাহে কোনও প্রতিযোগীকেই দুর্গ ছাড়তে হয়নি।
এদিন মঞ্চে সৌরভের অনুমতি নিয়ে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় মজা করেন ঘরের প্রতিযোগীদের সঙ্গে ৷ দুর্গের জানলা দিয়ে ঘরের সদস্যরা দেখতে পান, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যয়কে। এরপরে 'বুম্বাদা' বলেন, "তোমরা দাদাকে এমন কী বলেছো যে, তিনি অভিমান করেছেন? আর এই শো সঞ্চালনা করবেন না বলেছেন?" এতে যারপরনাই অবাক হয়ে যান ঘরের সদস্যরা। এরপরে অবশ্য প্রত্যেকেই তখন প্রতিশ্রুতি দেন, ঠিক মতো খেলবেন তখন মঞ্চে দেখা যায় সৌরভের হাসি মুখ ৷ এরপর সকলেই ফের মেতে ওঠেন খেলায়। এদিনের খেলায় প্রথমেই ডেকে নেওয়া হয় নন্দিনী ও রাজবীরকে ৷ তাঁদের খেলার নাম ছিল, আমি চিনি গো চিনি ৷ এই খেলায় নন্দিনী-রাজবীর একে অপরকে কতটা চেনেন, তাই ছিল খেলা ৷ প্রিয় খাবার, জন্মদিনের তারিখ থেকে বাড়ির ডাক নাম, নন্দিনী ও রাজবীর ভালো মতোই উত্তর দেন ৷
অন্যদিকে, মনামী ঘোষ এবং সোনামণি সাহাকে -কে আজা নাচলে গানে নৃত্য পরিবেশন করতে দেখা যায়। পাশাপাশি, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে দেখে, চোখে জল চলে আসে দুর্নিবারের ৷ প্রসেনজিতের সঙ্গে দুর্নিবারের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক, শিল্পী ঐন্দ্রিলা সেন ওরফে মোহর দুর্নিবারের স্ত্রী। সদ্যই চিঠিতে ছেলে এবং স্ত্রীয়ের কথা লিখতে গিয়ে চোখে জল এসেছিল দুর্নিবারের। এদিন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যকে দেখেও আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন তিনি।
এদিন প্রসেনজিৎ এসেছিলেন বিজয়গড়ের হীরে সিনেমার ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ারের প্রোমোশন করতে ৷ এরপর অভিনেতা মঞ্চ ছাড়ার পরই অবশ্য ফের নিজের ছন্দে ফিরে আসে 'দাদার দরবার'। এদিন বিশেষভাবে নজর কাড়েন 'লাফটারসেন' নিরঞ্জন মণ্ডল। তাঁর সাহসিকতার প্রশংসা করেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। পাশাপাশি, বিগ বস-এর ঘরে সদ্য পা রাখা অনুষ্কাকে ঘরের মধ্যে অতীতের প্রসঙ্গ ও ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কথা বলতে বারণ করেন। সব মিলিয়ে এদিনের 'দাদার দরবার' ছিল আবেগ, তারকার উপস্থিতি, প্রশংসা এবং এলিমেনেশন না হওয়ায় স্বস্তিতে ভরা ৷